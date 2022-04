Harmonie is nog ver te zoeken op het congres van Volt

Het ledencongres van Volt, over de affaire met Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan, is op zondagochtend al uren aan de gang als partijbestuurder Emmy Mol zegt: „Wij zijn de partij van dialoog en harmonie.”

Dialoog, dat is wel zeker. In elke rij is er wel iemand die een vraag wil stellen, en de ene na de andere Volter is boos als het niet lijkt te lukken, door tijdgebrek. Dus: harmonie? In elk geval niet op dit congres.

Het grootste van Volt Nederland ooit, er zijn zo’n 650 leden. En in de grote zaal van 1931 in Den Bosch is te merken dat de partij nog weinig ervaring heeft met zulke partijbijeenkomsten. Al in de eerste minuut van het congres verliest de partij de regie over de dag.

Meltem Kaya, een lid uit Amsterdam, wil een motie die het bestuur van de stemmingslijst had afgevoerd – er was van tevoren bij de leden te weinig steun voor de indiening – toch in stemming laten brengen. De motie roept het bestuur op om een nieuw, onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de meldingen tegen Nilüfer Gündogan. Het onderzoek dat nu loopt, is volgens de indieners niet onafhankelijk. Gündogan zelf zegt dat ook, daarom wil ze niet aan het onderzoek van integriteitsbureau BING meewerken.

Hierop breekt verwarring uit: niemand weet hoe het verder moet. Het bestuur wíl geen nieuw onderzoek, „dat kunnen we de melders niet aandoen”, maar voelt zich onder druk gezet door de stemming in de zaal. Het bestuur trekt zich terug voor beraad, onder leden ontstaat discussie over de vraag wat een ‘ordevoorstel’ precies is. De discussie duurt tot het einde van de ochtend, als de evaluatie van de kwestie-Gündogan voorbij had moeten zijn.

Vijf bestuursleden op het podium

Op het podium leggen vijf bestuursleden van Volt verantwoording af over hun rol in de kwestie. De co-voorzitters, Peter-Paul de Leeuw en Sacha Muller, staan er niet. De Leeuw belt in vanuit Zuid-Afrika, net als de penningmeester. Muller zit overwerkt thuis. Leden stellen talloze kritische vragen aan de bestuursleden, die vervolgens veel naar elkáár kijken.

Vrijwel alle vragenstellers hebben kritiek op de manier waarop het bestuur en partijleider Laurens Dassen zijn omgegaan met de affaire. Gündogan werd in februari na een interne klacht geschorst. Daarna meldden zich dertien Volters met klachten over het gedrag van Gündogan bij onderzoeksbureau BING. Het ging onder meer om ongewenst seksueel gedrag, handtastelijkheden en intimidatie. Maar de voorzieningenrechter trok de schorsing in en Dassen bood excuses aan Gündogan aan. Na een reconstructie in NRC, waarin onder meer vijf melders hun verhaal deden, werd Gündogan uit de fractie gezet en geroyeerd als lid. Gündogan gaat verder als zelfstandig Kamerlid.

Vragen over regels en procedures

Als de stemming in de zaal iets zegt over de stemming in de partij, dan heeft de partijtop nog veel uit te leggen. Opvallend veel vragen zijn procedureel van aard: is alles wel volgens de regels gegaan? Een jong lid uit Amsterdam wil weten hoe het zit met de „rechtsstatelijke principes” van Volt. Verschillende leden suggereren dat Gündogan te snel, of misschien wel vanwege andere motieven, de fractie uit is gewerkt. Want was eigenlijk wel bekend dat de meldingen kloppen? En waarom is Gündogan in een telefoongesprek geschorst, „en niet vis à vis, zoals het hoort”? Opvallend weinig vragen gaan over het gedrag van Gündogan zelf. Ook over de dertien melders gaat het nauwelijks.

Leden willen weten of Gündogan niet „voor de bus is gegooid”. Rob Keijsers, secretaris van het bestuur, zegt daarop: „Nee. We hebben de bus juist regelmatig stilgezet om haar te vragen in te stappen.”

Aanhangers van Laurens Dassen valt het op dat de Gündogan-getrouwen erg vocaal zijn. Hún vragen, hún kritiek zet de toon. Al krijgt Dassen applaus, als hij in de middag zegt dat „het hier en daar beschadigde vertrouwen met optimisme en zelfkritiek wil herstellen”. Het was de afgelopen tijd „niet te doen”, zegt Dassen, „ik vond het supermoeilijk”. „Aan iedereen werd getrokken en getwijfeld.” Dassen is er achter gekomen, zegt hij, dat nog altijd onduidelijk is wat de rol van de fractie is en waar het bestuur over gaat, „en hoe we met elkaar samenwerken”.

Motie komt toch in stemming

Om half vijf zondagmiddag, het congres loopt dan al uren achter op het schema, blijkt dat de betwiste motie over een nieuw onderzoek tóch in stemming zal worden gebracht. De Volt-leden krijgen tot aanstaande dinsdag de tijd om zo’n nieuw onderzoek te eisen, of het af te wijzen. Indiener Martin Gravelotte zegt op het podium dat hij „Nilüfer” al tien jaar kent en bevriend met haar is, en dat zij „recht heeft op weerwoord” - bij een bureau dat ze wél vertrouwt. Zij vermoedt, zegt hij ook, dat een groepje mensen uit de partij haar „opzettelijk in diskrediet probeert te brengen” en haar uit Volt wilde hebben. Gravelotte zegt dat het hem „niet erg waarschijnlijk” lijkt. „Maar je kunt pas echt aan een helingsproces in de partij beginnen als je zeker weet dat dat niet zo is.”

Dit is een zware tegenvaller voor de partijtop, die had gehoopt de kwestie-Gündogan af te sluiten. Sacha Muller en Peter-Paul de Leeuw gaan dit vervolg niet meer als co-voorzitter meemaken. Zij stappen per direct op, al geven ze andere redenen dan de partijcrisis op als verklaring. Muller vond de druk niet meer te combineren met haar gezin, De Leeuw wil zich richten op zijn bedrijf. Bestuurslid Emmy Mol neemt hun taken als voorzitter voorlopig waar.

Op het podium zegt secretaris Rob Keijsers dat het „helingsproces” juist langer zal duren als er een nieuw onderzoek komt. En wie er, zegt hij, helemaal niet op zitten te wachten zijn de melders. „Die moeten dan weer door een hel heen.”