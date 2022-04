Ongebreidelde vriendelijkheid bij Suzan en Freek

Het Nederlandse zangduo Suzan en Freek speelde tien dagen geleden in Paradiso, Amsterdam, en gaf afgelopen weekend twee uitverkochte concerten in de Ziggo Dome (Amsterdam). Deze volgorde is symbolisch voor hun recente succes. Het duo had hits, kreeg prijzen en verzilvert nu eindelijk de populariteit die tijdens de lockdown werd opgebouwd, met live-concerten: van een uitverkocht Ziggo Dome tot zo’n 25 festivals komende zomer.

In het hele land zal het publiek zich laven aan het zangduo, dat hun tijdloze, milde liedjes uitvoert met een ongebreidelde vriendelijkheid. Want dat is waar Suzan en Freek, allebei eind twintig, de afgelopen jaren de harten mee wonnen: positiviteit. Ze openden het concert in Ziggo Dome met het nummer ‘Dromen In Kleur’, van het gelijknamige album uit 2021, dat representatief is voor hun stijl: een mild soort verwondering over de mooie dingen van het leven: ‘We dromen in kleur/ En het is voor het eerst dat dat gebeurt’.

Begeleid door vijf muzikanten, voor een zaal vol jonge mannen en vrouwen die gelukzalig de woorden meezongen, speelden en praatten ze gemoedelijk. Vroeger traden ze op bij zowel bruiloften als begrafenissen, en, vertelde Freek, ook als achtergrondband in het restaurant van Ziggo. Nu zijn ze nationaal bekend, maar ze deden hun best zoveel mogelijk toeschouwers persoonlijk te benaderen: ze liepen door de zaal, over de balkons, en speelden liedjes midden tussen het publiek. Zanger Snelle kwam meedoen aan het eerbetoon aan hun gezamenlijke geboortegrond, de Achterhoek (‘De Overkant’), en het duo zong hun versie van Stef Bos’ ‘Papa’.

Als zangers zijn Suzan en Freek geen uitblinkers, de stemmen zijn nogal vlak. Dat geldt ook voor de dansbewegingen en het gitaarspel van Freek. Suzan en Freek vertalen het leven in welwillende liedjes die niet schuren of schokken, maar juist verzachten en verhullen. Zo ontstaat een oeuvre zonder uitschieters, maar met een geruststellend effect.

Pop Suzan en Freek. Gehoord 23/4 Ziggo Dome, Amsterdam. Herhaling 27/4 538 Koningsdag, Breda. Meer info: suzanenfreek.nl. ●●●●●