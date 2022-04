Met ‘planecologie’ het klimaat aanpakken

Het was een opleving in een verder saai verkiezingsdebat: het moment dat Emmanuel Macron en Marine Le Pen elkaar de maat namen over hun klimaatplannen. De voorvrouw van het nationalistische Rassemblement National kreeg het verwijt een „klimaatscepticus” te zijn. Ze counterde onmiddellijk en noemde de uitgaande Franse president een „klimaathypocriet”.

Dat deed pijn, want waar Le Pen zorgeloos haar nationalisme-met-een-groen-randje kon prediken, verdedigde Macron een trackrecord. Grote milieuorganisaties noemen dat mager.

Het begin van Macrons quinquennat was hoopvol geweest, met een gloedvol filmpje dat de wereld over ging. Het was gericht tegen het voornemen van de Amerikaanse president Donald Trump om het klimaatakkoord van Parijs te verlaten en speelde met diens slogan: „Make our planet great again”. In een en dezelfde beweging werd Amerikaanse klimaatwetenschappers en -activisten asiel aangeboden in Frankrijk – grote gebaren waarin het land doorgaans excelleert.

Maar dan de daden. De beloofde verdubbeling van energie uit zon en wind was uitgebleven, er draaiden nog steeds kolencentrales, en veel voorstellen van een na de opstand van de ‘gele hesjes’ aangekondigd burgerberaad voor het klimaat zijn beleefd terzijde geschoven. Het was ook niet per se gemakkelijk geweest. Na de hesjes, die demonstreerden tegen accijnsverhoging op diesel, kwam de coronacrisis en daarna was er de oorlog in Oekraïne die de energieprijzen opjoeg.

Het maakte des te nieuwsgieriger naar de presidentscampagne. Zeker in het licht van het alarmerende IPCC-rapport dat stelt dat we nog drie jaar hebben om de huidige trend te keren. Een nieuwe „onoverbrugbare horizon van onze tijd” tekent zich af. Niet die van het communisme die Jean-Paul Sartre meende te zien, maar die van de opwarming van de aarde. En Frankrijk zou het eerste grote westerse land zijn waar sinds het verschijnen van het gewraakte rapport kiezers naar de stembus gingen.

Maar klimaat was de grote afwezige. In plaats daarvan ging het over islam, identiteit en immigratie, en vooruit, een beetje over koopkracht. Macron zelf hield zich tot een paar weken voor de eerste ronde afzijdig, een duidelijk project had hij niet.

Uit een IPSOS-peiling bleek in februari dat 94 procent van de Fransen klimaat als een belangrijk thema ziet. Een behendig politicus zou daar toch politieke munt uit kunnen slaan. Op de uiterst linkse flank roffelde Jean-Luc Mélenchon geducht op de klimaattrom. Maar dat was meer voor wie het wilde horen. Bij het grote publiek landden diens klimaatplannen pas op het moment dat Macron ze vorige week inpikte.

Wilde Macron een kans maken tegen Le Pen, dan moest hij een flink deel van de linkse kiezers zien te verleiden. En zo begon Macron tijdens zijn laatste grote verkiezingsbijeenkomst in Marseille ineens over de ‘planecologie’ die hij van plan was door te voeren – een concept dat is uitgevent door Mélenchon.

Macrons eventuele premier zou persoonlijk op de uitvoering ervan toezien. Diens komende presidentschap zou „ecologisch zijn of het zou niet zijn”. Daarmee werd de klimaattransitie van weeskind ineens tot het ultieme project waar de natie zich achter kon scharen. Frankrijk zou weer koploper zijn, nu als grande nation écologique.

De term ‘planecologie’ was meer dan bruikbaar omdat deze appelleert aan een zekere heimwee naar de jaren vijftig, toen Frankrijk van bovenaf moderniseerde en wonderen als de TGV produceerde. Zo was er ook dat identitaire randje dat in Frankrijk niet mag ontbreken. Een beetje kras is het natuurlijk wel, de liberale Macron die zijn land een Groene Sprong Voorwaarts wil laten maken, inclusief planbureaus en commissarissen. Maar als de politieke nood het hoogst is, is de redding nabij.

Marijn Kruk is historicus en journalist. Hij schrijft om de week een column.