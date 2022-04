Musk koopt Twitter, en vindt dat op het platform alles gezegd moet kunnen worden

„I love Twitter”, twittert Elon Musk op 21 december in 2017.

„Dan koop je het toch”, grapt Dave Smith, een Amerikaanse radioproducer.

Musks reactie: „Hoeveel kost het?”

Het is geen grap. Ruim vier jaar later komt Twitter daadwerkelijk in handen van Elon Musk. De rijkste persoon op aarde, tevens eigenaar van een automerk, een ruimtevaart- en tunnelbouwbedrijf en een satellietnetwerk, heeft nu zijn eigen sociale medium. Met mogelijk grote implicaties voor de gebruikers, die met Musk (50) een overtuigd libertair aan de leiding krijgen. Musk vindt dat sociale media de vrijheid van meningsuiting van hun gebruikers de laatste jaren te veel hebben beperkt.

Maandag ging het Twitter-bestuur akkoord met een bod van in totaal 44 miljard dollar (41 miljard euro), ofwel 54 dollar per aandeel. Vlak voor de aankondiging, om 21.00 uur Nederlandse tijd, werd de handel in het aandeel Twitter op Wall Street stilgelegd.

Aanvankelijk probeerde Twitter zich te verzetten tegen deze ongevraagde overname, via een beschermingsconstructie. Nadat Musk banken zo ver had gekregen een deal mede te financieren en afgelopen weekend via videovergaderingen inpraatte op groepen aandeelhouders, ging Twitter akkoord. Een redelijk bod afwijzen zou het bestuur op rechtszaken komen te staan van boze beleggers. Terwijl de koersen van concurrerende techbedrijven als Google en Amazon het afgelopen decennium vertienvoudigden is het aandeel Twitter sinds de beursgang in 2013 nauwelijks in koers gestegen.

De deal moet nog wel worden goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouders. De kans dat dit lukt is groot: Musk bezit geen andere socialemediabedrijven die een overname in de weg kunnen staan.

Geboorteplek van de hashtag

Twitter werd opgericht in 2006, is de geboorteplaats van de hashtag en groeide uit tot invloedrijk platform. Niet omdat het zo groot is – het bedrijf heeft 217 miljoen volgers, amper 10 procent van de Amerikanen gebruikt Twitter – maar omdat het netwerk populair is bij politici, media en lobbyisten. Wie de publieke opinie wil beïnvloeden doet dat op Twitter, waar elk bericht publiek is. Dat kunstje beheerst Elon Musk, met inmiddels ruim 83 miljoen volgers, als geen ander.

Twitter, zo schreef Musk in zijn eerste biedingsbericht, is een plek waar iedereen ter wereld zijn mening kan spuien, onmisbaar voor een goed-functionerende democratie. „Het is heel belangrijk dat er een inclusieve arena is waar alles gezegd kan worden”, zei Musk in een interview tijdens een TED-conferentie deze maand. „Twitter is de facto een digitaal dorpsplein geworden. Het is heel belangrijk dat mensen vrijuit kunnen spreken binnen de grenzen van de wet.”

Dit standpunt zou een radicale koerswijziging betekenen voor Twitter, dat juist de laatste tijd harder ingrijpt als gebruikers de huisregels van het platform overtreden. Om nepnieuws, oproepen tot geweld, spam en trollen te weren grijpt het netwerk regelmatig in door accounts te blokkeren of tweets te verwijderen. Het netwerk begon als eerste uitingen van Donald Trump te labelen als ‘onwaar’ en waarschuwde voor nepnieuws dat de Amerikaanse president via zijn account verspreidde. Uiteindelijk werd Trump in januari 2021 permanent van Twitter verstoten.

Deze week bleek dat PVV-leider Geert Wilders tijdelijk werd geschorst door Twitter vanwege een tweet aan de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif, waarin hij Pakistaanse moslims gewelddadig noemde en de profeet Mohammed als „nep” omschreef. Twitter zou met tijdelijke ‘time-outs’ moeten werken en niet met permanente bans, volgens Musk. Volgens die logica zou Trump zijn Twitter-account terug kunnen krijgen voor de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Frustratie

Musk werd zelf al vaker teruggefloten door beurswaakhond SEC, omdat hij informatie over Tesla deelde via tweets die impact hadden op de beurskoers van het bedrijf dat hij zelf oprichtte. Musk moest stoppen als bestuurvoorzitter van Tesla. Voor straf moet hij koersgevoelige tweets eerst voorleggen aan een advocaat. Uit die frustratie, zo lijkt het, ontsproot het idee om zelf een sociaal netwerk op te richten of om zich te gaan bemoeien met Twitter.

Musk kocht onder de radar aandelen in Twitter op en werkte zich zo op tot grootste aandeelhouder. Musk weigerde een plek in het Twitter-bestuur. Dat zou zijn invloed beperken en hem verbieden een groter aandeel dan 15 procent te verwerven.

Door Twitter van de beurs te halen kan hij drastische wijzigingen aanbrengen zonder kritische beleggers. Musk staat erom bekend voor hij beslissingen neemt eerst de stemming onder zijn Twittervolgers te peilen. Of het serieus is of niet weet je bij Musk, die zelf vaker wordt omschreven als de grootste Twitter-trol van allemaal, nooit.

Twitter moet volgens Musk minder afhankelijk worden van advertenties en meer betaalde abonnementen verkopen. Ook zouden tweets langer moeten zijn dan 280 tekens en moet je als gebruiker tweets achteraf kunnen wijzigen. Daarnaast wil Musk de buitenwereld inzicht geven in de manier waarop Twitter-berichten rangschikt in ieders tijdslijn.

Maandag steeg de Twitter-koers, voor de handel in het aandeel werd stilgelegd, in de richting van Musks bod van ruim 54 dollar per aandeel. Beleggers lijken meer vertrouwen te hebben in Musk dan in de Twitter-leiding. Het netwerk heeft de afgelopen tien jaar weinig commerciële successen behaald. Of de rijkste persoon ter wereld beter scoort? „Het is mij niet om de economische waarde te doen”, zei Musk. Hij wil eerst de democratie redden, en daarna naar Mars.