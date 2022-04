Levenslange celstraf voor Turkse zakenman en filantroop Kavala

De Turkse zakenman en filantroop Osman Kavala is maandag door een Turkse rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in 2016. Dat melden internationale persbureaus. De 64-jarige Kavala, die de aanklachten altijd heeft ontkend, verbleef al 4,5 jaar in een zwaarbewaakte gevangenis in Istanbul in afwachting op zijn proces.

Kavala zou volgens de Turkse autoriteiten initiatiefnemer zijn van de anti-regeringsdemonstraties in het Gezipark in Istanbul in 2013, die uitgroeiden tot een nationale beweging. Hij werd in 2017 opgepakt, maar in februari 2020 vrijgesproken van betrokkenheid bij de protesten tegen de regering van president Recep Tayyip Erdogan. Enkele uren later werd Kavala opnieuw gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de mislukte couppoging van 2016.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaalde in 2019 dat Kavala vrijgelaten moest worden, omdat hij zonder gegronde bewijzen zou worden vastgehouden. Toen die vrijlating er niet kwam, begon de Raad van Europa begin december vorig jaar een procedure tegen Turkije. Intrekking van het Turkse stemrecht of lidmaatschap van de raad, een mensenrechtenorganisatie van 47 Europese landen die los staat van de Europese Unie, behoort tot de mogelijke gevolgen.

Mensenrechten

Kavala werd ook verdacht van spionage, maar de rechter sprak hem hiervan vrij vanwege gebrek aan bewijs. Zeven andere verdachten die tegelijk met Kavala voor de rechter verschenen, kregen achttien jaar celstraf voor het steunen van de filantroop. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemde de uitspraak van de rechter maandag „een klap voor de gerechtigheid en mensenrechten”, die erop uit zou zijn om „onafhankelijke stemmen” in Turkije de mond te snoeren.

De detentie van Kavala leidde vorig jaar oktober tot een diplomatieke rel, toen ambassadeurs van tien landen waaronder Nederland, Frankrijk en de VS een gezamenlijke brief schreven aan Turkije. Hierin riepen zij op tot de vrijlating van Kavala. Onder andere de Nederlandse ambassadeur werd in Turkije op het matje geroepen door de Turkse regering en verzoenende brief nodig was om uitzetting van de ambassadeurs uit Turkije te voorkomen.