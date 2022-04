Spaanse regering en ombudsman onderzoeken mogelijke spionage van Catalaanse separatisten

De Spaanse regering en mensenrechtenombudsman hebben zondag twee afzonderlijke onderzoeken aangekondigd na signalen dat de overheid sympathisanten van de Catalaanse separatistenbeweging zou hebben bespioneerd. Dat melden Spaanse media. Tussen 2017 en 2020 zouden meer dan zestig parlementsleden, politici, advocaten en activisten in de gaten zijn gehouden via de omstreden Pegasus-software van het Israëlische bedrijf NSO, onthulde de Canadese digitale mensenrechtengroep Citizen Lab eerder deze week.

Met de spionagesoftware, die zichzelf installeert via onschuldig ogende berichten in bijvoorbeeld sms of WhatsApp, kan iemand een smartphone van een ander op afstand volgen en bestanden, zoals foto’s en e-mails, inzien. Ook kan Pegasus gesprekken afluisteren en wachtwoorden ontfutselen.

Volgens de Spaanse ombudsman is er „mogelijk ongepast gebruikgemaakt” van de software. Hierdoor kunnen „fundamentele rechten”, waaronder privacy, zijn geschaad. De regering is zich vooralsnog van geen kwaad bewust. Ze heeft „een zuiver geweten en niets te verbergen”, stelt de minister van Algemene Zaken Felix Bolaños zondag, en dat is volgens hem dan ook de reden om een onderzoek in te stellen naar de beschuldigingen. Onder meer de nationale inlichtingendienst CNI zal intern onder de loep worden genomen.

Daarmee neemt Bolaños’ Catalaanse evenknie Laura Vilagrà geen genoegen. De beloften vindt ze „onvoldoende, vaag, niet erg concreet en met onzekere resultaten” en ze eist dat de verantwoordelijken worden geïdentificeerd en ontslagen. Volgens de Catalaanse leider Pere Aragones is het vertrouwen in de landelijke regering van premier Pedro Sánchez op het moment „minimaal”. De komende dagen eist hij antwoorden, zegt hij zondag in een interview met El Pais.

Gespannen verhoudingen

De kwestie is delicaat voor het minderheidskabinet van Sánchez, dat voor de uitvoer van zijn beleid afhankelijk is van de steun van de Baskische en Catalaanse onafhankelijkheidspartijen. De Catalaanse machthebbers zijn al jarenlang verwikkeld in een conflict met het centrale bestuur in Madrid. In het najaar van 2017 organiseerden de separatisten, ondanks dat dit hen door het Constitutionele Hof was verboden, een referendum over zelfbeschikking. Vervolgens riepen ze eenzijdig (en tevergeefs) de onafhankelijkheid van de regio uit. De cyberspionage zou in de nasleep van die gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.

Sinds 2020 zitten de separatisten en ‘Madrid’ weer met elkaar om de tafel en zijn de spanningen aanzienlijk verminderd. Vorig jaar heeft de regering-Sánchez negen Catalaanse separatisten gratie verleend in de hoop op politieke steun in ruil.