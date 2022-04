Overdaad aan toezicht schaadt inlichtingenwerk

Na enkele jaren ervaring met de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv), blijkt dat deze het werk van de AIVD en MIVD in het digitale domein praktisch onmogelijk maakt. De wet was het resultaat van een lang en taai wetgevingsproces waarin alle partijen – Tweede Kamer, privacy-organisaties, toezichthouders, telecombedrijven én de diensten – tevreden gesteld moesten worden, en niemand dat uiteindelijk echt was. Dat de regering nu een voorstel doet voor een tijdelijke wet in een poging de vastgelopen inlichtingendiensten vlot te trekken is noodzakelijk, maar tegelijkertijd een zwaktebod.

Hugo Vijver is freelance publicist inlichtingen & veiligheid.

Er is in de Wiv 2017 een toetsings- en toezichtstelsel opgetuigd wat zijn gelijke in de wereld niet kent, met voorafgaande, bindende toetsing door een nieuwe externe commissie (de Toetsingscommissie Inzet Bijzondere bevoegdheden, TIB), die naast de reeds bestaande Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) functioneert. De TIB heeft volgens de wet tot taak om de toestemming die de minister aan de diensten verleent om bijzondere bevoegdheden in te zetten, zoals hacken of brede kabelinterceptie, te toetsen op rechtmatigheid. In de praktijk bestookt de TIB de diensten echter met zoveel technische en gedetailleerde vragen en voorwaarden over de uitvoering van de bevoegdheid, het gebruik van de inlichtingen die dat oplevert en de manier waarop met wie wordt samengewerkt, dat er bij de diensten nu schaarse hackers rondlopen die meer tijd kwijt zijn aan verantwoording, dan aan hacken. De TIB zit op de stoel van de CTIVD, waarmee een onwerkbaar dubbel toezichtsregime is ontstaan.

Goede reputatie

De AIVD en MIVD hebben door de jaren heen een goede internationale reputatie en informatiepositie weten op te bouwen met betrekking tot het cyberdomein. In dit grenzeloze domein is internationale samenwerking en informatiedeling cruciaal, maar de positie van de Nederlandse diensten zal door het huidige toezichtstelsel steeds verder onder druk komen te staan. Landen als China en Rusland beschikken inmiddels over legers van hackers die zich rond de klok op het Westen richten. Nederland stelt daar twee inlichtingendiensten tegenover die zich tot op detailniveau moeten verantwoorden voordat ze daar iets tegen kunnen verrichten. Vervolgens verkoopt de TIB de diensten zo vaak alsnog een ‘nee’, dat het niet anders kan dan dat het zicht op buitenlandse digitale aanvalsgroepen afneemt.

Een tijdelijke wet zal hopelijk de grootste knelpunten wegnemen. Maar voor de langere termijn moeten kabinet en Tweede Kamer nadenken over de vraag hoe het toezicht op de inlichtingendiensten eruit moet zien. Let wel, de MIVD houdt zich bezig met de veiligheid van uitgezonden militaire eenheden, zoals de Nederlandse troepen in Litouwen en tot voor kort in Afghanistan. De AIVD houdt zicht op onder andere radicaliserende personen die wellicht met plannen rondlopen om een aanslag te plegen. Samen proberen de diensten buitenlandse hackers uit de netwerken van onze waterkeringen en energiecentrales te houden. Werk, kortom, dat ten dienste staat van onze veiligheid en het ongestoord functioneren van de democratische rechtsstaat. En ja, daar horen bevoegdheden bij die een inbreuk maken op personen waar geen enkele dreiging van uitgaat. Maar in dit tijdperk waarin dreigingen zich steeds vaker manifesteren in een oneindige digitale datastroom, is een persoonsgerichte aanpak helaas definitief verleden tijd.

AIVD en MIVD hebben een vorm van toezicht nodig die gelijke tred kan houden met de bewegingssnelheid en veranderlijkheid van de dreigingen om ons heen, en die de inlichtingendiensten in staat stelt daar adequaat op te reageren.