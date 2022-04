Lester (11) heeft sportdag. De juf vroeg hulp van ouders. Ik bood me aan, omdat dit de laatste keer is dat ik iets met hem en zijn klas kan doen voordat hij zijn nieuwe avontuur begint op de middelbare. Zoonlief zelf is matig enthousiast. Aan het ontbijt krijg ik instructies. „Mam, je moet je zwarte Nike-sportbroek aan en sportschoenen, met dat zwart-roze truitje.” Met bezorgde blik in zijn ogen vervolgt hij: „En doe alsjeblieft je haar in een staart en wat make-up op. Je ziet er nu uit alsof je tien jaar niet hebt geslapen.”

