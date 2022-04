Met Macrons winst ontkomt de EU aan een existentiële crisis, juist nu eenheid onontbeerlijk is

De opkomst was relatief laag en radicaal-rechts won wéér terrein, maar voor Brussel telde alleen het eindresultaat. Met de overwinning van Emmanuel Macron op Marine Le Pen ontkomt de Europese Unie aan een existentiële crisis op een moment dat Europese eendracht in de confrontatie met Vladimir Poetin onontbeerlijk is. Frankrijk blijft in de militaire bevelstructuur van de NAVO en de EU kan weer vijf jaar vooruit met een uitgesproken pro-Europese leider in een van haar belangrijkste lidstaten.

Bondskanselier Olaf Scholz, Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen en de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, waren er zondagavond dan ook snel bij met felicitaties. „In deze onrustige tijden hebben we een sterk Europa nodig en een Frankrijk dat zich volledig inzet voor een meer soevereine en strategische Europese Unie”, schreef Michel op Twitter. Scholz noemde de herverkiezing van Macron „een sterk pro-Europees signaal”. President Zelensky van Oekraïne noemde Macron „een ware vriend”.

Oproep

De centrumlinkse leiders van Duitsland, Spanje en Portugal hadden vlak voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen de Franse kiezer in Franse kranten nog opgeroepen vooral niet op Le Pen te stemmen. Rechtse nationalisten, schreven Scholz en de premiers Pedro Sánchez en António Costa, hebben het gedachtengoed van de Russische agressor overgenomen en diens aanvallen op democratische waarden gekopieerd.

„Europa staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk. In een poging de geschiedenis te herschrijven, heeft Vladimir Poetin een brute aanval op Oekraïne en zijn bevolking gelanceerd. Zijn oorlog richt zich tegen de waarden die Frankrijk en onze landen verdedigen: democratie, soevereiniteit, vrijheid en de rechtsstaat. (…) Niettemin hebben de populisten en extreemrechts in al onze landen van Vladimir Poetin een ideologisch en politiek model gemaakt, zijn nationalistische ideeën gevolgd. Ze kopieerden zijn aanvallen op minderheden en diversiteit. Ze delen zijn droom van een uniforme natie. We mogen dit niet vergeten.”

Le Pen, die in de tweede ronde 41,5 procent van de stemmen haalde, wil dat Frankrijk de militaire structuur van de NAVO verlaat. Ook was zij van plan om de Europese Unie van binnenuit vergaand te veranderen. Pro-Europese politici vreesden een nieuw EU-kritisch pact in de Unie – van Frankrijk met Polen en Hongarije, twee landen die regelmatig met de EU overhoop liggen.

Le Pen heeft weliswaar uitdrukkelijk afstand genomen van de Russische aanval op Oekraïne, maar accepteerde eerder een lening van een Russische bank en hoopte na de oorlog weer banden aan te kunnen knopen met Poetin. In een tv-debat kort voor de verkiezingen wreef Macron Le Pen onder de neus dat als ze met Poetin spreekt, ze geen wereldleider spreekt, maar haar bankier.

Macron die met 58,5 procent zeven procentpunten minder scoorde dan in 2017, had de verkiezingen een „referendum over Europa” genoemd. Tijdens zijn overwinningstoespraak zondagavond erkende hij dat hij niet alleen gewonnen had dankzij zijn pro-Europese houding. „Ik weet dat velen vandaag voor mij gestemd hebben om de ideeën van rechts-extremisten te verhinderen en niet om de mijne te ondersteunen.”

Globalisering

Macron beklom het podium op de klanken van Beethovens Ode an die Freude, de Europese hymne, waarmee hij ook in 2017 zijn overwinning vierde. In de confrontatie met Le Pen koos Macron ook in deze verkiezingsstrijd voor een uitdrukkelijk pro-Europese koers en niet voor tactische Euroscepsis in de hoop kiezers op rechts weg te plukken. Europese samenwerking is voor Macron het enige juiste antwoord op de uitdagingen van de globalisering. „De les van Macron is dat je geen knieval maakt voor verbitterde kiezers, maar dat je vecht voor je ideeën”, constateerde de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Waar Le Pen een los samenwerkingsverband van natiestaten ambieert, wil Macron zich sterk maken voor meer Europese samenwerking, eventueel in kleine groepjes gelijkgestemde EU-lidstaten. De EU zou ook meer eigen inkomsten moeten krijgen en de democratische controle zou verbeterd moeten worden.

Of Macron de komende jaren veel kan bewerkstelligen, hangt mede af van de houding van Berlijn. Ook voor Macron is het de vraag of de Zeitenwende die Scholz zegt te hebben ingeluid, er ook echt gaat komen, constateerde de FAZ. Als Scholz erin slaagt Duitsland inderdaad van een serieuze krijgsmacht te voorzien en van een krachtig buitenlands beleid, zou dat de Frans-Duitse samenwerking meer vaart geven.

De speelruimte van de nieuwe president wordt ook bepaald door de parlementsverkiezingen in juni. In zijn eerste termijn had Macron een meerderheid in het parlement. Mocht hem dat nu weer lukken – dat is geen gelopen race – dan kan hij uitgroeien tot machtigste leider in Europa. Zeker als het in de Duitse driepartijencoalitie van Scholz zo onrustig blijft als nu, met openlijk onenigheid over energie-embargo’s en de levering van zware wapens aan Oekraïne.