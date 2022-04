Op camping Zon & Zee sloeg de vonk tussen de Zeeuwse Pier en Oekraïense Dana al snel over

De eerste keer dat Pier de Vos (19) een arm om de Oekraïense Dana (17) heen sloeg, voelde hij zich „een beetje shaky”. Hij vindt het sowieso al spannend om dat bij iemand te doen, en aan Dana kon hij niet eens in zijn eigen taal vragen of die arm om haar schouder wel oké was.

De twee leerden elkaar kennen op Camping Zon & Zee in het Zeeuwse dorp Yerseke, waar nu ruim een maand Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. In maart nam een dominee in Moldavië, wiens zoon in het Nederlandse Goes woont, contact op met de eigenaren Stephan van der Linden en Chris Sinke. De dominee vangt Oekraïense vluchtelingen op in zijn kerk in de hoofdstad Chisinau en vroeg de twee compagnons of er een aantal naar de camping kon komen.

Nog voordat Van der Linden en Sinke, die de camping in november 2021 kochten, een eerste zomerseizoen konden draaien, dient het terrein voor een groot deel als vluchtelingenopvang. Bijna tachtig Oekraïners verblijven er in stacaravans, vlak bij de haven met oester- en mosselkotters. De komende tijd volgt NRC de camping, het dorp Yerseke en de Oekraïners.

Afkickkliniek

Pier de Vos uit het Zeeuwse Wemeldinge, een gespierde jongen met FC Barcelona-trainingsbroek en licht-Zeeuwse tongval, begon met wat kleine klusjes op de camping, nadat hij tien weken in een afkickkliniek had doorgebracht om van zijn hasjverslaving af te komen. Sinds de Oekraïense vluchtelingen in de stacaravans verblijven, is hij zowaar de ‘chef’ van de camping geworden. Alle bewoners kijken naar hem als ze een vraag of een probleem hebben.

Het kwam Pier via een vriendin van Dana ter ore dat zij hem wel zag zitten. Die vriendin moedigde hem aan om eens contact met haar te maken. Hij nodigde haar uit in de campingkantine, waar hij gemberthee voor haar maakte. De eerstvolgende keer dat ze afspraken, had hij gekookt en keken ze de film Get Rich or Die Tryin’ met rapper 50 Cent – met Russische ondertiteling.

Dana, lange blonde paardenstaart en een verfijnd gezicht, vluchtte samen met haar moeder, twee broertjes en twee zusjes uit de Zuid-Oekraïense stad Mykolajiv naar Moldavië. Ze hadden geen eindbestemming. Een herder die de eerste nacht onderdak bood, liet een video zien van Oekraïners die in Yerseke werden opgevangen en stelde voor dat ze daar naartoe gingen.

Koken

De eerste keer dat ze Pier op de camping zag, dacht ze: knappe jongen. Later kwam ze erachter dat hij ook lekker kan koken en „erg attent” is. De derde of vierde keer dat ze afspraken – ze weten niet meer precies wanneer het was – zoende Pier haar in de woonkamer van het campinghuis, waar werknemers en vrijwilligers kunnen overnachten. Toen iedereen weg was.

Op hun derde of vierde date, ze weten niet meer precies wanneer, zoende Pier haar in de

Ze spreken nu bijna elke avond af. Hij kookt, ze kijken een film en praten weinig. Wanneer ze wel praten, gebruiken ze Google Translate en de app SayHi, die live gesproken woord vertaalt. Of Pier spreekt Nederlands en Dana spreekt Russisch. Dan praten ze elkaar na en moeten ze „heel hard” lachen. „Klinkt nergens naar joh,” zegt Pier.

Door de taalbarrière vindt Pier het moeilijk om Dana „diepgaande vragen” te stellen. Hij weet vrij weinig over haar leven in Oekraïne, of hoe het is om gevlucht te zijn. Het liefst zou hij willen weten wat haar ambities in het leven zijn, maar de vertaling van die vraag komt niet helemaal over, vertelt hij.

Dana denkt liever niet aan de toekomst – dingen lopen toch altijd anders. Het zou kunnen dat ze in West-Europa blijft omdat ze de levensstandaard beter vindt, maar ze sluit niet uit dat ze terugkeert naar Mykolajiv. „Ik hou van alles hier in Zeeland”, zegt ze. „Maar toch mis ik Oekraïne. Soms voel ik me schuldig omdat ik in Nederland ben.”

Pier is zich ervan bewust dat ze wellicht ooit teruggaat. Gelukkig heeft hij zijn gevoelens voor haar tot nu toe „onder controle”.