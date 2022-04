‘Het 17de-eeuwse publiek smulde van Spaanse emoties op het toneel’

Bij Nederlands toneel in de zeventiende eeuw denk je aan Vondel, Bredero, Hooft... Toch werden die maar weinig gespeeld. Het publiek was in die tijd veel meer geïnteresseerd in Nederlandse bewerkingen van Spaanse toneelstukken over liefde en eer. Tim Vergeer van de Universiteit Leiden is nu op die toneelstukken gepromoveerd. „We hebben de boekhouding van de Amsterdamse schouwburg uit die tijd”, zegt hij. „Daarin zie je dat bewerkingen van Spaanse stukken heel populair waren, met name in de periode tussen 1619 en 1672.

CV 17de en 18de eeuw Tim Vergeer is neerlandicus en historisch letterkundige, gespecialiseerd in de zeventiende en achttiende eeuw. Hij werkt als docent aan de universiteiten van Utrecht en Leiden. Hij promoveerde deze maand op een dissertatie met de titel The Theatre of Emotions – The Success of Spanish Drama in the Low Countries (1617-1672).

Waarom trokken die stukken meer publiek dan Vondel, Bredero of Hooft?

„Die Spaanse stukken zijn, ook in hun Nederlandse bewerking, heel visueel. Daarbij wordt heel erg op de ogen en op het spektakel gespeeld. Ze brengen bijvoorbeeld duels op het toneel, wat bij het oorspronkelijke Nederlandse theater niet gebeurde. Dat werd daar hooguit op de achtergrond uitgebeeld als een soort stilstaand schilderij.

„Bij het Spaanse toneel laten ze alles gewoon zien. Er is veel actie, er gebeurt veel. En het draait altijd om een liefdesconflict. Daar smulde het publiek van. Een onmogelijke, ongelijke liefde. De man is bijvoorbeeld een prins, de vrouw een boerin. Volgens de regels van toen mochten die niet trouwen. Dat was een probleem voor de familie van de man. Ondanks dat alles proberen die geliefden elkaar toch te krijgen.”

Stel je voor dat je trouwde met iemand van een ander geloof. Dat kon je goede naam in de gemeenschap schaden

Je belangrijkste conclusie is: terwijl het Nederlandse repertoire gaat over het beheersen van emoties, laten die Spaanse stukken juist een overdaad aan emoties zien.

„De centrale boodschap in toneelstukken als Jephta van Vondel en Geeraerdt van Velsen van Hooft is: als je toegeeft aan je emoties, dan ga je te gronde. Dus je moet niet al te emotioneel zijn. Je moet verstandig handelen. Dat was het emotionele ideaal, en ook het politieke ideaal. Het Spaanse toneel fungeerde in die context als een soort emotional refuge: een plek waar je even kon ontsnappen aan die opgelegde emotionele zelfbeheersing en de sociale controle die daarbij hoorde.

„Mensen hebben nu eenmaal allerlei gevoelens, en hier, in het theater, konden ze die gevoelens even veilig beleven, zich daaraan overgeven. De personages die je in deze toneelstukken tegenkomt gaan zelf overigens nog een stuk verder. Die komen in opstand en proberen hun situatie helemaal te veranderen. Ik noem dat: emotionele rebellie.”

Het gaat heel vaak om liefde versus eer. Kon een Nederlander zich net zo goed als een Spanjaard verplaatsen in die eerkwesties en dat eergevoel?

„Absoluut.”

Wat is dat eigenlijk, eer?

„Alles van deugd tot de publieke reputatie. Aan de ene kant is er de innerlijke eer, dat is de deugd, die door God als het ware wordt herkend. Aan de andere kant is er de uiterlijke eer, de reputatie die je hebt in de maatschappij: je goede naam, de familie-eer, dat je van adel bent, gestudeerd hebt, dat soort dingen. Door de omgeving van de geliefden wordt een ongelijke liefde gezien als een bedreiging voor die uiterlijke reputatie. Stel je voor dat je trouwde met iemand van een ander geloof. Dat kon je goede naam in de gemeenschap schaden.”

Voor vrouwen werkte het emanciperend, en mannen vonden het sensueel, erotiserend

Vermommingen spelen een grote rol in die Spaanse stukken. Iemand van hoge komaf vermomt zich bijvoorbeeld als iemand van lage komaf.

„Door die vermommingen wordt het mogelijk om te ontsnappen aan bepaalde maatschappelijke verwachtingen, en ook aan het toeziend oog van je ouders of van de koning. Je kon je dan bijvoorbeeld tijdelijk verstoppen op het platteland. Het platteland staat in deze toneelstukken symbool voor het oorspronkelijke, goede leven, dat nog niet corrupt is zoals in de stad. De personages voelen zich daar veel vrijer, veel meer in sync met hun eigen zelf. Dat geeft hun de inspiratie en kracht om vervolgens, als ze terugkeren naar het leven in de stad of het leven aan het hof, ook te vechten voor de idealen die ze hebben.”

En er zijn heel vaak vrouwen die zich als mannen vermommen.

„Vermomd als man had een vrouw veel meer bewegingsvrijheid. Daar zijn ook voorbeelden van buiten het theater trouwens. Vrouwen mochten niet zelfstandig reizen. Als een vrouw in de Republiek op reis moest zonder man, verkleedde ze zich als man, want dan kon ze zich vrij bewegen. Op het podium gebeurde dat dus ook. Een vrouw verkleedt zich als man en merkt dan: hé, ik heb nu evenveel recht om te spreken. Dat doet ze dan ook.

„En er zit nog een ander dingetje aan. Normaal gesproken droegen vrouwen enorme jurken, met dikke lagen stof, een hoepel in de jurk, een korset, etcetera, waardoor er weinig te zien was van hun vrouwelijke vormen. Maar verkleed als man droegen ze opeens hele strakke broeken en zo en konden ze ook letterlijk vrijer bewegen. Het mannelijk publiek zag opeens een aantrekkelijke actrice van wie het figuur veel beter uitkwam in die kleding. Het werkte dus twee kanten op. Voor vrouwen werkte het emanciperend, en mannen vonden het sensueel, erotiserend. Die twee dingen gingen hand in hand.”

Ze maken een beetje misbruik van de dochters van de Leidse burgerij

Pas in 1655 verschijnt er voor het eerst een vrouw op de planken van de Amsterdamse schouwburg: Adriana van den Bergh.

„Ja, daarvoor speelden vooral jongens van een jaar of twaalf de vrouwenrollen. Adriana van den Bergh werd al heel gauw vergezeld door nog een andere actrice: Susanna van Lee. Die speelde vaak de jongere vrouw die ook het publiek moest bekoren. Ze werden allebei heel populair. Steractrices. Waardoor stukken met sensuele, maar ook emanciperende vrouwenrollen nog vaker gespeeld werden. Dat versterkte elkaar allemaal.”

Welk Spaans stuk zou je nu nog met goed fatsoen kunnen opvoeren?

„Ialoerse studenten van Theodore Rodenburgh, een bewerking van een stuk van de beroemde Spaanse toneelschrijver Lope de Vega. Rodenburgh heeft dat verplaatst naar Nederland. Het gaat over Leidse studenten die uitgaan in Den Haag. Ze maken een beetje misbruik van de dochters van de Leidse burgerij. De studenten zijn uit op kortstondige seks, terwijl die vrouwen op zoek zijn naar een vaste relatie. De vrouwen worden dus slecht behandeld door de mannen. Daar steken ze een stokje voor door zich als mannen te vermommen en de studenten dan uit te dagen en op hun plek te zetten. In het licht van de huidige #MeToo-discussie is dat wel een interessant stuk.”