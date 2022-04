Ondanks close-ups blijft drama in De toverberg op afstand

Na twee jaar corona is het voor velen een bekend geluid: de diepe, droge hoest van iemand die iets met z’n longen heeft. Dat geluid moet Hans Castorp (Maarten Heijmans) vaak gehoord hebben tijdens zijn tijd in het sanatorium, hoog in de Zwitserse bergen. Hij bezoekt daar zijn zieke neef (Majd Mardo) als hoofdpersoon van De Toverberg, het toneelstuk gebaseerd op het gelijknamige boek (1924) van Thomas Mann. In eerste instantie moet Hans wennen aan de plek waar patiënten door de gangen schuifelen, maar uiteindelijk raakt hij gehecht aan de dagelijkse rituelen. Zijn bezoek zou drie weken duren; uiteindelijk blijft hij zeven jaar.

Om tot een voorstelling van zo’n drie uur te komen, hebben regisseurs Stef Aerts en Marie Vinck, samen met dramaturg Koen Tachelet, flink geschrapt in de honderden pagina’s tellende roman. Thomas Mann geeft filosofische gesprekken de ruimte: zijn personages botsen, omdat hun levenshoudingen of wereldbeelden haaks op elkaar staan. In het toneelstuk knettert het vooral tussen de humanistische Settembrini (Steven Van Watermeulen) en katholiek Naphta (Aus Greidanus jr.). De filosofische uiteenzettingen zijn een prominent onderdeel van de voorstelling, maar in vergelijking met het boek flink teruggebracht.

Hans zelf is ook niet vies van een filosofietje zo af en toe. Vooral de tijd fascineert hem als onderwerp. Zo oreert hij over hoe bijzonder het is, dat we plaats soms met tijd aanduiden (‘dat is anderhalf uur rijden’) of dat de tijd op verschillende plekken snel of juist langzaam kan gaan. Hier loopt hij ook tegenaan in het sanatorium: als hij zegt dat zijn bezoek drie weken duurt, lacht Settembrini smalend en vertelt dat de kleinste tijdseenheid op deze plek een maand is.

Nadrukkelijke beelden

De makers van deze theatervoorstelling trekken heel wat uit de kast: er zeilt een heuse vogel over de bühne, er valt sneeuw en nepbloed. Ze proberen het gebrek aan actie (zo’n sanatorium is niet echt een bruisende locatie) op te vangen met nadrukkelijke beelden - iets dat gezelschap FC Bergman, waar de regisseurs toe behoren, bekend om staat. Voor de pauze hangen er drie grote schermen rond het toneel, waarop live videobeelden te zien zijn. Een cameraman volgt de acteurs en brengt zo situaties op het toneel dichtbij. Dit gebeurt in oogstrelende close-ups, die de kijkers zelfs meenemen achter de witte muren op het toneel, naar kamers die vanuit de zaal niet zichtbaar zijn. Daar laat Hans zich in bad glijden of kruipt onder de wol, baadt met zijn neef in de zon of bedwingt een bergtop.

Deze techniek werkt het beste als er een wisselwerking is tussen hetgeen op de schermen verschijnt en wat er op het toneel gebeurt. Een goed voorbeeld hiervan is het moment waarop de bewoners zich om pianist Bert van den Brink verzamelen en een lied aanheffen, bierpullen in de hand. Close-ups van de feestende patiënten, die vanuit de zaal nauwelijks te zien zijn, verschijnen op de schermen, terwijl de feestgangers zich af en toe ook binnen het gezichtsveld van het publiek begeven.

Zo’n wisselwerking wordt maar een enkele keer bereikt: meestal is de interactie tussen de schermen en het toneel geforceerd, of zelfs afwezig. Dan is de bühne net een filmset met een cameraman die alle aandacht opeist, als hij achteruit door het decor schrijdt, of waarbij je eindeloos naar de schermen tuurt, omdat er op het toneel weinig gebeurt.

Op afstand

De beelden-rijkdom kan niet verhullen dat de meeste scènes weinig urgent aanvoelen. Alle personages (of eigenlijk: vooral de mannelijke) hebben visies, maar ze staan naast elkaar te roepen. Niemand steekt iets op van een ander, gesprekken hebben geen consequenties: het leven in het sanatorium kabbelt voort. Ondanks de close-ups blijft de vertelling daardoor op afstand, evenals de personages. Zo raken de scènes tussen Hans en zijn fascinatie Chauchat (Hélène Devos) ondergesneeuwd door al het visuele geweld en komt de spanning tussen deze figuren niet van de grond.

Na de pauze zijn de schermen verdwenen en worden de muren van het sanatorium omhoog gehesen. De personages staan er naakt bij in een plots kale wereld. De tekst krijgt hier de hoofdrol, maar zelfs Pierre Bokma – die zich helemaal uitleeft als de heer Peeperkorn – krijgt het stuk niet meer op de rit.