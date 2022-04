De miljoenendeal van Geri & Rubi

Een maand geleden bracht ik, content als een hond met twee staarten zoals je dat in het Spaans zegt, een boek uit met gelekte telefoongesprekken tussen Lionel Messi en Luis Suárez. Afgelopen week is dat boek alweer door de werkelijkheid ingehaald. Het Spaanse medium El Confidencial vond een lek in de digitale communicatie tussen Gerard Piqué en Luis Rubiales, de voorzitter van de Spaanse voetbalfederatie. Of, zoals zij elkaar noemen: Geri en Rubi. El Confidencial serveert zijn lezers nu dagelijks gelekte informatie uit de liters die de redactie in het vat lijkt te hebben. In tegenstelling tot het fictieve gerecht dat ik mijn lezer heb voorgezet, zijn deze woorden echt en zijn er ook appverkeer en documenten gelekt.

Gerard Piqué is, naast centrale verdediger van FC Barcelona en echtgenoot van zangeres Shakira, directeur van het bedrijf Kosmos dat zich specialiseert in het munt slaan uit sportevenementen. Door inspanningen van Kosmos kwam de Davis Cup 2022 bijna in Abu Dhabi terecht. Sinds 2020 wordt de Spaanse Supercopa in Saoedi-Arabië gespeeld. De nummers 1 en 2 van de Copa del Rey en die van de Liga treffen elkaar zo’n 6.500 km buiten Spanje. Ook dit mede dankzij vlijt van Piqué, de man die toen twaalf Europese topclubs de Super League wilde lanceren, twitterde dat voetbal van de supporters is.

Saoedi-Arabië betaalt de Spaanse voetbalfederatie 40 miljoen euro per keer om de Supercopa zes jaar te hosten. Omdat het salaris van voorzitter Rubi variabel is, afhankelijk van wat de federatie binnenharkt, schiet zijn jaarloon door deze deal omhoog. Piqués Kosmos zou een commissie van rond 24 miljoen krijgen.

Het lek drupte dat wanneer Barça of Real Madrid zich niet zou kwalificeren er tot 10 miljoen euro minder naar Spanje zou worden overgemaakt. Dat maakt het voor de Spaanse federatie en haar voorzitter aantrekkelijk wanneer deze clubs doorgaan. Bij de corruptie-analisten doet zoiets alle rode lichten aanslaan. Ook plenste het lek naar buiten dat de federatie een deal met Qatar had kunnen sluiten zonder minderingen voor het niet spelen van bepaalde clubs. Rubi vetode dat voorstel. Waarom is niet bekend. Wel lijkt het erop dat in de Qatar-deal Geri’s commissie niet bestond.

In 2019 liet Real Madrid Rubiales weten dat het voor minder dan 8 miljoen niet in het buitenland zou spelen. Piqué spreekt dan een bericht bij hem in: „Kijk Rubi, als het om geld gaat, als ze voor 8 zouden gaan, godver man, dan krijgt Madrid 8 en Barça 8 … de anderen krijgen 2 en 1 … dat zijn er 19, dan heeft de federatie zes kilo, man. Dat is beter dan niks … dan heb je in ieder geval 6 kilo.”

Als zo’n gesprek uit mijn pen was gelekt, had elke redacteur het geheid wegens ongeloofwaardig doorgestreept. Het is een droevig lot van fictie wanneer de werkelijkheid haar overtreft. Intussen is bij het anti-corruptiebureau van het Spaanse Openbaar Ministerie de eerste aangifte tegen Geri & Rubi binnen. Hij werd gedaan door Miguel Galan, een trainer en voorzitter van het nationaal opleidingscentrum voor voetbaltrainers.

Carolina Trujillo is schrijfster.