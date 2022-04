In de FlixBus van Amsterdam naar Oekraïne: ‘Ik wil gewoon thuis zijn’

Opgekruld in hun stoelen proberen reizigers in joggingbroek wat te slapen in de uitverkochte, maar halfvolle bus van Amsterdam naar Praag in de nacht van dinsdag op woensdag. Tassen op de stoel naast hen, schoenen uit. Via de intercom heeft de Tsjechische chauffeur de reizigers net opgewekt verwelkomd in het Tsjechisch, Duits, Russisch en Engels. Een deel slaapt zijn kater uit – veelal Duitse jongeren die voor technofestival Awakenings naar Amsterdam waren gekomen.

Andere reizigers staren vooruit met een blik op oneindig. Voor hen geldt: er is een leven voor en na 24 februari.

Deze week hervatte het ‘intercity’-busbedrijf FlixBus de verbinding van Nederland naar Oekraïne. In veertig uur rijdt de bus van Amsterdam met een overstap in Praag naar Oeman – een stad ten zuiden van Kiev, in het centrum van Oekraïne. FlixBus ziet de vraag naar reizen naar Oekraïne snel stijgen. Vanuit onder meer Praag, Boedapest, Krakau en Warschau rijden rechtstreekse bussen. De afgelopen twee weken verkocht het bedrijf 1.300 tickets voor de reis Krakau-Lviv, twee keer zoveel als een week eerder. Volgens FlixBus is de aanvraag voor busreizen van Nederland naar Polen afgelopen maand ook verdubbeld.

„Ik kon wegkomen voordat de Russen woonwijken en steden gingen bombarderen”, zegt Yvanna Doeran (23) uit de Oekraïense grensstad Oezjhorod. Lang blond haar, zwarte broek en bikerjack met lichtgrijs Karl Lagerfeld-handtasje. Haar vriend was een kleine maand eerder naar Amsterdam verhuisd voor zijn werk als leverancier van bouwmaterialen. Voor hulp van de Nederlandse overheid meldde Doeran zich niet aan. „Ik wist niet hoelang ik zou blijven of wat er verder zou gebeuren.”

Om zeker te zijn dat we elkaar begrijpen, schrijven we een voor een onze antwoorden in Google Translate. De bus raast voort over Duitse autowegen, en terwijl anderen slapen, tikt Doeran in stilte alinea voor alinea haar leven sinds de oorlog op. Naast haar ligt een Deense leeftijdgenoot licht te snurken, net terug van twee weken Costa Rica. Groter kan het contrast haast niet zijn.

„Het is moeilijk om over de oorlog te praten”, zegt Doeran. „Wij Oekraïners hebben er weinig woorden voor. Zeker nu we ons realiseren dat de EU Oekraïne niet echt gaat helpen. Al die landen denken aan hun economie, niet aan de levens die worden verwoest. Dat verrast ons.”

Yvanna Duran, op doorreis in Praag, gaat even terug naar Oekraïne om haar werk te regelen.

Foto Milan Jaros Sofia Vynohradova kan niet terug naar haar eigen stad, en gaat voorlopig wonen in een dorpje.



Foto Milan Jaros Yvanna Doeran en Sofia Vynohradova

Foto’s Milan Jaros

Twee weken in een schuilkelder

Terwijl 2.500 kilometer verderop Rusland een nieuw offensief in de Donbas lanceert, waar enkele van haar vrienden als militair zijn gestationeerd, vertelt Yvanna Doeran dat ze afreist om wat zaken af te handelen waar ze „niet onderuit kon”: ze wil stoppen met haar huidige baan als juridisch medewerker en wil graag op afstand voor een nieuwe Oekraïense werkgever werken. Ze besloot te gaan ondanks „de tweede fase” van de oorlog, omdat Oezjhorod „relatief veilig is”. Toch blijft ze daar niet: „Nu snap ik dat ik voor langere tijd in Amsterdam moet blijven”.

Voorbij de Tsjechische grens neemt een bosachtig heuvellandschap de plaats in van de Oost-Duitse hoogvlaktes. Gekleurde huizen in oranjetinten en uivormige kerktorens doemen op aan de voet van mistige velden. De bus stopt enkel om mensen af te zetten en te tanken.

De passagiers in deze bus die terugkeren naar Oekraïne, voornamelijk vrouw, willen liever geen wortel schieten in West-Europa. Ze missen hun land en het nomadische leven buiten de eigen landsgrenzen is duur. Dat merkt ook interieurontwerper Sofia Vynohradova (47). „Het is moeilijk om uit het niks je leven op te bouwen. Oekraïne ken ik tenminste”, vertelt ze in het Engels.

Haar stad Tsjernihiv, op zeventig kilometer afstand van de Wit-Russische grens, is zwaar getroffen en „te onveilig” om naar af te reizen. „Er is geen gas of elektriciteit. Mensen moeten buiten naar het toilet, er is niks.” Ze verbleef daar twee weken in een schuilkelder voordat ze met vrienden kon vertrekken. Ze kon alleen de kleren meenemen die ze droeg. De weken daarop verbleef ze bij vrienden in Straatsburg, in België en in Zoetermeer. Een vriendin kocht nieuwe kleren voor haar, waaronder de groene jas en trui die ze nu draagt. Dat het oorlog is, kan ze nog steeds amper geloven. „Het is net een droom. Ik vraag me af hoe het in mijn stad is. They broke everything.” Aan leefgeld van de gemeente had ze geen behoefte. „Ik had geen plannen om daar te blijven, dus dan vraag ik niet om geld.”

Haar zus en diens twee kinderen ontmoet Vynohradova in Praag, waarna ze samen doorreizen naar een dorpje nabij Chmelnitsky. Als het weer „rustig” is in haar thuisstad wil ze terug. „Misschien kan ik helpen. Er zijn veel oude mensen en dieren achtergebleven.” Van stadsgenoten hoort ze dat steeds meer mensen terugkeren. „Mijn vriendin zei dat er gisteren een file stond om de stad in te komen.” Ook gaan voorzieningen, zoals de supermarkt en het ziekenhuis, weer open. Vynohradova denkt dat de viering van het Orthodoxe Pasen, dat 24 april begint, een belangrijk moment is voor Oekraïners om terug te keren.

Op enkele kilometers van het Praagse stadscentrum wordt de bus tegengehouden door de politie. Agenten willen paspoorten zien en koffers controleren op drugs „uit Amsterdam”. Alle reizigers stappen uit en staan verdwaasd te luisteren naar de Tsjechische instructies, slechts begrijpelijk voor enkelen van hen. Twee uur later dan gepland komt de bus aan in Praag.

Foto Olivier Middendorp Foto Milan Jaros Foto’s Olivier Middendorp en Milan Jaros

Johnny Depp

Vanaf Praag vertrekt de aansluitende bus naar Oekraïne, die doorreist naar steden als Lviv en Oeman. In de bus zitten veel jonge Oekraïners, die niet allemaal naar hun moederland gaan. Sommigen wonen en werken inmiddels in de Poolse steden Katowice of Krakau.

Hoewel de bus in de middag vertrekt, is het doodstil. Zelfs twee Poolse puberjongens, die met hun moeders meereizen, zeggen amper een woord. De fel oplichtende beeldschermpjes met films en games, bevestigd op elke stoel, blijven grotendeels ongebruikt.

Voorin de bus zit Dasja Olejnik (16) naar buiten te kijken. Ze reist vanaf Praag met de bus mee en is op weg naar Vinnytsja in Centraal-Oekraïne, waar haar oma woont. Daar zal ze voorlopig blijven. Ze kan niet terug naar haar ouders: die vechten beide in het Oekraïense leger. Olejnik komt uit Boryspil, nabij Kiev. Bij het uitbreken van de oorlog werden daar het vliegveld en andere militaire doelwitten als eerste geraakt. Twee weken eerder, op 9 februari, vierde ze nog groots haar verjaardag: „Mijn favoriete dag van het jaar”.

Ze vertrok 8 maart en woonde een maand bij vrienden van haar ouders in Tsjechië. School heeft ze gevolgd op afstand, ze houdt het meest van talen en literatuur. Op de vraag waarom ze terugkeert, antwoordt ze via een vertaalapp: „Ik verliet Oekraïne niet omdat ik dat wilde, maar omdat mijn ouders wilden dat ik veilig was.” Ze vindt het spannend, want ze weet niet of het veilig is. Toch is ze vastbesloten: „Het is nu extreem gevaarlijk om terug te gaan, maar het is onmogelijk voor mij om ver van mijn familie te zijn. Het was vreselijk om alles achter te laten, het onbekende tegemoet.” En dat terwijl het vroeger haar „grote droom” was om Praag te zien. „Nu wil ik alleen maar naar huis.”

Ongeveer de helft van haar vriendinnen is ook gevlucht. Niet allemaal snappen ze waarom Olejnik al terugkeert. „Zij gingen met familieleden mee en weten niet hoe het voelt om alleen te zijn.” Zij mist alles aan thuis, zegt ze. „Mijn familie, mijn huis, school en vrienden, mijn kleine altijd-boze hondje Johnny Depp.”

Sinds de oorlog slaapt ze slecht, net als Sofia Vynohradova. „Ik was bang voor elk geluid.” Beiden beschrijven hoe ze bij het afscheid niet wisten of ze hun familie ooit terug zouden zien. „Ik huilde de hele weg naar Lviv, het leek wel of ik zeven jaar was”, zegt Olejnik. „Ik heb daarna een week met niemand gepraat.” Even later verschijnt toch een glimlach op haar gezicht. „Het is een troost om je dit nu te vertellen, want het is voor iedereen moeilijk en er is niemand om het mee te delen.”

Correctie (25 april 2022): In een eerdere versie van dit artikel stond dat de oorlog op 25 februari begon. Dit is veranderd in 24 februari.