Staken op zijn Frans bij overmoedig KLM

Schiphol ging op slot zaterdag. Met dwars op de rijbaan geparkeerde wagens – zwaailichten aan - grendelde de marechaussee rond het middaguur de toegangswegen af. De vertrekhallen waren zo vol dat de situatie onveilig dreigde te worden. Voor de balies stonden lange rijen gefrustreerde reizigers. Schiphol riep reizigers op niet meer naar de luchthaven te komen.

Circa 150 stakende werknemers van KLM’s bagage-afdeling bleken in staat binnen no time de hele luchthaven plat te leggen. Een staaltje effectief actievoeren, nota bene zonder betrokkenheid van de vakbond. Dit was een wilde staking, ontstaan uit woede onder het personeel over een mailtje dat de bedrijfsleiding donderdag had gestuurd. Meer dan honderd KLM-vluchten werden geannuleerd en dertig tot veertig van andere maatschappijen.

De timing voor deze actie kon nauwelijks beter. Door baanonderhoud en een nadelige windrichting kon er zaterdag veel minder worden gevlogen, terwijl de behoefte aan vluchten juist sterk groeit. Na twee jaar corona-ellende is de samenleving bevrijd van maatregelen. Vliegen kan weer zonder veel gedoe, en dat willen velen. De meivakantie was het laatste ingrediënt van de topdrukte. De luchthaven rekent de komende twee weken op gemiddeld 174.000 reizigers per dag.

Urenlang schuifelen

Reizigers toonden zich in het weekend vooral gefrustreerd over de wisselende adviezen die ze kregen. Nicolaj Kiepe, bestemming Miami, zat zaterdag met zijn gezin bijna de hele dag vergeefs op Schiphol. „Ja, je kunt wel weggaan”, zegt Kiepe, „maar dan verlies ik al mijn rechten.”

Net als vele anderen werd hem langzamerhand duidelijk dat na urenlang schuifelen in een tjokvolle hal de vlucht naar Miami niet meer gehaald zou worden. „We werden allemaal verwezen naar de omboekbalie.” Daar stond hij met zijn gezin bijna een uur in de rij totdat duidelijk werd dat hij een nummertje had moeten trekken.

En ook het bereiken van de omboekbalie bracht weinig reizigers uitkomst. Ronald, een rossige vijftiger, zou samen met zijn puberzoon naar Bonaire gaan. Ga maar naar huis, was uiteindelijk het advies.

Nu zitten ze samen wat verslagen buiten op een plantenbak, vlak voor de hoofdingang van vertrekhal 2. Toen ze na urenlang wachten aan de beurt waren, ging het loket voor de bagage dicht. Ja, ze konden wel meevliegen, maar hun spullen niet. Ronald wijst naar een muur van vier grote koffers die naast hem staat opgestapeld. „Computer says no, you may go”, lacht hij maar. „Ik begrijp heel veel, maar dit… dit is lastig.”

Personeelsgebrek

Zaterdag ging het mis, maar KLM verplaatste en annuleerde al vluchten vóór de staking, en ook op zondag gingen tientallen vluchten niet door. De belangrijkste oorzaak is het schreeuwend personeelsgebrek op de bagage-afdeling van KLM.

Het ziekteverzuim is hoog en er zijn te veel vacatures. Daarom liet de bedrijfsleiding donderdagavond weten dat sjouwers van een concurrent ingehuurd moesten worden om de capaciteitsproblemen op de afdeling te lenigen. Andrea Schmittmann, als vice president verantwoordelijk voor het grondpersoneel, waarschuwde in een mail dat KLM’s netwerk kraakt: als een luchtvaartmaatschappij start- en landingsrechten niet gebruikt, kan zij die kwijt raken.

Schiphol stuit letterlijk en figuurlijk op de grenzen van de groei. Medewerkers van de bagage-afdeling vrezen voor hun baan. Eerder werd de afhandeling van bagage bij dochterbedrijf Transavia uitbesteed aan concurrent Viggo, weet Joost van Doesburg van de FNV. Nu gaat diezelfde partij bij KLM bijspringen.

Volgens de cao is het bruto uurloon minimaal 14 euro voor bagage-afhandelaars; KLM zit er dik onder

Daarom sloeg de mail van donderdagavond zo in. Het werd een staking zoals je vaker in Frankrijk ziet: met een wilde actie was de chaos zaterdag binnen een paar uur compleet.

De betrouwbaarheid van Schiphol liep ook een deuk op, zeker door de povere communicatie: veel buitenlandse reizigers bleken niets van de staking te weten. Dat werd in de ochtend volgens hen niet omgeroepen.

Medewerkers van de bagage-afdeling van KLM zijn ontevreden over hun arbeidsomstandigheden en over hun beloning. In de sector is net afgesproken dat minimaal 80 procent van de bagage-afhandelaars in vaste dienst komt en minimaal 14 euro bruto per uur verdient. Maar KLM doet niet mee aan die cao. Bij KLM’ers ligt de ondergrens op 10,86 euro, zegt Van Doesburg, bij een inflatie van 9,7 procent. „En bij KLM heb je vrijwel geen kans op een vaste baan, er zijn veel tijdelijke contracten.”

KLM maakte zaterdag aan het begin van de middag bekend dat de werkonderbreking na overleg met de medewerkers was beëindigd. Daarbij was volgens de maatschappij gesproken over „het tekort aan personeel, de hoge werkdruk en zaken als baanbehoud op de lange termijn”. KLM zal die gesprekken de komende weken voortzetten.

Geen normaal bedrijf

Het is economisch gezien moeilijk voor te stellen dat de luchtvaartmaatschappij zulke grote risico’s neemt terwijl maar weinig geld nodig is geweest om de onvrede weg te nemen. Maar KLM lijkt overmoedig te zijn geworden: voor een bankroet hoeft het toch niet te vrezen, dat laat de politiek niet gebeuren.

Moederbedrijf Air France-KLM kreeg tijdens de pandemie miljarden aan steun van de overheid om een faillissement te voorkomen. Het concern leed de laatste twee jaar ruim 10 miljard euro verlies en heeft ondanks alle staatssteun meer schulden dan bezittingen. Desondanks kreeg de Canadese topman van Air France-KLM een miljoenenbonus. In Nederland moesten alle werknemers salaris inleveren, dat was een voorwaarde van Wopke Hoekstra (toenmalig minister van Financiën, CDA).

Ook werd iets wat in heel Nederland tijdens de pandemie gebeurde, bij KLM pijnlijk zichtbaar. „Iedereen gooide zijn hele flexibele schil van tijdelijk ingehuurd personeel eruit”, zegt vakbondsman Van Doesburg. En in de oplaaiende economie kampen nu vele bedrijven met personeelstekorten.

Uitgever Carolien Vader zag de afgelopen dagen tot tweemaal toe haar vlucht met KLM naar Bilbao geannuleerd worden. Eerst op donderdag, toen op zaterdag. Haar bagage staat ergens op Schiphol, wáár is onbekend. Ze krijgt maar geen contact met KLM over hoe het verder moet.

Toch heeft ze begrip voor de acties van het personeel. „Dat is ziek van de fijnstof, hun veiligheid is in het geding, terwijl de top miljoenenbonussen ontvangt.” Ze heeft een advies voor de luchtvaartmaatschappij. „Misschien zou de KLM-top dat geld in het personeel kunnen stoppen.”