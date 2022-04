MeToo-zaak bij D66 nieuwe klap voor aanzien politiek

Een Duitse bondskanselier zei ooit: wie een visie heeft, moet naar de oogarts. Jaren later werd het de lijfspreuk van premier Mark Rutte (VVD). Met van dag tot dag problemen oplossen bereikte je meer dan met het formuleren van een brede kijk op de samenleving of grote uitspraken, vond hij. Sinds haar entree in de Haagse politiek in 2017 zette Sigrid Kaag (D66) daar een ander geluid tegenover: nieuw leiderschap. Politici zijn geen managers, maar moeten durven dromen en doen. Ze bracht D66 hiermee electoraal succes, zowel nationaal als lokaal, maar ambitie heeft ook een keerzijde: als je het niet waarmaakt, word je veel harder afgestraft dan degenen die – heel pragmatisch – nooit te veel beloofd hebben.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

In de zaak-Van Drimmelen heeft Kaag het duidelijk niet waargemaakt, zo gaf ze zelf vorige week toe tijdens een buitengewone persconferentie. Deze MeToo-affaire binnen D66 stamt van voor haar komst, maar later, als kabinetslid en partijleider, schonk Kaag er niet de aandacht aan die het gezien de ernst van de feiten verdiende. De zaak draait om partijprominent Frans van Drimmelen, die na een stukgelopen relatie met een partijgenoot de vrouw in kwestie bleef stalken. Een door D66 besteld onderzoek leek hem vorig jaar vrij te pleiten. Vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen kon Kaag zeggen dat er geen „structureel onveilige omgeving” is binnen D66. De Volkskrant legde tien dagen geleden bloot dat er bij het onderzoek echter een geheime bijlage zat, waarin wel degelijk grensoverschrijdend gedrag wordt geconstateerd.

Kaag was hier in sms’jes door het slachtoffer zelf al veel eerder op gewezen, en geeft toe te afstandelijk te hebben gereageerd op de noodkreet. Ze begon tijdens de persconferentie ook steeds weer over de procedurele lijntjes binnen haar partij: formeel zou ze de competentie niet hebben gehad om meer te doen. Eén van de sms’jes van het slachtoffer had ze ook niet meer „voor de bril”. Het soort verdediging, kortom, dat beter past bij de oude bestuurscultuur die ze zegt te verfoeien. Dat Kaag zelf ooit op tv de gevleugelde uitspraak deed ’voor vrouwen die elkaar niet helpen, bestaat een speciaal plekje in de hel’ maakt dit alles nog pijnlijker.

Het siert Kaag dat ze zich vorige week ruim een uur lang blootstelde aan een spervuur aan snoeihard gestelde vragen – weinig politici zouden hiertoe bereid zijn. Of het verstandig was is een tweede. Eerst reageerde D66 jarenlang niet of veel te langzaam in deze kwestie, om op de valreep alles te overhaasten: de persconferentie zou vrijdag worden gehouden, maar werd onder druk van nieuwe onthullingen vervroegd. Kaag kwam net terug uit het buitenland, oogde vermoeid en klonk daardoor geïrriteerd.

Of Kaag verder kan is niet aan de media, maar aan haarzelf, haar partij en vooral de kiezer. Politieke schade is zelden onherstelbaar in Den Haag. Rutte kon verder na de onvoorstelbare toestanden in de Toeslagenaffaire, maar hij heeft de lat voor zichzelf dan ook nooit zo hoog gelegd. Voor het aanzien van de politiek is het wel weer een grote klap. Het echte slachtoffer in deze zaak is de gestalkte vrouw die vijf jaar lang heeft moeten wachten op erkenning. Zij zag zich tegenover een partijapparaat gesteld dat harder bezig was met het wegmoffelen van de feiten dan met het rechtzetten van het haar aangedane onrecht. Het D66-partijbestuur heeft beterschap beloofd, maar ziet weinig in een nieuw onderzoek naar eventuele andere misstanden en de partijcultuur in bredere zin. Misschien is iets meer visie – of een betere bril – voor een partijleider met ambities toch geen slecht idee.

