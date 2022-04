Vier uitdagingen voor de tweede termijn van Macron

‘Zondagavond vieren we feest. Maandag gaan we verder met strijden. We bereiden ons niet voor op heel gelukkige dagen.” Dat zei een Franse minister onlangs tegen televisiezender BFM TV. Want hoewel Emmanuel Macron zondag als eerste Franse president in twintig jaar tijd is herkozen voor een tweede termijn van vijf jaar, zal hij het de komende jaren niet gemakkelijk krijgen. Dit zijn vier belangrijke uitdagingen waar de president mee te maken krijgt.

Vertrouwen

Macron bestuurt een Frankrijk waarin interesse en vertrouwen in de politiek en het politieke systeem op een laag niveau liggen. Maar liefst 57 procent van de Fransen vindt dat „de democratie niet goed werkt” en bijna 40 procent voelt „wantrouwen” jegens politici, bleek in januari uit een enquête van onderzoeksbureau Cevipof. Nog eens 15 procent ervaart „desinteresse” ten aanzien van politici.

Dit heeft zich deze presidentsverkiezingen vertaald in een uitzonderlijk lage opkomst. In de eerste ronde op 10 april bleef 26,3 procent van de kiezers thuis en bij de tweede ronde afgelopen zondag zelfs ruim 28 procent: het hoogste percentage sinds 1969. Ook het feit dat de radicaal-rechtse Marine Le Pen een hoger percentage stemmen kreeg dan ooit (41,5 procent) toont het verlangen van veel Fransen naar wezenlijke politieke verandering.

Macron is zich hiervan bewust. In zijn overwinningsrede zondagavond zei de president te beseffen dat een deel van de Fransen niet op hem stemde „om de ideeën die ik voorsta te steunen, maar om de ideeën van extreem-rechts te blokkeren”. Om het vertrouwen terug te winnen, beloofde hij zijn tweede termijn volgens een „hernieuwde methode” te regeren en „de president van alle Fransen” te zullen zijn. Eerder zei hij onder meer vaker overleg te willen voeren met het volk en met lokale overheden. Veel hangt af van

hoe de president dit precies zal invullen. In zijn eerste termijn wist Macron grote beloftes over het veranderen van de politiek niet in te lossen, wat juist heeft bijgedragen aan het huidige politieke klimaat.

Economie

Net als andere Europese landen heeft Frankrijk te maken met prijsstijgingen door forse inflatie (4,5 procent in maart ten opzichte van dezelfde maand in 2021). Dit kan weerslag hebben op de economische groei: tegen radiozender Europe 1 zei econoom Patrick Artus dat de Franse economie dit jaar met 2 procentpunt minder zou kunnen groeien dan de 4 procent groei die eerder was voorspeld.

De regering trof de afgelopen tijd al een aantal maatregelen om de koopkracht van vooral armere Fransen te beschermen, zoals het vastzetten van de brandstofprijzen. Maar mogelijk zal meer moeten volgen om een echte crisis te voorkomen. Hierbij is Macrons bewegingsruimte volgens economen beperkt: door de coronarisis zijn het Franse handelstekort en de staatsschuld de afgelopen jaren gestegen.

Een van de grote economische ingrepen op de agenda is Macrons pensioenhervorming. Deze moet het systeem versimpelen, maar ook de gemiddelde pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 65 jaar – een pijnpunt voor veel Fransen. De hervorming was klaar om doorgevoerd te worden en bronnen rondom Macron zeiden dat hij dit snel na zijn herverkiezing wilde regelen. Maar Macron heeft zich in de periode tussen de twee ronden van de verkiezingen bereid getoond de plannen aan te passen als hij „te veel angst” zou voelen bij het volk. Bij een campagnebezoek aan het Noord-Franse Denain op de dag na de eerste ronde zei hij: „Je kunt niet zondagavond zeggen dat je wilt verenigen en als je met de Fransen spreekt zeggen: ik beweeg niet.”

Klimaat

De komende jaren zal Macron veel moeten doen om de klimaatdeadline van 2030 te halen: in dat jaar moet de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent gedaald zijn ten opzichte van 1990. Ondanks zijn belofte uit 2018 om de planeet ‘Great Again’ te maken, loopt Frankrijk momenteel achter op zijn klimaatdoelen. Vorig jaar werd de staat nog op de vingers getikt door de onafhankelijke Hoge Raad voor het Klimaat en door de hoogste bestuursrechter omdat de getroffen maatregelen onvoldoende waren.

Onder andere door meer in te zetten op hernieuwbare energie, het ontmoedigen van rijden met benzine- of dieselauto’s en het verbeteren van het OV-netwerk wil Macron Frankrijk de komende jaren transformeren tot een ‘grande nation écologique’. Anders dan ‘klimaatkandidaten’ als Jean-Luc Mélenchon en Yannick Jadot wil hij niet stoppen met kernenergie.

Een effectief klimaatbeleid is ook voor Macrons positie van belang. 63 procent van de Fransen vindt volgens een peiling van Opinionway voor energiebedrijf Primes Énergies klimaat een onderwerp „met de hoogste prioriteit”. Zeker de kiezersgroep achter de linkse en groene partijen (samen goed voor ruim 30 procent van de Fransen) kijkt zeer sceptisch naar Macrons prestaties op klimaatgebied in zijn eerste termijn.

Politieke slagkracht

Of Macron zijn vergezichten en grote plannen kan verwezenlijken, hangt sterk af van de uitslag van de parlementsverkiezingen in juni. De afgelopen jaren had Macrons partij La République En Marche een meerderheid in de Assemblée Nationale, waardoor hij zijn beleid relatief makkelijk kon doorvoeren. Vanwege zijn afgenomen populariteit is het dit keer echter denkbaar dat hij dit mandaat over twee maanden verliest.

In dat geval moet Macron samenwerken met een andere partij, die dan ook de premier levert. De radicaal-linkse Mélenchon is al sinds de eerste ronde van de verkiezingen bezig om van de parlementsverkiezingen een „derde ronde” te maken: hij roept alle (vooral linkse) tegenstanders van Macron op om op zijn partij La France Insoumise te stemmen, zodat Mélenchon als premier alsnog zijn stempel zou kunnen drukken op wat er de komende jaren in Frankrijk gebeurt.