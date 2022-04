Crisis bij Just Eat Takeaway neemt toe: top beticht van ‘mismanagement’

Vertrouwen dat is „geschonden”. Een management dat „onvoorstelbaar slecht presteert” en aandeelhouders heeft „misleid”. En dat bovendien de hoofdschuldige is van een „catastrofaal” verlies aan beurswaarde.

De Amerikaanse investeerder Cat Rock heeft maandagochtend in een brief aan aandeelhouders van Just Eat Takeaway (JET) keihard uitgehaald naar de top van het maaltijdbezorgplatform. Cat Rock is met 6,9 procent van de aandelen na oprichter Jitse Groen (7,1 procent) de grootste aandeelhouder van het bedrijf, dat worstelt met grote verliezen en een dalende beurskoers. Just Eat Takeaway, moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, is na het Chinese Meituan het grootste maaltijdbezorgplatform ter wereld.

Cat Rock stemt volgende week woensdag op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van JET tegen herbenoeming van de raad van commissarissen en van financieel topman Brent Wissink. Vorige week kondigde hedgefonds Lucerne Capital, dat 1 tot 2 procent van de aandelen in handen heeft, al aan hetzelfde te gaan doen. Lucerne-topman Pieter Taselaar zal op de vergadering tevens het vertrek van Jitse Groen bepleiten, zei hij tegen NRC. „Die man kan zo niet doorgaan.”

Of andere aandeelhouders Lucerne en Cat Rock steunen in hun verzet is onduidelijk. Tegenover NRC, dat de twintig grootste aandeelhouders van JET benaderde, zeggen betrokkenen niet op de conclusies van de aandeelhoudersvergadering vooruit te willen lopen. Eumedion, de belangenbehartiger voor grote institutionele beleggers, verwacht nog voor de vergadering weerwoord van het bestuur van JET, zegt directeur Rients Abma. De organisatie voert ergens de komende dagen een gesprek met de bedrijfstop over de aantijgingen, een afspraak die overigens al gepland stond. Op grond daarvan bepalen deelnemers hun standpunt in de stemmingen, zegt Abma.

Just Eat Takeaway noemt het voorstel van Cat Rock in een reactie „zowel destabiliserend als waardevernietigend” – „We hebben altijd te goeder trouw gehandeld.” Brent Wissink reageert niet.

Cruciale fout

Sinds Just Eat Takeaway in juni 2020 aankondigde voor 6,4 miljard euro de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub te willen kopen, is JET driekwart van zijn beurswaarde kwijtgeraakt; zo’n 16 miljard euro. Grubhub verliest het in de VS momenteel van concurrenten UberEats en Doordash. Volgens Lucerne en Cat Rock heeft JET een cruciale fout begaan door Grubhub te snel in te lijven, amper een jaar nadat de fusie tussen het Nederlandse Takeaway en de Britse maaltijdbezorger Just Eat was afgerond.

Volgens Cat Rock-oprichter Alex Captain gaf JET een „misleidend financieel vooruitzicht” toen aandeelhouders werd gevraagd in te stemmen met de aankoop. Kort na afronding van de overname bleek echter dat een beperkt verlies over 2021 flink groter zou uitvallen. „Dat heeft het vertrouwen van investeerders in het management flink geschaad”, aldus Captain.

Cat Rock uitte de afgelopen maanden vaker openlijk kritiek op de top van JET. De investeerder richtte vorig jaar al de website Just Eat Must Deliver op, om de bedrijfstop aan te sporen meer te doen tegen de dalende aandelenkoers.

In het verleden toonde het hedgefonds zich juist een fanatiek supporter van de groeiplannen van topman Jitse Groen. Het was Cat Rock die begin 2019 als eerste opperde dat Just Eat er goed aan zou doen zich aan te sluiten bij Takeaway. Op die manier zou het Britse concern kunnen profiteren van het „managementteam van wereldklasse” bij de Nederlandse branchegenoot.

Groei ingezakt

Sinds de beursgang in 2016 toonde JET (5,3 miljard euro omzet, 18.000 werknemers) zich lange tijd een aantrekkelijke investering. Het bezorgplatform groeide jaarlijks met tientallen procenten en toonde zich ambitieus met overnames. Tijdens de coronapandemie profiteerde JET flink van de lockdowns en de tegenzin bij consumenten om naar de supermarkt te gaan. Maar met het heropenen van de economie zakte de groei compleet in.

Afgelopen kwartaal handelde JET voor het eerst minder orders af dan een jaar eerder, bleek vorige week toen het cijfers daarover presenteerde. Een paar maanden eerder had JET al laten weten dat het vorig jaar 1 miljard euro verlies had geleden. Om aandeelhouders gerust te stellen, kondigde JET aan „actief op zoek” te gaan naar een strategische partner of te kijken naar een „gedeeltelijke of gehele verkoop” van Grubhub.

Topman Jitse Groen reisde eind vorige week naar New York om daar investeerders gerust te stellen. Hij gaf er tevens uitleg over een ander punt van zorg: een recent bedrijfsuitje van vijfduizend JET-werknemers naar het Zwitserse Arosa. Volgens persbureau Bloomberg was voor de skitrip 15 miljoen euro uitgetrokken.