OM opent strafrechtelijk onderzoek naar misstanden The Voice

Het Openbaar Ministerie opent een strafrechtelijk onderzoek naar misstanden bij het talentenprogramma The Voice of Holland. Dat heeft het OM maandagochtend bevestigd. Vijf mensen hebben aangifte gedaan van mogelijk strafbare zedenmisdrijven tegen vier personen, die allen als verdachte zijn aangemerkt.

Het OM noemde in het persbericht geen namen van de verdachten, maar eerder werden Ali B, Marco Borsato en Jeroen Rietbergen beticht van zedendelicten en seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het programma. De misstanden kwamen naar buiten na een uitzending van het programma BOOS.

Tegen één van de verdachten werd aangifte gedaan kort voor de uitzending van BOOS. „Dit betreft een verdenking die los staat van The Voice Of Holland”, aldus het OM. De komende tijd zal de politie onderzoek doen, getuigen en verdachten ondervragen en dan besluiten of vervolging aan de orde is. Het OM liet niet weten wanneer het denkt klaar te zijn met het onderzoek, maar schreef dat dit „geruime tijd” in beslag zal nemen.

Lees ook: Zangeres Do: ‘Je wist het niet, John? Lieverd, je stond ernaast’

Na de onthullingen legde RTL de uitzendingen van The Voice of Holland stil. Ook legden Ali B, Borsato en Rietbergen hun werkzaamheden neer. Vorige week zei zangeres Ellen ten Damme dat ze bij een ander programma „een zelfde ervaring” had als de deelnemers van The Voice. Het AD meldde vervolgens dat zij op Ali B zou doelen en dat het incident acht jaar geleden had plaatsgevonden tijdens opnames van Ali B en de Muziekkaravaan. De rapper ontkende afgelopen weekend de aantijgingen en zei dat het om „een onschuldige flirt” ging.