Groene Sloveense partij aan kop in exitpolls

De groene Sloveense oppositiepartij Gibanje Svoboda (Vrijheidsbeweging) staat in de exitpolls van de parlementsverkiezingen aan kop. Dat meldt persbureau AP zondag. Met 35,8 procent van de stemmen zou de partij eindigen ver boven de Sloveense Democratische Partij van de rechts-conservatieve premier Janez Jansa.

Als de Vrijheidsbeweging inderdaad wint, is de kans klein dat Jansa aanblijft als premier. Lijsttrekker Robert Golob, die met zijn partij voor het eerst aan de verkiezingen meedoet, kan dan waarschijnlijk een coalitie vormen met enkele andere linkse partijen.

De opkomst was zondagmiddag flink hoger dan bij de vorige verkiezingen in 2018, schrijft AP. Sinds Jansa aan het begin van de coronapandemie voor de derde keer aantrad als premier, raakte hij in conflict met verschillende organisaties die de Sloveense democratie waarborgen. Instituties als het constitutioneel hof, de Ombudsman of de Rekenkamer van Slovenië kregen te maken met kritiek, bezuinigingen of zelfs politie-onderzoek. Jansa’s opponent Golob noemde deze verkiezingen daarom een „referendum over de democratie”.

