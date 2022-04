Co-voorzitters Volt stappen op, partij vraagt Hamer om advies

Beide co-voorzitters van Volt, Sascha Muller en Peter-Paul de Leeuw, stappen op. Dat heeft partijsecretaris Rob Keijsers zondag bekendgemaakt op een partijcongres in Den Bosch. Muller trad al in maart terug wegens een burn-out, De Leeuw zegt meer aandacht aan zijn eigen bedrijf te willen geven. Volt gaat volgens partijsecretaris Rob Keijsers een betaalde voorzitter aannemen die de partij „zichtbaarder en gedurfder” kan maken. Tot die tijd neemt algemeen bestuurslid Emmy Mol de honneurs waar.

Het was het eerste partijcongres van Volt sinds Gündogan na meldingen van grensoverschrijdend gedrag uit de partij werd gezet. Partijleider Laurens Dassen maakte bekend dat hij de hulp heeft gevraagd van regeringscommissaris Mariëtte Hamer, die de partij moet helpen lering te trekken uit wat Dassen „ontzettend pijnlijke weken” voor zijn partij noemde. Hamer is inmiddels regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

‘Super moeilijk’

„Super moeilijk”, noemde Dassen de kwestie-Gündogan. Hij sprak van „ontzettend pijnlijke weken” voor zijn partij, en erkende dat het partijbestuur „heel veel” dingen beter had kunnen doen. Hamer moet de partij — die last zou hebben van „groeipijnen” — helpen „hoe het beter kan”. Dassen heeft echter geen spijt van het besluit Gündogan uit de partij te zetten en maakte duidelijk dat haar terugkomst geen optie is, ook niet als de rechter Gündogan in hoger beroep in het gelijk stelt.

Hoewel zijn ferme standpunt over Gündogan Dassen applaus opleverde, kreeg het partijbestuur veel kritiek van aanwezige leden. De communicatie richting Gündogan kwam „nodeloos hard” over, aldus een vragensteller. Een ander zei dat de schorsing van het Tweede Kamerlid als „donderslag bij heldere hemel” kwam. Keijsers erkende dat Volt geen „handboek crisiscommunicatie” had klaarliggen. Om een nieuwe soortgelijke affaire te voorkomen krijgt Volt onder meer vertrouwenspersonen en een adviesraad.