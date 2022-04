OM onderzoekt The Voice na aangiften tegen vier verdachten

Met het openen van strafrechtelijke onderzoeken tegen vier verdachten heeft het schandaal rond The Voice of Holland zich verder verdiept. Hoewel niet bij naam genoemd in het persbericht van het Openbaar Ministerie, worden Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen sinds maandag aangemerkt als verdachten. Over een regisseur is bekend dat er een aangifte tegen hem lag. De advocaat van Marco Borsato, de zanger die eveneens in opspraak raakte, zegt niet te kunnen bevestigen dat zijn cliënt verdachte is.

Er zijn in totaal vijf aangiften die verband houden met het programma, waarvan twee tegen rapper en producer Ali B, die deelnemers coachte.

Het RTL-talentenprogramma dat in 2011 werd bedacht door John de Mol en sinds 2019 wordt geproduceerd door ITV, werd eerder dit jaar van de televisie gehaald. Dat gebeurde nadat tientallen meldingen van grensoverschrijdend gedrag naar buiten kwamen, in reactie op een oproep van programmamaker Tim Hofman. In de reportage die hij maakte met BOOS (BNNVARA) deden onder meer twee vrouwen, anoniem, hun verhaal over zedendelicten door Ali B. Ook waren er meldingen over The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen en een regisseur, en berichten over handtastelijkheden van Marco Borsato bij The Voice Kids, waar hij jurylid was.

Een woordvoerder van het parket Midden-Nederland zegt dat het persbericht geen betrekking heeft op de reeds bekende aangifte tegen Borsato eind 2021. Dit betreft een 22-jarige vrouw wiens moeder bevriend was met Borsato toen zij tiener was. Hij zou haar vanaf haar vijftiende hebben betast. Borsato deed aangifte tegen haar wegens het doen van valse aangifte. De zanger wordt vermoedelijk nu dus ook door het OM als verdachte gezien van een zedendelict rond het programma, wat zou betekenen dat recent aangifte is gedaan. Advocaat Geert Jan Knoops stelt dat er „geen officiële informatie” is over een aangifte in relatie tot The Voice. „Marco kan zich daarbij niets voorstellen.”

Bandleider Rietbergen erkende voor de uitzending van BOOS in januari dat hij zich ongepast had gedragen, en trok zich terug uit het programma. Oud-kandidate Nienke Wijnhoven liet daarna in talkshow Beau weten dat ze door hem was betast, en deed aangifte. John de Mol was op de hoogte van één (andere) melding tegen Rietbergen, zijn zwager. Voor het schandaal losbarstte was Rietbergen partner van Linda de Mol. Ze zijn sindsdien uit elkaar.

Tegen Ali B liggen nu drie aangiftes, waaronder een van verkrachting. Twee aangeefsters, een oud-Voicekandidaat en een deelneemster aan een schrijverskamp voor rappers, hadden hun verhaal anoniem in BOOS gedaan. De derde aangifte betreft opnieuw een Voice-kandidaat, die zou zijn aangerand. Ali B ontkent de aantijgingen, zegt zijn advocaat Bart Swier.

Ook tegen regisseur Martijn N. is aangifte gedaan. In een interview in het AD ontkende hij dat hij deelnemers onzedelijk had betast. Wel erkende hij dat hij amicaal was.

Eigen onderzoek

Ondertussen laat The Voice-producent ITV zelf ook een onderzoek uitvoeren naar seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik binnen The Voice. Slachtoffers en getuigen kunnen zich sinds januari dit jaar melden bij advocatenkantoor Van Doorne, dat het onderzoek uitvoert. Sébas Diekstra, die als advocaat oud-kandidaat Nienke Wijnhoven bijstaat, is daar altijd kritisch over geweest. Volgens hem kan het onderzoek onmogelijk onafhankelijk zijn, zolang Van Doorne door ITV wordt betaald.

Een week geleden zei Diekstra in talkshow Jinek dat hij al van meerdere slachtoffers en medewerkers heeft gehoord dat zij niet met Van Doorne durven te praten, hoewel zij wel degelijk een verhaal hebben. Juist omdat het advocatenkantoor de belangen van cliënt ITV behartigt, legde Diekstra uit, maar ook omdat ITV altijd heeft ontkend op de hoogte te zijn geweest.

De toenmalig zakelijk directeur van Talpa was volgens Diekstra wél op de hoogte van de melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag van Rietbergen, waarover John de Mol in de uitzending van BOOS sprak. Hij zit tegenwoordig in het management van ITV. „Bij mijn cliënten”, zei Diekstra, die naast Wijnhoven meer slachtoffers vertegenwoordigt, „gingen alle alarmbellen op rood. Zij willen no way meer met ITV spreken.”

Afgelopen donderdag vroeg Diekstra aan Mariëtte Hamer, de nieuwe regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, bij het kabinet aan te dringen op een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar de misstanden bij The Voice. Hamer liet daarop in een brief aan staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media, D66) weten in gesprek te willen gaan met productiebedrijf ITV over het onderzoek. ITV gaat dat gesprek aan.

Diekstra was deze maandag niet bereikbaar voor commentaar, maar liet aan het AD weten dat zijn cliënten „opgelucht” zijn dat er nu eindelijk een strafrechtelijke onderzoek komt.

Advocaat Richard Korver, gespecialiseerde in zedenzaken, noemt het logisch dat het OM overgaat tot een onderzoek, gezien de ernst van de verklaringen. Hij is niet betrokken, dus of er al meer belastend materiaal is dan alleen de verklaringen, kan hij niet beoordelen. „Wellicht is gewacht om zoveel mogelijk aangiften te ontvangen, om bijvoorbeeld dwarsverbanden te kunnen ontwaren.”

Pas na het onderzoek beslist het OM over vervolging van de verdachten. Het onderzoek, waarbij de verdachten en „diverse getuigen” worden gehoord, zal nog geruimte tijd duren, verwacht het OM.