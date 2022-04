Boer Ivan weet niet of hij nog graan kan oogsten: ’Geen idee of we deze schade ooit kunnen herstellen’

Tussen de geruïneerde stal vol koeienkarkassen en de ingestorte graanschuur ligt een in stukken gereten haas in het verschroeide gras. Zelfs dat wilde dier was niet vlug genoeg om te ontkomen aan de verwoesting van de boerderij van Ivan Misjtsjenko. Diens familiebedrijf vormde wekenlang een front tussen Russische en Oekraïense militairen. De pittoreske en strategische ligging op een heuvel met uitzicht op Maka-riv, een voorstadje van Kiev, verklaart waarom juist hier met grof geschut werd gestreden.

De resulterende ravage en de in Misjtsjenko’s akkers achtergebleven mijnen en munitie tonen de langetermijneffecten voor de plaatselijke landbouw én voor de wereldvoedselvoorziening waar Oekraïne een cruciale rol in speelt. „Nu de Russen hier zijn verjaagd lijkt het weer veilig. Maar hebben we geen idee of we deze schade ooit kunnen herstellen”, zegt Misjtsjenko (66) met vochtige ogen boven zijn rood geaderde wangen. „Of het mogelijk is om opnieuw te beginnen. En of we straks kunnen oogsten.” De boer zaaide ruim voor de oorlog honderd hectare wintergraan in, zegt hij wijzend naar de glooiende akkers.

Oekraïne, gezegend met de uiterst vruchtbare zwarte aarde chernozem, is samen met Rusland goed voor ruim een kwart van de mondiale tarwe-export. Daarnaast is het de grootste producent van zaden- en pittenoliën, voornamelijk van zonnebloemen. Door directe oorlogsschade, vechtende of zelfs omgekomen boeren, onbegaanbare akkers, afgesneden exportroutes over de Zwarte Zee en schaarste aan krediet, brandstof, kunstmest en machine-onderdelen dreigen binnen en buiten Oekraïne voedselstekorten. Volgens de Oekraïense minister van Landbouw Mykola Solsky staat de helft van de Oekraïense oogst op het spel. Internationale organisaties waarschuwen dat stijgende voedselprijzen de honger in door droogte geplaagde delen van Afrika zal vergroten.

Interview: Nederlandse boer in Oekraïne praat nu in op Ollongren, Timmermans en Shell

Direct doelwit

Toen Oekraïense militairen op de eerste dag van de invasie bij Misjtsjenko aanklopten of ze zijn graanschuur mochten gebruiken als uitkijkpunt zei de boer „natuurlijk: ja”. Net zoals hij het vanzelfsprekend vond dat zijn schoonzoon en rechterhand Andri Holovtsjenko (37), „een echte patriot”, zich bij de reservisten aansloot om mee te vechten. De landsverdediging ging voor hun eigen veiligheid of omzet.

De militaire aanwezigheid maakte het familiebedrijf waar twintig Misjtsjenko’s uit vier generaties woonden direct doelwit van de Russische agressor. En de beschietingen bleven doorgaan nadat de Oekraïense soldaten vertrokken.

Verwoeste schuur op de boerderij van Ivan Misjtsjenko. Foto Kostyantyn Chernichkin

„We waren volledig van de buitenwereld afgesloten. We zijn weken gebleven, tot het echt niet meer ging”, vertelt Misjtsjenko. Toen zette hij de staldeuren open om zijn koeien en varkens te laten gaan. Met een laken als witte vlag vluchtte de familie tot achter de Oekraïense linie.

Voor de invasie deden we zaken met elkaar, nu gaan we allemaal kapot Anatoli Bojko boer

Vuurgevechten verbrijzelden de schuren. Wat ooit het woonhuis was, bestaat nog alleen uit bakstenen muren en verwrongen ijzer. De dorsmachine, de tractor en andere apparatuur ogen total loss. Van de 52 koeien die Misjtsjenko bezat, is precies de helft verdwenen of gedood. Hij is er nog niet aan toegekomen de onder het puin van de stal bedolven koeiengeraamten en het eenzame varkenslijk op het erf op te ruimen.

Het meest dramatische bericht kwam van buiten de boerderij. „Mijn schoonzoon, beoogd opvolger, is omgekomen toen de bus waarmee hij gewonden vervoerde werd aangevallen”, zegt Ivan Misjtsjenko.

Zonnebloemen zaaien

De vernietiging en ellende op Misjtsjenko’s boerderij lijkt ook voor een land in oorlog extreem, maar het is waarschijnlijk dat bedrijven in het oosten van Oekraïne er nog slechter aan toe zijn. In het dorpje Potsjepyn zijn voorlopig alleen Ivan Misjtsjenko en zijn licht gehandicapte zoon Roman (42) teruggekeerd om voor de overgebleven dieren te zorgen. Ze slapen in het enige hok op het erf dat nog waterdicht is. Maar uit angst voor mijnen en niet ontplofte munitie hebben ze nog geen teen op hun akkers gezet. „Als jij nou eerst gaat, rijd ik er wel achteraan”, grapt Roman tegen zijn vader. „Nee hoor, na jou”, grinnikt die terug.

Ook op niet-beschadigde boerderijen rond Kiev zijn rondzwervende explosieven op dit moment de eerste zorg, bevestigt Anatoli Bojko (62). Hij pacht samen met zijn zoon 400 hectare buiten en 200 hectare binnen het voormalige strijdgebied ten oosten van de hoofdstad. Ze verbouwen er graan, maïs, soja, suikerbieten en zonnebloemen voor de export. Die laatste moeten nog deze maand worden ingezaaid. „Het is mijn verantwoordelijkheid om zelf als eerste met de tractor het land op te gaan”, zegt hij. „Ik wil niet dat mijn zoon of mijn personeel hun leven riskeren.”

Op de boerderij van Anatoli Bojko ten oosten van Kiev worden graan, maïs, soja, suikerbieten en zonnebloemen verbouwd voor de export. Foto Kostyantyn Chernichkin

Bojko zegt niet bang te zijn, maar toch schuift hij deze taak al weken voor zich uit. „Ik heb het ook niet aan mijn vrouw verteld.” Hij heeft nog veel meer aan zijn hoofd. Op zijn erf liggen bergen tarwe en maïs die hier allang weg hadden moeten zijn, maar niet geëxporteerd kunnen worden. De grote grijze zeilen die het moeten beschermen tegen de regen worden met stenen en autobanden op hun plek gehouden. „We hebben geen idee of het op deze manier niet gaat rotten, maar het kan nergens heen”, zegt hij.

De export van Oekraïense gewassen is bijna volledig afhankelijk van de Zwarte Zee, waar de scheepvaart stilligt en havensteden worden gebombardeerd. De spoorverbinding naar het westen is maar zeer beperkt een alternatief voor de zeeroute naar het zuiden.

Catastrofe

Bojko rekent voor hoe zijn kosten ondertussen oplopen: voor diesel en kunstmest zijn de prijzen meer dan verdubbeld. Reparaties gaan moeizaam. Hij speelt met een plastic zakje met gekleurde ringetjes voor zijn irrigatie-apparaat die eindelijk geleverd zijn en klemt een folder met informatie over landbouwtechnologie onder de oksel van zijn groene fleecetrui. Grote investeringen zitten er voorlopig niet in. De boel draaiende houden om zijn pacht en zijn personeel te betalen lijkt voorlopig het hoogst haalbare. „We hebben al veel meegemaakt in dit land. Ik heb eerder geleden onder corruptie. En onder wetgeving die grote corporaties voortrekt. Ik ben opgelicht door zogenaamde investeerders”, zegt Bojko. „Maar deze oorlog is een catastrofe.”

Hoofdschuddend kijkt hij naar een rij van zijn landbouwmachines die stilstaan terwijl zijn landarbeiders sigaretten roken. „Het is niet alleen een barbaarse invasie, waarbij mensen op straat worden doodgeschoten, huizen leeggeroofd en vernietigd worden en akkers slagvelden zijn. Het is een stupide conflict tussen buren die van elkaar afhankelijk zijn.” Hij wijst naar zijn tractor uit Wit-Rusland en een vrachtwagen uit Rusland. „Voor de invasie deden we zaken met elkaar. Nu gaan we allemaal kapot.”