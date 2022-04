Laten we in het debat over genderidentiteit bij de feiten blijven

Binnenkort buigen de Eerste en Tweede Kamer zich over een wijziging van de Transgenderwet. In het voorstel wordt de zogenaamde deskundigenverklaring geschrapt. Deze verklaring wordt opgesteld door een arts of psycholoog waarbij de wilsbekwaamheid en de duurzaamheid van de wens tot wijziging wordt getoetst van de betrokkene. Daarbij wordt voorlichting gegeven over de effecten en de betekenis van het veranderen van het geslacht, en tevens wordt vastgesteld of de wens tot verandering niet voorkomt uit een psychiatrische stoornis.

Brenda Dirkse is voormalig gemeenteraadslid voor D66 in Rotterdam.

Met het huidige wetsvoorstel wordt deze stap geschrapt en kan iedere Nederlander zijn of haar geslacht op eigen autoriteit wijzigen in de geboorteakte bij de burgerlijke stand naar het gender waartoe de persoon zich identificeert – ongeacht diens lichamelijke situatie. De Raad van State heeft geadviseerd de wet op dit onderdeel te wijzigen.

In het debat worden gender, genderexpressie en genderidentiteit en geslacht gebruikt alsof het min of meer identieke begrippen zijn. Dat is niet het geval. Geslacht is een biologisch kenmerk, vastgesteld bij de geboorte door een arts of verloskundige. Gender is een homoniem en kan zowel geslacht betekenen, maar ook de rol die de maatschappij verwacht van een persoon met een bepaald geslacht. Genderexpressie is het uitdrukking geven aan het eigen gender. Genderidentiteit is niet juridisch gedefinieerd; in de psychiatrie wordt gesproken over ‘het psychisch ervaren geslacht’. Genderidentiteit is zodoende een zuiver subjectief fenomeen.

Truthiness

Met het wetsvoorstel wordt het subjectieve gevoel (de genderidentiteit) boven de feitelijke werkelijkheid (het geslacht) gezet. Het ondergeschikt maken van feiten ten faveure van gevoel is niet nieuw en heeft momentum. De Amerikaanse komiek Stephen Colbert omschreef dit in 2005 al als truthiness.

Truthiness is bepaald niet zonder risico’s. Zonder gedeelde werkelijkheid met overeenstemming over objectieve feiten is er geen sprake van een samenleving. Wanneer objectieve feiten wegvallen, leven mensen steeds meer in eigen bubbels, groeit de afkeer van de ‘ander’ en wordt het complotdenken versterkt. Dat leidt tot maatschappelijke onrust en instabiliteit. De opgehitste massa die niet het gevoel had dat Joe Biden de Amerikaanse presidentsverkiezingen had gewonnen, resulteerde in de beoogde staatsgreep van 6 januari 2021 met vijf doden.

Ook in Nederland ondervinden we de gevolgen van truthiness: alternatieve feiten, het niet vertrouwen van instituties, aanvallen op wetenschappers, journalisten en politici met als katalysator de corona-epidemie voor verdere polarisatie.

Lees ook: ‘Ik bén vrouw. Maar mijn transitie verzwijgen is kennelijk not done ’

Zonder overeenstemming over wat werkelijkheid is, valt ook de basis onder de rechtsstaat weg. Het parlement dat momenteel drie parlementaire enquêtes voorbereidt waarbij waarheidsvinding het hoogste doel is, moet zich afvragen of het schrappen van feiten verstandig is.

In het genderdebat is diezelfde polarisatie en vervreemding te zien. De definitie van ‘vrouw’ is uiterst beladen geworden. De definitie van vrouw als ‘vrouwelijke volwassene van de menselijke soort’ is een politiek statement geworden, dat bestreden wordt door met het standpunt dat een vrouw gedefinieerd is door ‘wie zichzelf identificeert als vrouw’.

Magritte on steroids

Het is of als je naar het schilderij van Magritte kijkt, maar dan on steroids: ‘Ceci n’est pas une pipe’. Het was al niet een pijp, maar een afbeelding van een pijp. Maar nu is het eigenlijk een sigaret omdat de afgebeelde pijp zich identificeert als sigaret. Ook al heeft de sigaret alle uiterlijke kenmerken van een pijp.

In een heterogene samenleving zullen mensen het met elkaar oneens zijn over wetten, maatregelen, gebruiken en gewoontes. Het politieke debat is de plaats waar deze verschillende meningen elkaar ontmoeten en kaders met elkaar uit onderhandelen. Echter, zodra de gedeelde werkelijkheid gebaseerd op objectieve feiten op losse schroeven wordt gezet door nota bene de wetgever zelf, dan ondermijnt diezelfde wetgever de essentiële voorwaarde voor de samenleving die zij behoort te dienen. Het moge duidelijk zijn, dat iedere parlementariër die zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid jegens de maatschappij, zich zou moeten te verzetten tegen ‘truthiness’ en dus tegen het afschaffen van de deskundigenverklaring.