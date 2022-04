Milieudefensie waarschuwt Shell-bestuurders: mogelijk persoonlijk aansprakelijk

Bestuurders van Shell, onder wie topman Ben van Beurden, kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, als het olie- en gasconcern het vonnis van vorig jaar in de Haagse klimaatzaak niet uitvoert. Dat schrijven advocaten van Milieudefensie, een organisatie die zich inzet voor het bestrijden van klimaatverandering, deze maandag in een uitgebreide brief aan het bedrijf.

In mei vorig jaar won Milieudefensie een rechtszaak tegen Shell. De Haagse rechtbank sommeerde de toen nog Brits-Nederlandse multinational om zijn beleid in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs (2015). Concreet betekent dat een reductie van broeikasgassen met 45 procent in 2030. Shell is tegen deze uitspraak in beroep gegaan, maar volgens het vonnis mag dat geen reden zijn om de reductie uit te stellen.

Volgens de brief voert Shell het vonnis niet uit. Sterker nog, Milieudefensie concludeert uit de bedrijfsstrategie die het concern onlangs heeft gepubliceerd dat Shell niet de intentie heeft om aan het vonnis te voldoen. Het bedrijf wekt zelf in al zijn uitingen de indruk dat dit wel zo is.

Grote financiële risico’s

De brief is officieel niet bedoeld om Shell tot uitvoering van het vonnis te dwingen, schrijven de advocaten, Roger Cox en Mieke Reij. Milieudefensie doet met de brief een dringende oproep aan topman Ben van Beurden, de raad van bestuur en de voltallige directie van het bedrijf, dat sinds dit jaar volledig Brits is geworden, om de koers te wijzigen en om „belanghebbenden niet langer onvolledig en onjuist te informeren over de gevolgen van Shells huidige energiestrategie”.

Cox en Reij wijzen erop dat de brief ook van groot belang is voor de aandeelhouders van Shell. Dat is een van de redenen om de brief juist nu te versturen, in een maand waarin grote bedrijven zich in hun jaarvergaderingen tegenover de aandeelhouders verantwoorden voor hun beleid. De advocaten waarschuwen dat investeringen misschien niet worden terugverdiend als Shell door de mondiale klimaatafspraken wordt gedwongen te stoppen met activiteiten die veel CO 2 veroorzaken. Daarnaast wijzen ze erop dat grote institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, ook een eigen verantwoordelijkheid hebben om bij bedrijven waarin ze investeren klimaatbeleid af te dwingen.

In de brief schrijven de advocaten dat de rechtbank in mei oordeelde dat „het beleid, de strategie en de ambities van [Shell] niet voldoen aan de reductieverplichtingen” die het bedrijf op grond van het Parijs-akkoord heeft. Volgens Milieudefensie is dat nog steeds zo.

‘Enorme vooruitgang’

Afgelopen week publiceerde Shell zijn Energy Transition Progress Report 2021, voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering die over een maand wordt gehouden in Londen. In een toelichting schrijft topman Van Beurden dat het rapport „de enorme vooruitgang toont om in 2050 een energiebedrijf te zijn met netto-nul emissies”. Shell wil de uitstoot van broeikasgassen bij de eigen bedrijfsvoering voor 2030 met 50 procent verminderen en daarnaast de koolstofintensiteit, dat is de uitstoot per eenheid van product, in 2024 reduceren met 20 procent.

Volgens Milieudefensie ontbreekt het aan concreet reductiebeleid voor de producten die Shell verkoopt, zoals benzine. Deze zogeheten ‘scope 3-emissies’ zijn verantwoordelijk voor 95 procent van Shells uitstoot. Dat Shell de koolstofintensiteit wil verminderen, zegt volgens Milieudefensie weinig over het klimaatbeleid. Ook met een lagere koolstofintensiteit kan Shell nog steeds een hogere CO 2 -uitstoot hebben. Ook analisten van Gobal Climate Insights en Carbon Tracker, die onderzoek doen naar fossiele bedrijven, hebben geen vertrouwen in koolstofintensiteit als maat voor reductie van broeikasgassen.

Lees ook: Oliebedrijven willen in 2050 schoon zijn. Maar hoe zit het in 2030?

Het feit dat Shell een resolutie ontraadt van de activistische belegger Follow This, waarover op de aandeelhoudersvergadering op 24 mei wordt gestemd, wijst er volgens Milieudefensie op dat het bestuur en de directie klimaatbeleid nog steeds niet serieus nemen. De resolutie roept het Shellbestuur op om voor de korte, middellange en lange termijn concrete doelen te formuleren die passen bij het Klimaatakkoord van Parijs. Shell stelt dat de resolutie „onrealistisch” is.

Persoonlijke aansprakelijkheid

De brief van Milieudefensie bevat een achttien pagina’s tellende bijlage waarin de advocaten nader ingaan op mogelijke juridische gevolgen voor het management van Shell. In principe zijn bestuurders redelijk beschermd tegen persoonlijke aansprakelijkheid, schrijven de advocaten. Maar die bescherming kent volgens hen wel grenzen.

Een belangrijke vraag is of bestuurders met hun beleid het bedrijf zelf, belanghebbenden van het bedrijf (zoals aandeelhouders) of anderen (zoals burgers die geconfronteerd worden met de gevolgen van klimaatverandering) bewust blootstellen aan mogelijke schade. Uit recente rapporten van het IPCC, het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties, blijkt opnieuw hoe ernstig de gevolgen van klimaatverandering nu al zijn en in de toekomst nog zullen worden. Er is nog maar een zeer beperkt aantal jaren om de ergste gevolgen te voorkomen.

Bestuurders die willens en wetens deze feiten negeren bij het formuleren van de strategie van het bedrijf, moeten daarom volgens de advocaten van Milieudefensie niet vreemd opkijken als ze daarvoor ter verantwoording worden geroepen.