‘168 doden bij gevechten tussen etnische groeperingen in Darfur’

Bij gevechten in de regio Darfur in Soedan zijn zeker 168 mensen om het leven gekomen. Persbureau AP meldt op basis van een lokale hulporganisatie dat nog eens 98 mensen gewond raakten. Al enkele dagen zouden er spanningen zijn tussen verschillende etnische groeperingen in de regio.

Aanleiding voor de zware gevechten zou de moord op twee herders zijn op donderdag, in de stad Kreinik, op dertig kilometer van de provinciehoofdstad Genena. Op zondag kwam het tot een geweldsexplosie, toen winkels geplunderd werden en duizenden mensen hun huizen moesten ontvluchten. Ook het ziekenhuis in Genena zou zijn aangevallen. Op beelden op sociale media staan foto’s van huizen die in brand zouden zijn gestoken.

Lokale hulporganisaties zeggen dat regeringsgezinde milities bekend als de Janjaweed verantwoordelijk zijn voor het geweld. In de verscheurde Darfur-regio in Soedan is het sinds de militaire staatsgreep vorig jaar onrustig. Gewapende groeperingen, waaronder de Janjaweed, namen de macht over nadat burgers via een volksopstand in 2019 de toenmalig president Omar al-Bashir hadden afgezet.

De Janjaweed zijn berucht in Soedan en met name in Darfur voor het geweld dat zij begin deze eeuw pleegden toen zij door al-Bashir op rebellerende Afrikaanse boeren werden afgestuurd. Hele dorpen werden platgebrand, 2,5 miljoen mensen raakten ontheemd en zeker 300.000 mensen kwamen om het leven. Het Internationaal Strafhof, dat al-Bashir heeft aangeklaagd voor genocide, begon begin april een zaak tegen de toenmalig aanvoerder van de Janjaweed voor zijn rol in het oorlogsgeweld in Darfur.