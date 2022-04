Tijdens expeditie Roadburn betekent ‘hard’ ook vooral ‘hart’

Echt gebeurd: ruim drieduizend hardrockers kijken ademloos toe hoe een eenzame vrouw achter een vleugel zit te fluisterzingen. Het massaal toegestroomde leger van langharige, bebaarde, getatoeëerde, gepiercete en in zwarte leren jekkies gestoken headbangers zwijgt en durft nauwelijks te bewegen. Als ze dat al doen, lopen ze op hun tenen, houden ze hun wijsvingers voor hun lippen of wijzen naar posters met stiltegeboden.

Op de balkons van de uitpuilende grote zaal van de Tilburgse 013 luisteren ze roerloos voorover gebogen, met het hoofd tussen de knieën of liggen ze languit met de ogen gesloten. Een enkeling durft te fluisteren. De bar is dicht.

Ondertussen vertolkt de Amerikaanse singer-songwriter Emma Ruth Rundle haar uitgebeende afgrondballades. Meedogenloos eerlijk zingt ze over haar ziel zonder zaligheid. Het is intiem en bloedstollend tegelijk.

De vraag is alleen: wat doen al die metalheads daar?

Vanaf donderdag zijn ze als een olievlek over de stad gedropen om zich onder te dompelen in een overdadige en donkere expeditie op een van de hardste festivals van het land: Roadburn. ‘Hard’ slaat daarbij niet per se op uitslaande decibelmeters of de vraag wie de grootste versterker heeft, maar ook op ‘hart’: emotionele zwaarte.

‘CRASH! BANG! WALLOP!’ is een openbaring van verborgen vuistpompparels

Redefining heavyness noemt Roadburn de trip langs alle mogelijke muzieksoorten: van mammoetlogge sludgecore (Primitive Man) tot koortsdromerige shoegaze (Health), intens krijsende singer-songwriters (Lingua Ignota), esoterische blackmetal (Alcest), psychedelische orgeljazz (Red Kite) en verknipte elektro-noise uit Kenia (Duma).

Iedereen die – op welke manier dan ook – de duisternis viert, is meer dan welkom. En hoe meer artiesten elkaar kruisbestuiven, hoe beter. Vandaar dat de (gast)curatoren onderlinge samenwerkingen uitbundig aanmoedigen: shoegaze met grindcore (Nothing & Full of Hell)? Geen probleem. Geïmproviseerde spacerock met jazzsaxofoon (SLIFT & Etienne Jaumet)? Doen we! Neerlands traagste en snelste metalbands samen laten opgaan in een kolkend amalgaam (Terzij de Horde & Ggu:ll)? Gaan we regelen!

Die houding maakt van Tilburg een vierdaagse vrijstaat van muzikale vrijdenkers. Het publiek wordt er niet automatisch beloond, maar moet mee op ontdekkingstocht. En hoewel sommige stamgasten klagen dat de Echte Grote Klappers na twee jaar pandemie toch echt ontbreken, valt er wel degelijk genoeg te beleven. De rijen voor de tot het laatste moment geheim gehouden verrassingsconcerten zijn soms langer dan honderd meter, óók nog vijf minuten voor afloop – als je dan toch niet meer binnenkomt, kun je in ieder geval nog luisteren.

Ook veelzeggend: bij de postmoderne opera Origin of the Alimonies van de Amerikaanse experimentele (post-)blackmetalvisionair Hunter Hunt-Hendrix is het drukker dan bij het reguliere optreden van haar band Liturgy. Bij beide gelegenheden gilt ze even hysterisch en is de algebra van onnavolgbare maatsoorten die als elastieken stuiterballen heen en weer kaatsen identiek. Maar harp, dwarsfluit, trompetten en strijkers winnen het dus van de blazende gitaren. En tijdens de opera is het publiek in de 013 wederom muisstil – het durft aanvankelijk zelfs nauwelijks te juichen.

Het kan ook simpeler. In het luidruchtige en compleet volgepakte rockcafé The Little Devil kan niemand meer bewegen als de Amerikaanse sensatie Lamp of Murmuur zijn eerste Europese optreden aftrapt. De bandleden blijven anoniem, diep verscholen in hun donkere capes en bedekt met dikke lagen zwart-witte corpse paint. De headbangende bassist is extra onzichtbaar omdat zijn wapperende haren als alles verdelgende vlammen uit zijn occulte puntmuts bulderen. Of de duivel het nu wil of niet: stiekem geeft Lamp of Murmuur een keigezellig hardrockfeestje waarbij het zweet van de muren druipt.

De beukende kloppartij van Wiegedood is even bruut als de bandnaam, maar toch hakt, zaagt en timmert het Vlaamse trio niet uitsluitend babykistjes op maat. Tussen al het schreeuwgeweld zitten wel degelijk troostrijke passages verstopt waarin voorman Levy Seynaeve zichzelf als mediterende monnik met lange, lage ondertonen in trance begint te brommen.

Zo weet zelfs Wiegedood de essentie van Roadburn uitstekend te vangen. Maar misschien had de bierbrouwer het motto ‘redefining heavyness’ wel het allerbeste begrepen door de speciaal voor het festival gelanceerde IPA de perfecte naam te geven. Het hele weekend stelden alle ruwe bolsters bij de bar namelijk dezelfde vraag die hen prompt deed veranderen in schattige teddyberen: „Mag ik een Knuffel?”

Heavy Roadburn festival. Gehoord: 21-24/4 ●●●●●