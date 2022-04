De onzichtbare priolo

Een mannetjesmerel laat een opvallend schorre kreet horen op het moment dat hij opvliegt. Ook met zijn korte staart en oranjerode snavel wijkt hij af van de merels thuis. Hij heet niet voor niets Turdus merula azorensis. Ik ben op São Miguel, het grootste van de negen eilanden van de Azoren-archipel, midden in de Atlantische Oceaan.

Aan mijn voeten scharrelen vinken. Die zijn nota bene groen op de rug. Geïsoleerd op deze eilanden dreven ook zij genetisch af van de vastelandsvink en mag ik ze als Fringilla moreletti in mijn opschrijfboekje noteren.

De goudhaantjes op het eiland brengen mij in verwarring

De goudhaantjes op het eiland brengen mij in verwarring. Thuis hoor ik op mijn leeftijd het ultrahoge ‘si-si-si-si-si-sirrr’ van dat zangvogeltje niet meer, maar hier fluiten ze luid en duidelijk. En dan de kanarie. Serinius canaria, de oervorm van de ultieme kooivogel, die vliegt massaal in het wild rond. Er ontwaakt in mij als museumbioloog een vogelaar die er lol in heeft om geografische variatie bij vogels nu eens in het vrije veld te bestuderen.

De kers op de taart van São Miguel is de Azorengoudvink (Pyrrhula murina), met een huidige populatie van hooguit duizend vogels en een verspreidingsgebied van 80 vierkante kilometer, een van de zeldzaamste Europese vogels. Als liefhebber van de knoppen van fruitbomen werd hij fel bestreden.

Een geliefde vogel

Dit onheil, in combinatie met exotische bomen en planten die zijn natuurlijke leefomgeving (laurierbos) overwoekerden, zorgde ervoor dat hij van 1927 tot 1967 als uitgestorven te boek stond. Niemand zag de Azorengoudvink in die periode, tot de Nederlandse bioloog Jan van Vegten hem op 5 oktober 1967 herontdekte. Daarna werd de priolo, zoals hij lokaal heet, een geliefde en beschermde vogel. Zijn aantal neemt vanaf de jaren negentig weer toe.

En zo hobbel ik in een huurautootje naar de Serra da Tronqueira waar men het leefgebied van de priolo met succes heeft gerestaureerd. Ik heb domme pech. Het bergweggetje dat dwars door de laurierbossen voert, is deel van het parcours van de 56ste Azoren Rally. In plaats van fluitende goudvinken hoor en zie ik ronkende racemonsters zoals de Skoda Fabia Rally2 Evo, Ford Fiesta R5, Hyundai i20n en de Dacia Sandero R4.

Gelukkig heb ik back-up in het Museum Carlos Machado in Ponta Delgada: „We exposeren zes oude, opgezette exemplaren”, zegt museumdirecteur João Constância. Een wat verfomfaaid mannetje staat als blikvanger op een vitrine. Hij haalt hem voor de foto onder de stolp vandaan. Heb ik toch een priolo gezien.