Meer geld naar defensie: scepsis blijft op zijn plaats

Half januari 2018 sprak Hanke Bruins Slot, toen defensiewoordvoerster van de CDA-Tweede Kamerfractie, nu minister van Binnenlandse Zaken, in het Haagse Nieuwspoort een menigte belangstellenden toe over de krijgsmacht. In een vorig leven had ze gezag verworven als houwitsercommandante in Afghanistan. Gevraagd waarom ook het nieuwe kabinet-Rutte III de NAVO-streefnorm van 2 procent bbp aan defensie-uitgaven niet ging halen, zei ze puttend uit die ervaring: „Dat geld kan Defensie nooit wegzetten. Als pelotonscommandante heb ik in mijn Afghaanse tijd eens iets eenvoudigs als een helm in Den Haag aangevraagd, ik moest duizend papieren invullen en nooit meer wat gehoord.”

Ko Colijn is defensiespecialist.

De vraag is dan ook gewettigd of de toezegging van extra miljarden en het ‘nadenken’ over die 2 procentsnorm na de invasie door Poetin iets zullen uithalen. Geld is ook eigenlijk sowieso het probleem niet. De NAVO-landen geven bij elkaar zo’n 12 keer zoveel uit als Rusland; alleen de Europese NAVO-landen: nog steeds zo’n vier a vijf keer meer dan Poetin. Elk land wil zelf het wiel uitvinden, dat is het probleem.

Duitsland gooit sinds de „Zeitenwende” van Scholz alle schroom van zich af en geeft straks in z’n eentje al méér uit aan defensie dan Rusland. De oosterburen willen tientallen F-35’s en nieuwe oorlogsschepen aanschaffen.

Vleespotten bij Defensie

Wat doet Nederland? Er is hier een ware bonanza op gang gekomen nu de vleespotten bij Defensie na twintig jaar bezuinigen weer lonken.

Allereerst zal Defensie achterstallig onderhoud moeten wegwerken. De laatste jaren is de ‘gereedheid’ van onze krijgsmacht abominabel geweest. Zelfs de grondwettelijke hoofdtaak nummer een, de verdediging van het eigen grondgebied, halen we niet meer. Toen de Algemene Rekenkamer die ‘gereedheid’ lager dan 60 procent inschatte, besloot de minister dat doodleuk niet langer openbaar te maken. Er zal dus meteen veel geld naar die gereedheid (kogels, kazernes, voorraden, inzetbaarheid) moeten vloeien, geen misverstand daarover.

Er zal ook iets aan de arbeidsvoorwaarden gedaan moeten worden, want defensie blijkt geen aantrekkelijke werkgever. Niet om je aan te melden, niet om te blijven.

Wat nieuw materieel betreft: vorige week ging een brief naar de Kamer om op te biechten wat iedereen eigenlijk al wist. Vóór 2033 komen er geen nieuwe onderzeeboten. De Rekenkamer had 2029 als invoerjaar al twijfelachtig genoemd. De oude Walrussen slijten hevig maar je kunt er misschien nog eentje (van de vier) in de vaart houden. De boot is nogal geheim, kan inlichtingenoperaties langs verre kusten uitvoeren, maar zijn oertaak is het opsporen van vijandige onderzeeboten en die wachten niet tot er weer eens een Walrus beschikbaar is.

Er zijn minstens twee lobby’s actief. De ene bepleit die boten, die wel 5 miljard euro kosten, gedeeltelijk in Nederland te bouwen met de nieuwe miljarden. Maar je zou samen met Duitsland ook een aantal Poseidonvliegtuigen kunnen kopen in Amerika. Die zijn af, heel geschikt om Russische onderzeeboten op te sporen, kunnen met Duitsland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk in teamverband permanent vliegen, hebben een grote actieradius, kunnen ook grondgevechten coördineren en de vijand afluisteren, en het vliegveld Valkenburg ligt nog klaar. En ze zijn veel goedkoper.

Het gaat om veiligheid

Een andere flinke lobby wil dat we extra marineschepen kopen, want de schamele zes die we nu hebben zijn eigenlijk niks. Een halve eeuw geleden telden we op zee nog een beetje mee met zo’n vijfentwintig. Hier passen drie waarschuwingen. Een: we moeten niet denken dat we onze nieuwe miljarden moeten steken in een nationale scheepsbouwindustrie, want het gaat om veiligheid en niet om instandhouding van een marinecluster dat geen enkele ervaring heeft met onderzeeërbouw. Twee: het zinken van de Moskva-kruiser moet de marine wel aan het denken zetten. Schepen zijn kwetsbaar voor relatief goedkope antischipraketten. Drie: ik pleitte afgelopen zomer al voor een meer Europese rol van Nederland. Het meevaren van de HM Evertsen met de Amerikanen en de Britten naar Taiwan was waanzin.

Er is ook een felle discussie op gang gekomen over herinvoering van tanks. Nederland had er ooit duizend, nu huren we er een paar van de Duitsers. Mijn advies: niet doen. Ze zijn log en duur, en de Oekraïne-oorlog leert ons dat je beter in veel goedkopere kamikazedrones of antitankraketten kunt investeren. Of in slimme cyberwapens. De Tweede Kamer lijkt ook ‘om’ voor bewapening van de verkennings-Reaper-drones, al spelen die in Oekraïne geen rol in de verdediging. Duitsland schaft ze aan, Nederland zal niet achterblijven.

Nederland volgt Duitsland

Den Haag zal sowieso de oren meer naar Berlijn richten. Kanselier Scholz heeft gezegd van Israël het Arrow-3 Iron Dome-luchtverdedigingssysteem te willen kopen, dat ook buurlanden zou moeten beschermen. Het kan dus haast niet anders of er zal ook een verzoek en een nota uit Berlijn in Den Haag landen.

Grote lobbywinnaar tot nu toe is de Koninklijke Luchtmacht, die al jarenlang pleit voor aankoop van een vierde squadron F35’s. Met de nieuwe miljarden in aantocht een uitgemaakte zaak, zeker nu de Duitsers zich er ook toe bekeerd hebben, maar we mogen niet vergeten dat het toestel nog steeds niet uitontwikkeld en duur is.

Ik hoop dat Bruins Slot haar scepsis in het kabinet nog eens herhaalt.