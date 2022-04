‘Echte Galliërs’ laten zich niet kisten door het verlies van Le Pen

Dat de gemiddelde Le Pen-stemmer op het platteland woont, is op deze zondagavond in het Parijse stadspark Bois de Boulogne niet te merken. De aanhangers van de radicaal-rechtse Franse politici die zich verzameld hebben bij het chique Pavillon d’Armenonville, waar Marine Le Pen haar uitslagenavond organiseert van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, zijn onberispelijk geklede en gecoiffeerde jongemannen en -vrouwen.

Een van hen is Théo Fontaine (23) uit het Noord-Franse Lille, niet ver van Hénin-Beaumont, de thuishaven van partijleider Marine Le Pen. Sinds hij zich drie jaar geleden aangetrokken begon te voelen tot haar ideeën, is hij ook maar meteen politiek actief geworden voor haar partij Rassemblement National. Ook al wordt de toegangsweg tot het park bewaakt door tientallen politiebusjes en agenten met getrokken machinegeweren, bij Fontaine en consorten zit de sfeer er aan het begin van de avond goed in. Op het platteland, weet hij, is de opkomst hoger dan verwacht. Dat zou gunstig zijn voor Le Pen.

Lees ook: Frankrijk kiest met wasknijper op de neus voor continuïteit

Dat Le Pen haar stemmen inderdaad van het platteland haalt wordt duidelijk wanneer de krant Le Monde later op de avond een voorlopige uitslagenkaart presenteert. Waar Parijs oranje gekleurd is, de kleur van Macron, is er een ruime ring van departementen om de hoofdstad heen bruin gekleurd, waarmee de partij van Le Pen wordt aangeduid.

Patriottisme

Fontaine bewondert Le Pen om haar „patriottisme”, zegt hij. „Zij komt op voor alle generaties.” En ze heeft „heldere ideeën”, zoals de préférence of prioritaire nationale, de term die de politica gebruikt voor haar voorkeursbeleid voor Fransen ten opzichte van buitenlanders – ze wil onder meer dat mensen met een Frans paspoort meer rechten krijgen op het gebied van sociale huisvesting en werk. Een kwestie van „gezond verstand”, aldus Fontaine. „We verwelkomen zo veel mensen, dan mogen de Fransen wel voorrang krijgen.” Op de achtergrond loopt een oudere heer voorbij die zijn grijze baard samengebonden heeft met elastiekjes in de Franse Tricolore.

Even voorbij de politiebusjes staan ook tientallen straalwagens van de toegestroomde wereldmedia. Een présidente Le Pen zou wereldnieuws zijn, weten ook de BBC en de VRT. Volgens een perswoordvoerder van het Rassemblement National hadden tweeduizend journalisten zich voor Le Pens uitslagenavond geaccrediteerd. Slechts een kwart van hen mag naar binnen.

Al sinds ik in 1988 op de vader van Marine stemde, ben ik bang geweest voor mijn stem uit te komen Christian Jacques aanhanger van Marine Le Pen

In een brasserie nabij de Arc de Triomphe, elders in Parijs, loopt tegen achten de spanning op. Gefluisterd wordt er over les Belges; de Franstalig-Belgische publieke omroep RTBF hoeft zich niet aan het strikte Franse publicatieverbod te houden en meldt al vóór de officiële prognose dat Macron herverkozen zal worden.

Dat blijkt om acht uur juist te zijn: een meerderheid van 58 procent van de Fransen verkiest net als vijf jaar geleden Emmanuel Macron boven Marine Le Pen als president van de Republiek. Terwijl aanhangers van de president onder de Eiffeltoren met grote Franse vlaggen zwaaien, druppelen uit het paviljoen de Le Pen-supporters naar buiten met een kleine driekleur in de hand.

Lees ook: Marine Le Pen rukt op met radicaal-rechts programma onder ‘mantel van alledaagsheid’

Christian Jacques (67), gepensioneerd, uit het nabij Parijs gelegen departement Seine-et-Marne – „lekker rustig wonen, veel dieren en weinig immigranten” – slaat het gade, handen in de zakken, schouders naar beneden. Het verlies van Le Pen komt door „de demonisering door de media”, aldus Jacques. „Al sinds ik in 1988 op de vader van Marine stemde, ben ik bang geweest voor mijn stem uit te komen.” Wel stemt het hem hoopvol dat een nieuwe generatie, zoals Fontaine, actief is voor de partij. „Zij zijn echte Galliërs.”

Strijdbare toespraak

Even eerder heeft Le Pen in het paviljoen een strijdbare toespraak gehouden waarin ze aankondigde in elk geval tot de parlementsverkiezingen van juni door te gaan met de strijd tegen Macron. Niet onbelangrijk: de afgelopen vijf jaar kon Macron over een parlementaire meerderheid beschikken, en er is Le Pen veel aan gelegen om dat scenario nu te voorkomen.

Théo Fontaine wijst, terwijl hij na de toespraak buiten het paviljoen een sigaretje staat te roken, op de lichtpuntjes van de uitslag: 42 procent van de Fransen steunt zijn partijleider. „Macron mag Frankrijk hebben gewonnen, dat betekent niet dat hij ook het parlement wint. Wij gaan het hem heel lastig maken.”