De mondhygiënist die bijklust als pooier

Een meisje van zeventien wordt vermist. Haar moeder vreest dat ze in de prostitutie is beland – de laatste tijd worden er grote geldbedragen op haar rekening gestort. Zes dagen later vindt de politie het meisje, onder „verdachte omstandigheden” in een Bastion Hotel. Dat is op 24 januari 2020.

Ruim twee jaar later loopt Patrick – wit overhemd, grijze pantalon – met een stapel papieren en mappen onder zijn arm de rechtbank van Breda binnen. In de telefoon van het meisje werden berichten van hem gevonden. Patrick staat nu terecht voor seksuele uitbuiting van twee minderjarigen: er is een vergelijkbare zaak uit 2019. „Ik heb mijn verhaal zo beknopt mogelijk opgeschreven”, zegt hij bereidwillig. Patrick is mondhygiënist en zit al een jaar in voorarrest.

Hij kende het meisje via een datingsite. Ze hadden seks, één keer. Patrick zegt dat ze het allebei wilden. Hij wist niet dat ze minderjarig was en loog over haar leeftijd, zegt hij. Tevergeefs had hij om legitimatie gevraagd. Hij zegt dat hij niet om zijn verantwoordelijkheden heen wil draaien, „maar ik ben ook een beetje in het ootje genomen”. Hoe, vraagt de rechter, ging het contact verder? „De kernvraag zit in de seksuele uitbuiting.”

Het meisje vroeg hem om hulp, zegt hij. Via de datingsite had ze contact met „suikerooms”. „Ze vond dat ik goed met grammatica was, wilde dat ik mee keek in de chat”, zegt hij. Zo begon hij uit haar naam met mannen te chatten, gedreven door „spanning”. Hij zette haar niet aan tot prostitutie, zegt hij. „Daar was ze zelf al mee bezig.”

Ze gaat „alles benoemen zoals het is”, waarschuwt de rechtbankvoorzitter tweemaal aan het begin van de zitting. „Zo komen we het beste tot de kern.” Ze leest een bericht voor. „U zei haar”, zegt de rechter, „dat ze meer met u moest neuken als ze beter wilde worden, als ze meer wilde genieten van haar werk.”

‘Pakistaan drie uur voor 600’

Patrick antwoordt dat de rechtbank naar het hele gesprek moet kijken. „Dat was ondeugend, van beide kanten. Maar ik gaf geen orders.”

Er is meer. Patrick kocht een treinkaartje voor haar zodat ze naar een suger daddy kon reizen, een Pakistaanse man. Ze hadden seks in de studio van Patrick. Hij berichtte haar die dag dat „Pakistaan drie uur wilde voor 600”, er lag een handdoek linksonder in de kast. „Maak hem verliefd, geef kiss.”

Ook het slachtoffer van de zaak uit 2019 ontmoette hij online. Zij was zeventien. Patrick zegt weer dat hij dat „absoluut niet” wist. Ze zit nu achterin de rechtszaal, een jonge vrouw met zwart en gestyled haar. Ze hebben elkaar nog nooit in het echt gezien. „Als ik haar op straat zou tegenkomen” , zegt hij, „zou ik haar voorbijlopen.”

Mevrouw wist heel goed waar ze mee bezig was Patrick verdachte

In de talkshow van Dr. Phil hoorde het meisje over het begrip suikeroom, zei ze tegen de politie. Ze dacht dat ze in ruil voor aandacht geld en spullen kon krijgen. Ze maakte een profiel aan op de datingsite. Door de berichten die ze kreeg, had ze al snel door dat ze op een „verborgen sekssite” zat. Maar Patrick was anders dan de anderen - vriendelijk. Pas na een tijdje veranderde de gesprekken. De rechter: „U heeft haar uitgelegd hoe je geld kunt verdienen door seks te hebben.”

Patrick: „Mevrouw wist heel goed waar ze mee bezig was. Ik heb geen spelregels aan haar uitgelegd.”

Volgens de officier van justitie regelde Patrick klanten voor haar. „Zij had eigenlijk geen beeld van wat er zou gebeuren”, zegt de officier.

Of de meisjes, zoals Patrick beweert, al in de prostitutie werkten of dat zelf wilden, pleit hem niet vrij. „Aan de wil van een minderjarige komt geen betekenis toe”, zegt de officier. „Minderjarigen zijn kwetsbaar.” En deze meisjes waren nóg kwetsbaarder, zegt ze, omdat ze in een instelling woonden. Volgens de officier kan uit het dossier worden opgemaakt dat Patrick „er naast zijn baan als mondhygiënist werkzaamheden als pooier op na hield.”

Twee weken later hoort Patrick dat hij drie jaar cel krijgt, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Volgens de rechtbank is hij „zeer manipulatief en berekend” te werk gegaan. „Tot op de dag van de zitting heeft hij geen blijk gegeven van inzicht in de ernst en het verwerpelijke van zijn handelen.”

Deelnemers Rechters: mr. T.M. Brouwer, voorzitter, mr. M.E. de Boer en mr. B.A.S.E. Officier van justitie: Ingeborg van Dorst Advocaat: Maartje Koers

