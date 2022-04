Precies op de juiste dag is Remco Evenepoel, debutant in Luik-Bastenaken-Luik, op zijn best

Alleen de allerbesten is het gegeven. Op momenten dat de druk het hoogst is, té hoog zou zijn voor bijna iedereen, stijgt Remco Evenepoel boven zichzelf uit.

Verschroeiend demarreren op de Côte de la Redoute, 25 kilometer solo naar de finish. Allemaal in de wetenschap dat ploeggenoot Julian Alaphilippe zwaar is gevallen, dat het voorjaar van het sterrenensemble van ploegbaas Patrick Lefevere dreigt te mislukken. En uitgerekend dan, bij zijn debuut, wint hij de klassieker Luik-Bastenaken-Luik. „Dit was mijn beste dag op de fiets ooit”, sprak de 22-jarige Belg aan de finish. „Een perfecte dag om je beste dag te hebben.”

Als ‘de nieuwe Eddy Merckx’ gold Evenepoel al voordat hij in 2019 overstapte naar de profs. „Misschien wordt hij wel beter dan ik”, oordeelde de legendarische ‘Kannibaal’ nadat zijn jonge landgenoot datzelfde jaar sensationeel de Clasica San Sebastian had gewonnen. In het eerste coronajaar werden fraaie zeges overschaduwd door een zware val in de Ronde van Lombardije. Toen zijn comeback in de Ronde van Italië in 2021 niet direct tot groot succes leidde, klonk de eerste kritische noot. Was de nieuwe Merckx wel een toekomstig rondewinnaar?

„Niet Remco Evenepoel maar Tadej Pogacar is de nieuwe Merckx”, sprak zijn ploegleider Lefevere dit jaar in de aanloop naar Milaan-Sanremo, in een poging de druk wat bij zijn jonge kopman weg te halen. Sinds Merckx in 1978 stopte, bezweek menig Belgisch wielertalent onder het stempel, van Fons de Wolf tot Frank Vandenbroucke. In de zware Ronde van het Baskenland moest Evenepoel begin april Spaanse springveren als Daniel Felipe Martinez en Ion Izaguirre laten voorgaan. Al zagen insiders wel dat de jonge Belg indruk maakte met zijn manier van rijden, vooral door de onbevreesde manier waarmee hij zich als leider van het peloton in afdalingen stortte.

Maar voor wie met torenhoge ambities rondfietst als Evenepoel is slechts één plaats goed genoeg: de eerste. Vol verwachting keken de Belgische wielerfans vorige week in finishplaats Overijsse naar de Brabantse Pijl, een semiklassieker. Mooie aanval van Evenepoel, ging hij in zijn ‘thuiswedstrijd’ afrekenen met een overmacht van Ineos-renners in de kopgroep? „Voetballer, hè”, klonk het toen hij in een sprint achter de pas negentienjarige winnaar Magnus Sheffield uit protest zijn hand opstak na te zijn gehinderd. Het was niet bedoeld als compliment voor de gewezen jeugdvoetballer van Anderlecht en PSV. Echte Flandriens maken geen misbaar in de koers.

Intussen groeide de druk. Op hemzelf en op zijn ploeg, die voor het eerst sinds vele jaren geen potten kon breken in het voorjaar. Het bewierookte wolfpack, de zelfverklaarde wolvenroedel van Lefevere, kreeg ineens kritiek. Concurrenten als Wout van Aert (E3 Harelbeke), Mathieu van der Poel (Dwars door Vlaanderen en Ronde van Vlaanderen) schitterden in de klassiekers. Ook Mateh Mohoric (Milaan-Sanremo) en Dylan van Baarle (Parijs-Roubaix) wonnen monumenten. Lefevere (67) niet.

Massale valpartij

Alle ogen waren zondag bij de start in Luik gericht op de Quickstep-ploeg, met kopmannen Alaphilippe en Evenepoel. Hun laatste kans van dit voorjaar. Maar weer leek het mis te gaan, toen bij een massale valpartij op zestig kilometer voor de finish Alaphilippe bij de slachtoffers hoorde. De Franse wereldkampioen bleef dit voorjaar weinig bespaard: ziekte op trainingsstage, hard gevallen, opnieuw ziek, aangereden door een volgauto in de Brabantse Pijl. En nu bij bewustzijn maar met letsel aan de rug afgevoerd per ambulance.

Evenepoel wist wat hem te doen stond. Op de Redoute zette hij onnavolgbaar aan. Niemand kon volgen. In de rug gedekt door ploeggenoot Mauri Vansevenant hield hij in zijn eentje stand tegen een groep achtervolgers. Drie kilometer voor de finish balde hij de vuist, op de streep een hand op het hart en voor de ogen. De eerste omhelzing, nog voor zijn vriendin en familie, was voor ploegbaas Lefevere die altijd in hem was blijven geloven.

„Ik heb het mentaal en fysiek anderhalf jaar lang heel moeilijk gehad”, verklaarde Evenepoel na afloop. Maar precies toen het echt moest, loste hij de verwachtingen in.