Geweld tegen politieagenten voor vijfde jaar op rij gestegen

Agressie en geweld tegen politieagenten zijn voor het vijfde jaar op rij gestegen. In 2021 werd hiervan bijna 13.000 keer melding of aangifte gedaan, waar het in 2017 nog iets minder dan 9.600 gevallen betrof. Dat meldt de Nationale Politie in een maandag verschenen rapport.

Ook werd vaker melding gedaan van zwaarder geweld, zoals zware mishandeling of poging tot doodslag. Agenten meldden juist minder vaak te zijn uitgescholden. De politie vindt het onacceptabel dat de cijfers zo hoog zijn. Vijftien politiemedewerkers deden in 2021 aangifte van poging tot moord – een verdubbeling in één jaar tijd – 232 van poging tot doodslag. 74 agenten deden aangifte van zware mishandeling en nog eens 244 kregen daarmee te maken, maar deden geen aangifte.

Openlijk geweld verdrievoudigd

„Het inrijden met een voertuig op een politieagent is bijvoorbeeld meer dan verdubbeld: 50 meldingen in 2020 ten opzichte van 108 vorig jaar”, schrijft de politie. „Openlijk geweld is zelfs verdrievoudigd: 453 maal tegenover 135 [een jaar] eerder”. Vanwege de lockdowns nam geweld tegen dienders in de horeca juist af.

Volgens de politie zijn de jongste statistieken „onlosmakelijk verbonden” met de coronapandemie. „Daarbij merkte de politie dat dit geweld steeds vaker gericht was op individuele politiemensen en niet alleen op de politie als overheidsorganisatie”. In het rapport wordt ook gewezen op de toename en het gevaar van ‘doxing’ voor politieagenten, waarbij adresgegevens van medewerkers gedeeld worden op social media. Momenteel wordt gewerkt aan een wet om dit strafbaar te stellen.