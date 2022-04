Find out more about the UK government’s response: https://t.co/7NVrOfB161 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 https://t.co/OfcnHgGfR3

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 April 2022

Moskou kondigde vorige week aan om in Marioepol de Azovstal-fabriek te belegeren in plaats van aan te vallen. De fabriek is het laatste verzetsbolwerk in de Oekraïense havenstad: naar schatting hebben tweeduizend Oekraïense militairen en duizend burgers zich in het complex verschanst. Doordat de Russische krijgsmacht de gebouwen omsingeld houdt, kunnen deze militairen volgens Londen niet elders op het strijdveld worden ingezet.

De Russische krijgsmacht heeft kleine terreinwinst geboekt sinds de focus verlegd is naar het volledig bezetten van de Donbas. Dat schrijft het Britse ministerie van Defensie maandag in een update op Twitter . Een significante doorbraak is nog niet bereikt en zal pas kunnen worden gerealiseerd als er een aanzienlijke toename is in strijdkrachten en logistieke ondersteuning, aldus het ministerie.

Minister Buitenlandse Zaken VS: Rusland faalt in oorlog, Oekraïne succesvol

Rusland faalt in het behalen van zijn oorlogsdoelen, terwijl Oekraïne juist succesvol is. Die ondersteunende woorden sprak de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken maandag in Polen, nadat hij een dag eerder een ontmoeting had met het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelensky in Kiev. Het was het eerste bezoek van Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders aan de Oekraïense hoofdstad sinds de Russische invasie van 24 februari. Ook minister van Defensie Lloyd Austin was present.

Blinken sprak tegenover Zelensky lof uit voor de „uitzonderlijke moed en leiderschap en succes die u heeft gehad in het afslaan van deze vreselijke Russische agressie”. Lachend vervolgde hij: „We zijn eraan gewend geraakt om u op video over de hele wereld te zien, maar het is geweldig [...] om u nu persoonlijk te ontmoeten.” Volgens Blinken zal een soeverein en onafhankelijk Oekraïne langer blijven bestaan dan dat de Russische president Vladimir Poetin aan de macht blijft.

De minister zei dat Amerikaanse diplomaten die de komende weken terugkeren naar Oekraïne waarschijnlijk eerst zullen neerstrijken in het consulaat in Lviv en pas later naar de ambassade in Kiev zullen terugkeren. Ook heeft Blinken gesproken met secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres en begrepen dat hij bij zijn bezoek aan Poetin komende dinsdag zal aandringen op het beëindigen van de oorlog, het afkondigen van een staakt-het-vuren en het opzetten van humanitaire corridors.

Militaire steun

Austin zei dat „de wereld geïnspireerd is geraakt” door Oekraïne. De minister zei dat het erop leek dat het leven in Kiev weer terugkeert naar normaal. Hij liet weten dat de Verenigde Staten de militaire en financiële steun aan het land zullen voortzetten. Washington heeft de afgelopen twee maanden voor honderden miljoenen euro’s aan wapens, militaire hulpmiddelen, noodhulp en geld overgemaakt aan Oekraïne. Zondag werd opnieuw militaire hulp ter waarde van 700 miljoen dollar toegezegd.