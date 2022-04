The War On Drugs rolt een egaal klanktapijt uit

Paradiso, Paradiso, Paradiso. Tot driemaal toe noemde zanger Adam Granduciel de zaal („een eindje verderop in deze straat”) waar hij in 2011 voor het eerst in Nederland optrad met zijn band uit Philadelphia. Toen speelde The War On Drugs voor veertig man. Nu voor 17.000 in de Ziggo Dome, de zaal met het van Jefferson Starship geleende motto „We built this city on rock & roll”.

Eind 2018 stond The War On Drugs hier ook al. Opvallend is dat de band bij concerten op deze enorme schaal geen gebruik maakt van videoschermen of andere beeldvullende visuals. Dankzij een mooi en kleurrijk lichtplan oogde het podium voor een groot deel van het publiek als een rechthoekige kijkdoos in de verte, met de muzikanten als nauwelijks zichtbare schimmen.

Meer dan Granduciels helden Bob Dylan en Neil Young leek Pink Floyd nu de voornaamste inspiratie voor de breed uitwaaierende, in galm gedrenkte muziek. Nieuwe nummers als ‘Old Skin’ en ‘Victim’ van het vorig jaar verschenen, vijfde album I Don’t Live Here Anymore pasten naadloos tussen het oudere werk, met gitaar- en keyboardpartijen die als een egaal klanktapijt tussen de tribunes werden uitgerold.

Jammer dat er bij het meest ingetogen en concentratie vergende nummer van de avond, het emotionele ‘Living Proof’ met de woorden „I’m rising, but I’m damaged,” juist het hardst door het concert heen gekletst werd. Als een hardnekkige ruis klonk het geluid uit duizenden kelen boven de muziek uit. Met een paar oudere, zelden gespeelde nummers werd nostalgisch teruggeblikt op de tijd dat The War On Drugs met minstens zoveel vuur voor een veel kleiner publiek speelde.

Rock The War On Drugs. Gehoord: 22/4, Ziggo Dome, Amsterdam. Herhaling 3/7 Down The Rabbit Hole, Ewijk. ●●●●●