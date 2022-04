Geert Wilders tijdelijk geschorst van Twitter

Het twitteraccount van PVV-leider Geert Wilders is geschorst. Dat heeft Wilders zondagavond bevestigd aan NRC. De aanleiding is een tweet aan de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif, waarin hij Pakistaanse moslims gewelddadig noemt en de profeet Mohammed als „nep” omschrijft. Daarmee zou hij de regels van Twitter tegen haatdragend gedrag overtreden.

Wilders kon de schorsing opheffen door de tweet te verwijderen maar koos ervoor om in beroep te gaan. Hij kan op dit moment geen berichten plaatsen, maar zijn twitteraccount is nog wel zichtbaar. Het is niet bekend wanneer Twitter uitspraak doet.

„Ik vind het waanzin”, reageert Geert Wilders via WhatsApp. „Mensen die massaal plaatjes twitteren met een foto van mij en een mes door mijn hoofd of andere bedreigingen worden vaak niet verwijderd en mijn tweet met een tekst als reactie daarop wel.” Twitter zou de uitspraak van Wilders aanvankelijk niet in strijd vinden met de regels, maar besloot hem later alsnog te schorsen, laat de PVV-leider zien met een screenshot. Twitter was zondagavond niet bereikbaar voor een reactie.