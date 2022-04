Tien opvarenden gezonken Japanse toeristenboot dood gevonden

Tien opvarenden van de Japanse toeristenboot, die zaterdag bij de noordelijke kust van Japan vermist raakte, zijn dood gevonden. Dat heeft de Japanse kustwacht zondag gemeld, schrijven internationale persbureaus. Zeven van hen waren man, drie vrouw. De andere zestien mensen die zaterdag op het schip zaten, zijn nog niet gevonden. Japanse autoriteiten hebben boten, vliegtuigen en helikopters ingezet om hen te vinden.

Het schip, de Kazu I, deed zaterdag een noodoproep aan de kustwacht, omdat water het vaartuig instroomde. Later meldde de bemanning dat de boot begon te kantelen. Sindsdien is er geen contact meer geweest met de opvarenden. Onder de 24 passagiers waren twee kinderen. Er zaten twee bemanningsleden op de boot.

Het schip was bezig met een toeristische rondvaart langs het schiereiland Shiretoko, in het noordoosten van het meest noordelijke Japanse eiland Hokkaido. Het eiland is werelderfgoed vanwege onder meer de bedreigde zee- en trekvogels en soorten zalmen en walvissen die er leven.

In maart drijven er gewoonlijk nog ijsschotsen in de zee bij Shiretoko. Rond deze tijd van het jaar is het water ongeveer 2 tot 3 graden Celsius. Een medewerker van een lokale visserij zei tegen persbureau Reuters dat „je bewustzijn na slechts een paar minuten in dat soort water vertroebelt”. Zaterdag waren er hoge golven in het gebied gezien.