4.373 stappen. Waarom gaat het niet sneller?

07.01 uur, 0 stappen. Waarom pas nul? O ja, je sliep al voor 12 uur. Na middernacht begint die telefoon de stappen te tellen voor een nieuwe dag.

Meestal ga je later slapen, dan krijg je ’s ochtends zo’n fijne verrassing: je wordt wakker en er staan al 312 stappen op de teller, nog van de vorige avond. Eigenlijk zou je later moeten gaan slapen, dan heb je meer tijd om stappen te zetten.

07.12 uur, 32 stappen. Zo weinig? Staat de telefoon wel goed aan? Of moet die stappenteller nog wakker worden? Je bent helemaal naar beneden gelopen, dat moeten meer dan 32 stappen zijn.

08.26 uur, 382 stappen. De telefoon gaat. Wie belt er nog, kennen ze WhatsApp niet? En zo vroeg ook, wat is dit?

„Ja, het gaat heel goed. Beter dan ooit eigenlijk. Klopt, ze is weg en ik ben in het huis gebleven. Waarom ze is weggegaan? Ik had dingen gedaan. Vieze dingen. Buiten de deur, ja. Maar ik ben echt niet eenzaam nu.”

10.12 uur, 793 stappen. Met de auto naar de juicebar. Ontbijt. Hoe heet het hier ook weer? Juice Inc? Dr. Juice? Juice City? Wat ga je doen, gembershot of kurkuma? Of allebei samen, met wortelsap erbij – bestaat dat?

Tijdens het wachten op de telefoon kijken. Wacht even, waar is die telefoon? In de auto vergeten. Terug naar de auto lopen. Wat zonde dit. Zeker 300 stappen gemist, van de auto naar de juicebar. En weer terug naar de auto gelopen om de telefoon te pakken, dus bij elkaar 600 stappen.

Al die stappen voor niks gezet, want ze zijn niet geteld. Het is zoals met die filosofische vraag: wanneer een boom omvalt in het bos en niemand is in de buurt om het te horen, heeft het dan geluid gemaakt? Als je 600 stappen zet, maar die zijn niet geteld, hebben ze dan zin gehad?

12.37 uur, 2.964 stappen. In de supermarkt. Boodschappen doen is echt goed voor de stappen, gewoon helemaal vanaf huis naar de winkel lopen. Wacht even, waarom blijven die mensen bellen? Heeft het in de krant gestaan of zo?

„Met mij gaat het uitstekend, dank je, en met jou? Ze zijn allebei weg, ja. Mijn bonusdochter ook. Ik weet ook niet waarom ik dat woord gebruik, zo noemde haar moeder het altijd. Vond ik toen al irritant. Denk je dat kinderen ooit zeggen dat ze een bonusvader hebben? Kinderen denken: wie is die ouwe gast die hier mijn moeder komt neuken en wanneer gaat hij weer weg? Nee, je hoeft geen soep te brengen, ik red me wel. Ik ben niet eenzaam, hoor.”

15.08 uur, 4.373 stappen. Op de fiets in het park. Met de telefoon in je hand kijken hoeveel stappen erbij komen. Waarom gaat het niet sneller? Wat je op de fiets doet, waarom telt dat als minder stappen dan lopen? Shit is niet eerlijk.

Achter je roept iemand dat je geen telefoon in je hand mag hebben op de fiets. Je roept terug: „Dat bepaal ik zelf wel, vriend.” Waarom zeg je alleen ‘vriend’ tegen mensen die nadrukkelijk niet je vriend zijn?

18.22 uur, 7.631 stappen. Thuis op de bank. O ja, je bent alleen. Wie gaat nu voor eten zorgen? Buiten nog een rondje lopen zodat je het vanavond thuis kan afmaken? De regel is: zorg dat je einde dag op 9500 stappen zit, die laatste 500 zet je ’s avonds wel in huis.

22.58 uur, 9.702 stappen. Op de bank. Weer de telefoon. Wat denken die mensen, dat een telefoon bedoeld is voor bellen of zo? Oh, zij is het.

„Hier gaat alles goed, hoor. Of ik jullie mis? Misschien een beetje. En hoeveel stappen ik heb gezet? Even kijken, 9702 stappen. Ik heb nog een uur voor de laatste 300. Vond je dat ik te veel bezig was met die stappen? En te weinig met jou? Wil je dit gesprek nog een keer overdoen? Hoe vaak hebben we het hier al over gehad? Ik zet stappen, ja. En jij wilde niet met me meedoen. Goed, hang maar op als je wilt. Ik ben echt niet eenzaam zonder jullie.”

Over deze serie

In de moderne wereld moeten wij voortdurend iets. Sowieso moeten we altijd eerst aan de slachtoffers denken, maar we moeten ook allemaal een eigen podcast maken en niets meer drinken, behalve havermelk en natuurwijn. In deze serie beschrijft Robert Vuijsje wat wij allemaal moeten. Vandaag: ik moet stappen tellen.