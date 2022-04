Geplaagd Philips in de rode cijfers: 152 miljoen verlies

Hij heeft vandaag een dubbele boodschap, vindt Frans van Houten, topman van Philips. Hij is blij met de sterke ordergroei van 5 procent. De interesse in producten zoals hightech mri-operatiekamers is groot en dat geeft „vertrouwen in de toekomst”. Maar de kwartaalcijfers van Philips zijn niet wat ze moeten zijn, vooral door problemen in de toeleveringsketen. Zoals chiptekorten en problemen door de lockdowns in China. Ook stijgende materiaalkosten en energieprijzen spelen mee.

En dan moet Philips ook nog eens nog meer geld (165 miljoen euro extra) opzijleggen voor de grootscheepse terugroepactie van slaapapneu-apparaten. In totaal kost dit het bedrijf nu bijna 900 miljoen euro. Daar zit nog altijd geen reservering voor juridische kosten bij.

De omzet van Philips kwam afgelopen kwartaal uit op 3,9 miljard euro, 4 procent minder dan een jaar eerder, vooral veroorzaakt door de stop op de verkoop van slaapapneu-apparaten. Onder de streep was er een verlies van 152 miljoen euro over de voortgezette activiteiten.

Beleggers reageren stevig: het aandeel daalde maandag met 11 procent. Daarmee is Philips sinds het hoogtepunt in april vorig jaar inmiddels een duizelingwekkende 50 procent beurswaarde verloren, oftewel meer dan 20 miljard euro.

Het sentiment rond Philips kantelde vooral vanwege de terugroepactie van slaapapneu-apparaten die vorig jaar werd ingezet. Het bedrijf had ontdekt dat het geluiddempende schuim in de machines gezondheidsrisico’s geeft.

Des te ongelukkiger is het nieuws van vorige week dat Philips blijkt te kampen met verschillende nieuwe kwaliteitsproblemen. Bij beademingsmachines waar wereldwijd meer dan honderdduizend van zijn verkocht, is er het risico dat ze uitvallen zonder dat het alarm afgaat. Er is één melding van overlijden, en er zijn vier meldingen van letsel waarvan Philips nog onderzoekt of ze in verband staan met dit probleem.

Daarnaast is er een probleem met AED’s (machines die worden gebruikt bij een hartstilstand). Wie de beschermfolie lostrekt van de plakkers met elektroden die op de borst moeten, kan een deel van de lijm meetrekken. Daardoor plakken ze minder goed. Van deze machines zijn er 900.000 verkocht.

Van Houten vindt de nieuwe issues „natuurlijk heel vervelend, voor onze klanten en onze patiënten”. Over het probleem met de beademingsapparaten wil hij „graag aangeven dat het gaat om een kans van één op de miljoen”. Dat heeft het bedrijf berekend.

Managers de laan uitgestuurd

Opvallend genoeg is het al het derde probleem met dit soort apparaten (de typen V60, V60 Plus en V680) dat binnen een jaar aan het licht komt. Bij driehonderd machines bleek eerder verouderde lijm te zijn gebruikt, waardoor het apparaat kan uitvallen. Deze machines waren in de VS verkocht en zijn teruggeroepen. De andere kwestie is een softwareprobleem bij enkele tienduizenden van deze typen beademingsapparaten, waardoor ze kunnen afslaan als de maximale zuurstofdruk wordt bereikt. In beide gevallen gaat wel een alarm af.

Deze beademingsmachines vallen onder Respironics, hetzelfde bedrijfsonderdeel waar ook de problemen met slaapapneu-apparaten zich voordoen. De apparaten worden in Amerikaanse fabrieken geproduceerd: de apneu-apparaten in Pennsylvania en de beademingsmachines in Californië.

Inmiddels is bekend dat Van Houten een aantal managers van Respironics de laan uit heeft gestuurd omdat de problemen met de apneu-apparaten zo laat werden onderkend. Zelf wist Van Houten pas begin vorig jaar van de problemen. Dat terwijl de Amerikaanse toezichthouder FDA achteraf in de papieren van Philips al in 2015 correspondentie vond over vermoedens van degradatie van het schuim.

Zijn de problemen met beademingsapparaten ook te herleiden tot slecht management? Van Houten wordt daar niet concreet over. „Het is aantrekkelijk om te kijken wie de schuldige is”, zegt hij. „Het is belangrijk om te beseffen dat dit niet willens en wetens is gebeurd. Het gaat om producten die jaren geleden zijn ontworpen en goedgekeurd, waarbij later bleek dat er een verkeerde keuze is gemaakt voor materiaal of software. Het zijn problemen die zelden voorkomen en waarbij het moeilijk is een verband te leggen. Ik denk dat afgelopen jaar de communicatiesnelheid binnen het bedrijf over problemen met producten aanmerkelijk is verbeterd.”

Ook bij de nieuw ontdekte kwestie met de AED-machines (de zogenoemde HeartStart-apparaten) gaat het om machines die al sinds 2010 worden verkocht. Voordat er vorig jaar een onderzoek naar werd ingesteld, was er al enkele tientallen keren geklaagd. Waarom werd niet eerder goed onderzoek gedaan? Van Houten: „Een probleem met deze pads was dat veel mensen ze weggooiden na gebruik. Als er een klacht over kwam, maar de pads waren weggegooid, was het moeilijk het precieze probleem vast te stellen.”

Van Houten verwacht in de tweede helft van dit jaar betere cijfers te kunnen presenteren. Daarvoor is hij medeafhankelijk van de ontwikkelingen op het wereldtoneel. Nu heeft hij bijvoorbeeld last van de lockdown in Shanghai, waar een fabriek staat die transducers (energie-omzetters) voor echo-apparaten van Philips maakt. Van Houten: „De lockdown daar moet niet te lang duren. Als we de onderdelen het land niet uitkrijgen, hebben we een probleem.”