Durven we onze gezondheid aan de techreuzen toe te vertrouwen?

In 2014 noemde Forbes haar de jongste vrouwelijke self-made miljardair: Elizabeth Holmes, rijk geworden met een start-up, Theranos, die bloedtesten verkocht. Maar de bewonderde Holmes werd ontmaskerd als oplichtster door journalist John Carreyrou in de bestseller Bad Blood. Secrets and Lies in A Silicon Valley Startup (2018). Begin dit jaar werd ze door de rechter veroordeeld voor fraude, terwijl er alweer een serie gemaakt is over haar opkomst en ondergang, The Dropout (te zien op Disney+).

Holmes is niet de enige techondernemer in Silicon Valley die geld zag in gezondheid. De laatste tien jaar hebben alle grote techbedrijven zich op de sector gestort. De risico’s daarvan worden geschetst in de nieuwe documentaire Praxis Dr. Zuckerberg - Gesund mit Algorithmen? die deze dinsdag op ARTE te zien is.

„Techgiganten zijn overmoedig geworden”, zegt Carreyrou in de documentaire. „Ze denken nu hun succes naar het zorgdomein te kunnen copypasten.”

Een goed voorbeeld is Mark Zuckerberg van Meta, het moederbedrijf van Facebook. Hij kocht al een ziekenhuis en begon met zijn vrouw Priscilla Chan het Chan Zuckerberg Initiative. „We besteden vijftig keer meer aan het genezen van ziektes dan aan het voorkomen ervan”, zei Zuckerberg bij de lancering van het project, waarin preventie centraal staat. Chan, van huis uit kinderarts, denkt dat we „alle ziektes kunnen genezen voor het einde van de eeuw”.

Ook andere techreuzen storten zich op de sector, wat vaak begint met het verzamelen van medische data via sporthorloges en gezondheidsapps. „Wat zal Apples grootste bijdrage aan de mensheid zijn?”, zei Apple-baas Tim Cook eens. „Die zal gaan over gezondheid.”

Online consult

Ondertussen ontwikkelt Google kunstmatige intelligentie voor medische toepassingen, terwijl Amazon in 2018 de online apotheek PillPack opkocht en vorig jaar de Amazon Care-dienst voor online medische consulten lanceerde. De trend roept vragen op over de gezondheidszorg van de toekomst. Kan technologie de dokter vervangen? En durven we onze gezondheid aan techbedrijven toe te vertrouwen?

Hoogleraar Tamar Sharon van de Radboud Universiteit heeft de documentaire nog niet gezien, maar is wel een expert in het onderwerp. Zij leidt in Nijmegen een groot onderzoeksproject naar de rol van de techbedrijven in de gezondheidszorg. „Natuurlijk heeft de inzet van algoritmes en kunstmatige intelligentie op basis van medische data veel voordelen, vooral voor het voorkomen en voorspellen van ziektes.

Techbedrijven hebben ook de medische data van gezonde mensen en die spelen een cruciale rol bij preventie en predictie. Ook niet-medische gegevens spelen daarbij een rol: demografische factoren, lifestyle. Dat gaat van je postcode tot je dna, en typerend voor techbedrijven is dat ze alle sferen van de samenleving doorkruisen. Zo gaan die gevoelige data ook circuleren buiten het medische veld, waar ze voor andere doelen gebruikt kunnen worden.”

In de ARTE-docu vertelt een Google-medicus hoe handig het was tijdens de pandemie dat algoritmes de meest kwetsbaren voor corona konden detecteren en automatisch bovenaan konden zetten in de vaccinatielijsten. „De voordelen van kunstmatige intelligentie in de zorg zijn goed meetbaar”, zegt Sharon, „terwijl de nadelen minder zichtbaar zijn. Om maar wat te noemen: in algoritmes sluipen vaak ongemerkt seksistische en racistische patronen.”

Als de zorgsector door techbedrijven wordt overgenomen, zo zien we in Praxis Dr. Zuckerberg - Gesund mit Algorithmen?, heeft dat ingrijpende gevolgen. De verantwoordelijkheid verschuift van arts naar patiënt („Wij democratiseren de zorg”, zegt Cook, „door mensen in staat te stellen om hun gezondheid in eigen hand te nemen”). Diagnoses worden gesteld via algoritmes en kunstmatige intelligentie. Een bedrijf als Amazon kan gaan fungeren als een one stop shop: dokter, kliniek, farmaceut en verzekeraar in één.

Solidariteit

Inclusie en solidariteit komen in zo’n systeem op de helling te staan. „Het Europese zorgsysteem is inclusief”, zegt Sharon. „Je gaat naar het ziekenhuis en je wordt geholpen. We kijken niet waarom iemand ziek is. Patiënten in staat stellen hun gezondheid in eigen hand te nemen is een prachtig ideaal, en apps die de gezondheid monitoren kunnen ziektes voorkomen. Maar deze individualisering van verantwoordelijkheid kan ook de solidariteit ondermijnen waarop ons gezondheidssysteem is gebaseerd. Dokters gaan kijken naar lifestyle en dat leidt al snel tot onrechtvaardigheden. Mensen uit arme buurten hebben vaker last van overgewicht. Willen we hun toegang tot zorg beperken, omdat ze dik zijn? Of omdat ze arm zijn?”

De droom van de techbedrijven is duidelijk, concludeert de ARTE-docu: „dat patiënten in klanten veranderen” en dankzij technologie „het contact met een dokter tot een minimum kunnen beperken”. De pandemie heeft die droom dichterbij gebracht, door de normalisering van online doktersconsulten. Vooral in landelijke gebieden gaat dat snel, waar jonge huisartsen zich niet meer willen vestigen. De plattelandsdokter is passé, is de toekomst aan dr. Zuckerberg?

Expres inefficiënt

„Sommige aspecten van zorg kun je niet automatiseren”, zegt Sharon. „Technologie is gericht op optimalisatie in termen van snelheid en efficiency. Een menselijke zorgverlener kan juist expres inefficiënt te werk gaan, door een praatje te maken met de patiënt. Een dokter kan informatie contextualiseren. Kan de patiënt zien, ruiken, kent zijn achtergrond en familiegeschiedenis. Heeft empathie. Dat zijn allemaal zaken die de computer mist.”

In Europa hechten we aan inclusieve, menselijke zorg, meent Sharon, wat noopt tot waakzaamheid tegen de totale digitalisering en privatisering van de zorgsector. „Daarbij is privacy niet het enige aandachtspunt. Sterker, techbedrijven maken alweer handig gebruik van onze zorgen daarover. De coronamelder-app bijvoorbeeld werd heel privacy-vriendelijk gerund op een protocol van Google en Apple. De data bleven op je telefoon.

„Ondertussen bepaalden Google en Apple hoe die apps eruit kwamen te zien en hoe ze gerund werden. Dat vindt iedereen prima, want we zijn verblind door onze gefixeerdheid op privacy: als dát maar in orde is, denken we nu. Tegelijkertijd ontwikkelen de techbedrijven de nieuwe infrastructuren voor het medische veld, zodat ze onmisbare spelers worden.”

Praxis Dr. Zuckerberg - Gesund mit Algorithmen? is deze dinsdag om 21:45 te zien op ARTE.