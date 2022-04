‘Tsjetsjenen hebben ons leven gered in Marioepol’

Twee grote laptops, een tasje met documenten en een grote, grijze angorakat luisterend naar de naam Bonifatius. Meer konden de Oekraïense Jevgeni (61) en Svetlana (51) niet meenemen toen ze op 18 maart uit het zwaar bevochten Marioepol naar Rusland vluchtten. Svetlana’s 78-jarige moeder, die in een ander deel van de stad woont, moesten ze achterlaten. „Er werd zo hard geschoten dat we haar niet konden ophalen. We weten niet of ze nog leeft”, zucht Svetlana somber.

Nu zit het echtpaar - hun achternaam is bij de redactie bekend - in een kamer in een studentencomplex van de bosbouwacademie in het stadje Moeromtsevo, in de regio Vladimir op 250 kilometer ten oosten van Moskou. Jevgeni, een energieke vrolijke man met grijs haar en grote, felblauwe ogen, heeft zich geïnstalleerd op het linkerbed. Zijn lange, blonde echtgenote zit in geruite broek op het rechterbed. Hier volgen ze via Telegramkanalen en Russische nieuwssites het lot van hun stad. In de vele groepschats, georganiseerd per straat en huizenblok, houden inwoners elkaar op de hoogte.

Volgens Russische en Oekraïense bronnen zouden sinds het begin van de Russische ‘militaire operatie’ al 500.000 vluchtelingen uit de volksrepublieken Donetsk (DNR) en Loegansk (LNR) en ook uit Marioepol naar Rusland zijn vertrokken. Russische regio’s ontvingen extra budget van de regering om opvang te organiseren. In de Russische media verschijnen dagelijks reportages over opvangcentra, en over de humanitaire hulp waar vluchtelingen aanspraak op kunnen maken. Volgens Oekraïne worden vluchtelingen, met hulp van het Rode Kruis, onder dwang naar Rusland gebracht en in speciale kampen ondergebracht. Rusland ontkent, en de vermeende praktijken zijn nog niet onafhankelijk bevestigd. Het Rode Kruis (ICRC) zegt de berichten zorgwekkend te vinden, maar wijst beschuldigingen eveneens van de hand. „Het ICRC helpt nooit bij het organiseren of uitvoeren van gedwongen evacuaties. Wij steunen geen enkele operatie die indruist tegen de wil van mensen en tegen het internationaal recht”, schreef de organisatie in een reactie.

Dak boven het hoofd

Jevgeni en Svetlana zijn na de angstige weken van beschietingen dankbaar voor rust en een dak boven hun hoofd. Dat ze douche, keuken en televisiekamer met achttien andere vluchtelingen uit de Donbas delen, vinden ze geen probleem. Een maand lang, vanaf het begin van het Russische offensief op hun stad op 24 februari, verschool het echtpaar zich in de kelder van hun flatgebouw aan de Zeeboulevard, niet ver van de zwaar bevochten Azovstal-staalfabriek. Afgelopen week claimde president Poetin de inname van het strategisch gelegen Marioepol.

Svetlana (51) en Jevgeni (61), met hun kat Bonifatius. Foto Andrej Borodoelin

Het energieke echtpaar doet druk door elkaar heen pratend zijn verhaal. Tussen de bedden in stuitert Bonifatius achter een kattenspeeltje aan. De twee maken geen geheim van hun vertrouwen in Poetin en Rusland, en steken hun afkeer van Oekraïne niet onder stoelen of banken. Ze noemen hun pro-Oekraïense landgenoten „nazi’s”, „nationalisten” en „verraders”, stellen dat Oekraïne de oorlog is begonnen en spreken van een „bevrijding van de Donbas”.

De in de Oekraïense stad Dnipro geboren Jevgeni werkte enkele jaren als analist bij banken in Moskou en Kazachstan, Svetlana was huisvrouw. In 2018 verhuisde het stel naar Svetlana’s geboorteplaats Marioepol. „Ik voelde me er vanaf het begin niet op mijn gemak”, zegt Jevgeni. Hij spreekt van „bedreigingen en vernederingen” van de pro-Russische gemeenschap door het extreemrechtse Azov-bataljon, dat Marioepol wekenlang met hand en tand verdedigde tegen een Russische inname.

Gebrek aan alles in schuilkelder

In de schuilkelder die de twee met een groep buurtbewoners deelden, was gebrek aan alles: water, voedsel, kaarsen en batterijen. Svetlana ruilde batterijen voor sigaretten, Jevgeni vertelde de kinderen ter afleiding verhalen over zijn buitenlandse reizen. „Mensen probeerden elkaar te helpen. Maar als het erop aan kwam, was het ieder voor zich.” Natuurlijk waren ze bang, zegt Jevgeni, maar niet voor de Russen. „Azov-leden gingen de kelders langs. Ze zeiden ‘geef je geld dan laten we je met rust. We waren bang dat ze ook bij ons zouden komen.”

Zo bracht de groep enkele weken door in de kelder. Tot op een dag halverwege maart twee Tsjetsjeense soldaten op de deur van de kelder bonsden. Jevgeni: „Ze waren op zoek naar een Oekraïense scherpschutter. Toen ze die niet vonden, gaven ze ons eten en de kinderen snoep. Ze zeiden dat er gevochten zou worden en dat wij weg moesten. De Tsjetsjenen hebben ons leven gered.” Hij laat een foto zien van zichzelf, met op de achtergrond enkele Tsjetsjeense soldaten.

De Tsjetsjenen brachten ze naar een café in de buurt, vanwaar ze per auto de stad verlieten naar Bezimenne [Russisch: Bezymennoje], een badplaatsje tussen Marioepol en de Zuid-Russische havenstad Taganrog. Volgens Oekraïne zou hier een zogenoemd ‘filterkamp’ zijn, waar vluchtelingen door Russische soldaten zouden worden gecontroleerd op pro-Oekraïense kenmerken en sentimenten. Het beladen woord verwijst naar speciale kampen voor de in 1945 van het front teruggekeerde Sovjetsoldaten, en werd in de Tsjetsjeense oorlogen gebruikt voor martelkampen. De vermeende praktijken zijn nog niet onafhankelijk bevestigd. Wat er zou gebeuren met personen die de selectie niet doorstaan, is onduidelijk.

Ook Jevgeni en Svetlana kwamen door Bezimenne, waar ze twee nachten sliepen in een oude school. Jevgeni: „Er waren veel mensen, sommigen sliepen op bedden, anderen op matrassen op de grond. Hoewel er weinig vrijwilligers waren, kregen we warm eten en werden we goed en hartelijk behandeld. Iedere ochtend kwamen er bussen om mensen op te halen en verder te brengen.” Over een speciaal kamp of een selectieprocedure heeft hij niets gehoord. Wel dat mannen bij checkpoints werden bekeken op eventuele eelt- en blauwe plekken van geweren.

Stopcontact

Hoewel Jevgeni hoopt op de plaatselijke school van Moeromtsevo aan de slag te gaan als informatica-docent, was het echtpaar liever thuis in Marioepol. „Ook al is er niets meer van over, je wilt toch liever in je eigen huis zijn. Het enige wat we nodig hebben is een slot op de deur en een stopcontact”, lacht Svetlana. Maar terugkeer is wat hen betreft pas veilig als Marioepol geheel onder Russische controle komt. Jevgeni weet „voor 99,99 procent zeker” dat dat zal gebeuren en dat Oekraïne in zijn huidige staatsvorm zal ophouden te bestaan. „Dat is wat Poetin heeft beloofd, niet? Als Oekraïne een oorlog begint, dan zal het gauw geen bestaansrecht meer hebben.”

De slaapzaal van de landbouwschool in Moeromtsevo doet dienst als opvang. Foto Andrej Borodoelin

Tot die tijd stellen Jevgeni en Svetlana zich tevreden met hun bescheiden onderkomen in het studentenhuis. De politieagent die op de gang de wacht houdt, geeft ze een veilig gevoel. Dat geldt ook voor de 69-jarige Vera Ivanovna. In groene trui en op blauwe badslippers zit de zachtaardige, grijze vrouw een kamer verderop op haar bed. Die deelt ze met haar 32-jarige dochter Lena, een zwijgzame, magere vrouw, en haar vijf maanden oude zoontje Dima. Haar twee andere kinderen zijn in een kinderopvang ondergebracht.

Het gezin werd in maart geëvacueerd uit Jasynoevata. Het stadje niet ver van Donetsk werd in 2014 door pro-Russische separatisten ingenomen en staat sindsdien onder controle van de DNR. „We hadden geen keus, er was geen plek voor ons in [het veiliger, red.] Donetsk”, vertelt Vera Ivanovna. Ze heeft zich altijd Russisch gevoeld, haar zoon zit bij het DNR-leger. Ze is blij met de opvang van Moeromtsevo. „Hier is het rustig, we krijgen melkpoeder en speelgoed van buurtbewoners. En natuurlijk hopen we op een eigen huisje”, zegt ze verlegen.

Tijdens het gesprek werpt de vrouw bezorgde blikken op haar dochter. Lena stond in de tuin toen er een Oekraïense raket insloeg. Sindsdien is ze volgens haar moeder niet meer de oude. De jonge vrouw oogt bleek en uitgeput en praat met overslaande stem. In de lange, lege dagen in de opvang verdeelt Lena haar aandacht tussen haar zoontje, kibbelen met haar moeder en de nieuwsbulletins van staatszender Rossija 24, die in de televisiekamer worden getoond. „Ze is getraumatiseerd en verward”, zegt Vera zachtjes. Maar er is geen psychologische hulp in de opvang en dus moeten moeder en dochter het samen rooien. Haar dochter lijkt minder overtuigd van een toekomst in Rusland. Op de vraag waar ze het liefste zou zijn, klinkt een duidelijk antwoord: „Ik wil naar huis”.

Het bezoek van NRC aan de opvang in Moeromtsevo was niet aangekondigd of afgestemd, de mensen spraken vrij en zonder angst. Desgevraagd deelden ze foto’s en aanvullende informatie om hun verhaal te staven. Het bleef onduidelijk hoeveel ze, na weken verstoken te zijn van internet en gevoed door de Russische staatspers, precies wisten van de gebeurtenissen in Oekraïne.

