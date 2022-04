Gaten in de deur van de Hagia Sofia: gelovigen eten stukjes hout

Enkele flinke gaten zitten er in de Keizersdeur van de Hagia Sofia, het historische monument in Istanbul dat in 2020 werd veranderd van een museum in een moskee. Alsof een beest grote happen uit het hout heeft genomen. Experts vermoeden dat de gaten zijn ontstaan doordat gelovigen stukjes hout van de deur hebben afgebroken en ingeslikt omdat ze denken dat het een heilige deur is.

De gaten werden ontdekt door de Sanat Tarihi Dernegi, een vereniging van kunsthistorici, die foto’s van de deur toegestuurd kreeg. Een van de leden ging op onderzoek uit bij de moskee. Hij vroeg aan een bewaker of hij de beelden van de beveiligingscamera’s mocht zien, want het beschadigen van een monument is een misdaad. „Maar hij antwoordde gekscherend dat er geen camerabeelden zijn, dat [de schade] sowieso niet zo erg is, en dat ze het zelf zouden repareren”, twitterde de vereniging.

De foto’s die door de vereniging werden verspreid, leidden tot grote ophef in Turkije. Want dit was precies waarvoor kunsthistorici waarschuwden toen president Erdogan van plan was de Hagia Sofia te veranderen van een museum in een moskee. „Het monument verkeert in precaire staat en heeft constante zorg nodig”, zei Zeynep Ahunbay, een prominente architectuurhistorica die eind jaren negentig leiding gaf aan gedeeltelijke restauratie van de Hagia Sofia, destijds tegen NRC.

Fel debat

De schade leidt tot een fel debat over hoe de autoriteiten zorg dragen voor het monument sinds het is veranderd in een moskee. Mahir Polat, een hoge ambtenaar van de gemeente Istanbul, die word bestuurd door de oppositie, twitterde foto’s van gelovigen die hun schoenen tussen een deur van het monument hadden gepropt. „154 beveiligingscamera’s, 69 bewakers en de toeristenpolitie zien dit niet”, vroeg hij. „Ik vraag de autoriteiten onmiddellijk een einde te maken aan deze schande.”

Ook in Griekenland is de beschadigde deur groot nieuws, aangezien de Hagia Sofia oorspronkelijk een kathedraal was, die duizend jaar lang het centrum van de (orthodox-)christelijke wereld vormde. De Griekse premier Mitsotakis uitte zijn „verdriet en afschuw” tegen de directeur van UNESCO, die de Hagia Sofia tot werelderfgoed heeft verklaard. Hij zei dat de schade aan de deur het gebrek aan respect toont voor de historie, integriteit en het universele karakter van het historische monument.