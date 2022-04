Je rijbewijs halen op je zeventiende, is dat niet te vroeg?

Moeder: „Mijn zoon is bijna 16 en begint over zijn rijbewijs halen. We zien in onze buurt dat de kinderen sneller met een rijbewijs beginnen, wellicht omdat we buitenaf wonen. Is het zinvol om mijn kind zo snel mogelijk te laten beginnen met rijlessen? Wat zijn daar de plus- en minpunten van ten opzichte van vroeger toen je pas met 18 jaar kon beginnen?”

Naam is bij de redactie bekend. (Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen.) Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag of reacties naar opgevoed@nrc.nl

Opvoeden in verkeer

Rob Stomphorst: „Tegenwoordig mag je vanaf 16,5 jaar starten met het volgen van autorijlessen. Je rijbewijs kun je halen vanaf 17-jarige leeftijd. Dan mag je tot je achttiende autorijden met een coach naast je, vaak een van de ouders.

Rob Stomphorst is woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland.

„Of dat verstandig is, hangt af van het kind. Is het een verstandig type of een daredevil? Heeft-ie al vier keer een fiets of scooter in de prak gereden, of is hij oplettend en verantwoordelijk?

„Tieners zitten op deze leeftijd volop in de experimenteerfase, je wilt niet dat ze achter het stuur plaatsnemen met lachgas of een pil op. Bovendien is het verkeerslandschap veel drukker geworden door de toename van auto’s, elektrische fietsen en e-steps. Alles rijdt door elkaar heen. Dat maakt het nóg belangrijker om over een goed inschattingsvermogen te beschikken. Dus u kunt wachten tot het speelse ervanaf is, en dan de instructeur het werk laten doen vanaf zijn achttiende.

„Mocht hij wel verantwoordelijk zijn, zou u het kunnen overwegen. Het enige voordeel van jonger beginnen, is dat je als ouder kunt meekijken. Tot een jongere achttien jaar is, moet een van de ouders ernaast zitten. Zo kan samen rijden een onderdeel worden van de verkeersopvoeding waarmee ouders eigenlijk al beginnen zodra kinderen leren lopen.”

Vaardigheden inschatten

Jelle Jolles: „Het antwoord is ‘nee’, tenzij het kind een opvallende voorsprong heeft op zijn leeftijdgenoten op gebied van zelfinzicht, zelfregulatie, inschattingsvermogen en impulsremming.

Jelle Jolles is hoogleraar neuropsychologie en auteur van Het tienerbrein en Leer je kind kennen.

„Jongeren tussen 15 en 25 jaar zijn naar verhouding veel meer betrokken bij verkeersongelukken, al dan niet met dodelijke afloop. Dat hangt samen met nog niet volledig ontwikkelde neuropsychologische vaardigheden die voor autorijden noodzakelijk zijn.

„Om op verantwoorde wijze deel te kunnen nemen aan het verkeer moet de automobilist niet alleen technisch vaardig zijn, maar ook snel kunnen waarnemen, in korte tijd oordelen over een complexe verkeerssituatie en op grond daarvan kunnen handelen. Daar hoort ook bij: weerstand kunnen bieden aan het gebruik van de telefoon tijdens het rijden, en verstandig reageren op aansporingen van vrienden die zeggen: ‘Hee watje: rijd eens wat harder’.

„De leeftijd van achttien jaar geeft het moment aan dat de jongere juridisch volwassen is. Maar vrijwel alle jongeren zijn dan, neuropsychologisch gezien, nog ‘in de groei’. Die duurt tot het 23ste à 25ste jaar. Oordelen en het kunnen overzien van consequenties, bijvoorbeeld over invoegen, zijn essentieel, en juist die vaardigheden ontwikkelen zich door de toenemende ervaring vooral na het achttiende jaar.

„In de hersenrijping bestaan individuele verschillen. Er zijn adolescenten van 16 à 18 jaar die goed weten wat ze wel of niet kunnen. Mocht uw zoon in deze categorie vallen, is wat vroeger beginnen met rijden geen probleem. Maar de meeste jongeren van die leeftijd zijn op dat gebied nog speels, impulsief en overschatten zichzelf: ‘dat kan ik allang’.

„Laat uw zoon een gedeelte van de lessen zelf betalen, mocht u dat al niet van plan zijn. De bijbaan die daarvoor vereist is, zal helpen bij de ontwikkeling van het verantwoordelijkheidsgevoel en de vaardigheden die nodig zijn om een goede automobilist te worden.”