Frankrijk kiest met wasknijper op de neus voor continuïteit

In onzekere tijden heeft Frankrijk zondag voor continuïteit gekozen. Emmanuel Macron is volgens een prognose van Ipsos met 58,8 procent van de stemmen herkozen als president. Niet alleen in Frankrijk, ook op Europees niveau is met deze uitslag een grote koerswijziging afgewend. Want Macrons nationalistisch-populistische uitdager Marine Le Pen bepleitte zo’n radicaal ander EU-beleid dat de gevolgen van haar verkiezing op het hele continent gevoeld zouden worden.

Waar Le Pen pleitte voor een „Europa van naties” waarbinnen Frankrijk meer soeverein zou opereren, zal Macron de komende jaren inzetten op het versterken van de soevereiniteit van de EU als geheel. En waar Le Pen toenadering wilde zoeken tot de nationalistische regeringen van Polen, Hongarije en buiten de EU mogelijk ook met Rusland, hecht Macron waarde aan de aangehaalde banden met Duitsland.

De voorzitter van de Europese Raad Charles Michel reageerde dan ook opgelucht: hij zei dat Europa „nog vijf jaar op Frankrijk kan rekenen”. En de Duitse bondskanselier Olaf Scholz twitterde dat Macrons kiezers een „duidelijke stem vóór Europa” hebben laten horen. Ook bij de leden van Macrons centrumpartij La République en Marche overheerste opluchting. Bij een verkiezingsevenement onder de Eiffeltoren in Parijs werd gedanst, gezoend en zwaaiden de Franse vlaggen. ‘One More Time’ van Daft Punk schalde door de speakers.

Toch begint de president zijn tweede quinquennat niet met heldere luchten. Zondag koos een hoger percentage Fransen dan ooit (41,2 procent) voor een nationalistische-populistische kandidaat. Ook was de opkomst uitzonderlijk laag: bijna één op de drie Fransen koos ervoor in de tweede ronde thuis te blijven – het laagste percentage in decennia. Ook heeft een deel van de kiezers die wél op Macron hebben gestemd dat enkel gedaan om te voorkomen dat Le Pen zou winnen.

Macron is zich bewust van zijn kwetsbare positie: bij zijn overwinningsrede sprak hij over de „twijfels en verdeeldheid” die leven en riep hij op tot saamhorigheid. „Vanaf nu ben ik niet meer de kandidaat van één kamp, maar de president van iedereen.” Om de spanningen te doen afnemen heeft hij eerder aangekondigd dat hij meer in gesprek zal gaan met burgers en lokale overheden. Ook zei hij bereid te zijn om zijn veel bekritiseerde pensioenhervorming te herzien. Om groene kiezers te verleiden zegde hij toe dat zijn premier direct verantwoordelijk wordt voor klimaatbeleid.

Gouden bergen

Niet alle Fransen zullen overtuigd zijn. Het wantrouwen van het Franse volk richting ‘de politiek’ is de afgelopen jaren flink toegenomen, zo blijkt uit allerlei peilingen. Macron heeft dit wantrouwen aangewakkerd door een aantal beloftes niet in te lossen. Want ook in 2017 beloofde hij gouden bergen op het gebied van bestuurscultuur, pensioenen en klimaat, maar in praktijk kwamen die niet of nauwelijks tot stand.

Het is daarom goed mogelijk dat een deel van de stemmers dat thuis bleef of met een spreekwoordelijke wasknijper op de neus voor Macron stemde, het de president in juni bij de parlementsverkiezingen moeilijk gaat maken. Want als de president zijn meerderheid daar verliest, moet Macron samenwerken met een tweede partij, die in het geval van zo’n zogenaamde cohabitation de premier mag leveren. In zo’n situatie verliest de president een belangrijk deel van zijn politieke slagkracht.

Deze tweede partij zou de komende vijf jaar een forse stempel kunnen drukken op het beleid, en dat beseffen de verliezers maar al te goed. Le Pen zei zondagavond dat „iedereen die de moed heeft zich te verzetten tegen Macron”, in juni moet stemmen op haar partij. De verkiezingsspanning blijft dus nog even zinderen in Frankrijk.

