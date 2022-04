Stembussen geopend in Frankrijk

De Franse stembureaus zijn zondagochtend om 08.00 uur opengegaan voor de tweede en laatste ronde van de presidentsverkiezingen. In de eerste stemronde, die plaatsvond op zondag 10 april, kregen de huidige Franse president Emmanuel Macron (La République en Marche) en de nationalistisch-populistische Marine Le Pen (Rassemblement National) de meeste stemmen – respectievelijk 27,8 en 23,1 procent. Zij gingen daarmee door naar de tweede ronde en lieten tien andere kandidaten achter zich.

In de peilingen heeft Macron, die er nu één termijn als president op heeft zitten, een voorsprong. Sinds de eerste verkiezingsronde is het percentage stemmers dat voor Le Pen kiest iets afgenomen, van 47,5 tot 45 procent. Er is in de afgelopen maanden weinig campagne gevoerd. Macron zegt dat hij wegens tijdsgebrek door de oorlog in Oekraïne maar een beperkt aantal campagnebezoeken heeft afgelegd. Le Pen heeft vanwege geldgebrek vooral lokale gemeenten bezocht.

De opkomst wordt naar verwachting lager dan bij de vorige verkiezingen – in 2017 bracht 74.7 procent van de Fransen een stem uit, deze verkiezingen zal dat volgens de laatste peilingen zo’n 73,5 procent zijn. Bijna de helft van de Fransen zei in februari „niet geïnteresseerd” te zijn in politiek, volgens een peiling van Paris Match. Vier jaar geleden lag dat percentage nog op 30 procent. In de eerste ronde was de opkomst 4 procent lager dan bij de eerste ronde in 2017, schrijft omroep France24.

De stembussen sluiten zondagavond om 20.00. Dan worden ook de eerste uitslagen verwacht.

Lees ook: In spijkerbroek en hoodie probeert Macron (tevergeefs) volkser over te komen