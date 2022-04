Gemeenten: beperk de inspraak bij woningbouw

Er moet wetgeving komen die het mogelijk maakt bezwaarprocedures of de gang naar de Raad van State op te schorten of te versnellen, om zo sneller te kunnen bouwen. Dit werkt werken dan de noodwetgeving om opvang van vluchtelingen af te dwingen.

Dat zegt een ‘kopgroep’ van grote Nederlandse gemeenten binnen koepelorganisatie VNG, die het kabinet adviseert over oplossingen voor de vluchtelingencrisis. Woningbouwplannen kunnen met deze ingrepen sneller uitgevoerd worden. Gemeenten krijgen, door tijdelijk te snijden in inspraak en bureaucratie, meer armslag om eigen woningzoekenden en vluchtelingen aan tijdelijke en flexwoningen te helpen.

In de kopgroep zitten onder meer burgemeester van Den Haag Jan van Zanen, tevens voorzitter van de VNG, Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad en wethouder Boaz Adank van Breda.

Volgens Adank moet er zo snel mogelijk wetgeving komen die lijkt op de Crisis- en herstelwet uit 2010, die werd ingevoerd om Nederland uit de financiële crisis te krijgen.

Lees ook het hele interview met Boaz Adank: ‘Opvang van vluchtelingen onder dwang wordt niet geaccepteerd’

Werkdruk verlichten

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) beloofde de Tweede Kamer vorige week met voorstellen voor noodwetgeving te komen. Daarmee zouden gemeenten kunnen worden gedwongen vluchtelingen op te vangen. Volgens Adank is daar geen draagvlak voor. „Dat wordt niet geaccepteerd in de samenleving.”

De kopgroep wil verder dat het kabinet maatregelen neemt om de werkdruk bij gemeenten te verlichten. De opvang van tienduizenden Oekraïense vluchtelingen kost zoveel ambtelijke capaciteit dat de dienstverlening aan burgers over de hele linie onder druk komt te staan. Volgens Adank zouden desnoods rijks- en provincieambtenaren kunnen bijspringen. Ministers zouden op hun ministeries pools kunnen oprichten van rijksambtenaren: „Op ministeries hebben ze ook geen kelders vol overtollige ambtenaren zitten. Maar er kan daar wel gezegd worden: ‘jij wordt een paar dagen per week vrijgesteld’. Dat kun je regelen.”

Bijkomend voordeel is volgens Adank dat „Haagse beleidsmakers” dan weten wat er in het land gebeurt. „Want ik ben nog nergens een rijksambtenaar in een opvangcentrum tegengekomen. Terwijl het water hier aan de lippen staat.”

Behalve het opschorten van inspraakprocedures en adviesrondes bij de Raad van State rekent de kopgroep op meer praktische oplossingen vanuit Den Haag, in plaats van met regelgeving die nog nader moet worden uitgewerkt „terwijl wij met de voeten in de klei staan.”

Interview Boaz Adank pag. 9

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven