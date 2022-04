‘Bij excuses van ABN Amro voor slavenhandel hoort ook een hersteltraject’

De excuses die ABN Amro vorige week maakte, over zijn rol bij de trans-Atlantische slavenhandel en slavernij, is een goede start, vindt de Surinaamse onderzoeker en econoom Armand Zunder.

Maar aan de excuses zou ook een herstelprogramma gekoppeld moeten zijn, dat door ABN Amro in Suriname moet worden uitgevoerd, vindt hij. „Hier vond de slavernij en slavenhandel immers plaats. Terwijl in Nederland de bankiers, stadsbesturen, kooplui en vele anderen zich verrijkten en ons land leegplunderden, was Suriname meer dan driehonderd jaar lang voor slaafgemaakte mensen de hel op aarde. De eeuwenlange misdaden in de koloniale tijd tussen 1667 en 1939, toen de plantage-economie instortte, zijn tot op de dag van vandaag nog zichtbaar en voelbaar in de Surinaamse samenleving”, stelt Zunder in een telefoongesprek vanuit zijn woonplaats Paramaribo. Hij is tevens voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie Suriname, een presidentieel orgaan dat misdaden in de koloniale tijd onderzoekt en wil laten corrigeren middels excuses en reparatie.

Mees & Zoonen

Het onderzoek naar de betrokkenheid van ABN Amro werd in Nederland, in opdracht van de bank, uitgevoerd door een team van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Daaruit bleek dat de historische voorgangers van ABN Amro, zoals bankiers van het Amsterdamse Hope & Co en het Rotterdamse bankiershuis Mees & Zoonen, betrokken waren bij de slavenhandel en slavernij.

De bankiersfamilie Hope verstrekte bijvoorbeeld zogeheten negotiatieleningen aan plantages in onder meer Suriname, waarbij onder andere slaafgemaakten als onderpand dienden voor de leningen. Ook waren ze direct betrokken bij de bedrijfsvoering van de plantages en de aan- en verkoop van de ontvoerde Afrikanen.

Lees ookBijna alle investeerders van De Nederlandsche Bank waren betrokken bij slavernij

Voor Zunder, in Suriname en in het Caribisch gebied een gezaghebbende stem binnen het slavernijdebat, zijn de conclusies van het IISG niet nieuw: zelf deed hij in 2010 al onderzoek naar de schade door de slavernij en het Nederlandse kolonialisme in Suriname. Wel juicht hij toe dat steeds meer Nederlandse instellingen nu hun eigen rol binnen dat verleden onderzoeken. Eerder deed De Nederlandsche Bank dat ook al.

De focus ligt volgens Zunder alleen nog te veel op puur archiefonderzoek. „Deze onderzoeken worden voornamelijk vanuit een eurocentrisch perspectief gedaan door witte onderzoekers in Nederland. Het is dan vaak een ver-van-mijn-bedshow, waarbij er wat mij betreft te weinig oog is voor de wreedheden en niet gekeken wordt naar de menselijke betekenis van het feit dat er eeuwenlang zulke grote misdaden zijn gepleegd”, zegt Zunder.

Volgens hem zijn de bevolkingsgroepen in Suriname door deze geschiedenis volledig ontwricht. „De slaafgemaakte Afrikanen zijn eeuwenlang gemarteld en vermoord, vrouwen werden verkracht, gezinnen uit elkaar gerukt. Hele generaties is systematisch aangeleerd dat ze minder waard zijn: ze werden puur als eigendom gezien van de planters. Het wordt tijd dat ook de trauma’s die nu nog doorwerken, en de sociaal-economische erfenis, diepgaand onderzocht worden met deskundigen in Suriname. Er zijn hier al talloze onderzoeken over en er is expertise aanwezig in het Caribisch gebied.”

In mei reist Zunder naar Nederland om daar op uitnodiging van De Nederlandsche Bank over de reparatie- en herstelbetalingen te spreken. Zijn eigen onderzoek hierover publiceerde hij in 2010 in het boek Herstelbetalingen. Hierin berekende Zunder onder meer wat Nederland Suriname verschuldigd is aan herstelbetalingen. Hij rekende uit dat de gratis arbeid die tussen de zeventiende en negentiende eeuw op plantages onder mensonterende omstandigheden is verricht, nu per loonsom op een contante waarde van omgerekend zo’n 25 miljard euro zou uitkomen. Daarnaast hadden Nederlandse kooplieden – zo concludeerde hij – voor een waarde van 125 miljard euro aan rijkdommen uit Suriname gehaald.

Zunder: „Het gaat natuurlijk niet om het exacte geldbedrag, want je kunt mensenlevens en onrecht niet in geld uitdrukken. Maar het gaat vooral om het ethische principe dat er eeuwenlang gratis arbeid is verricht door uit Afrika ontvoerde mensen. Daarnaast was er in 1863 bij de afschaffing van de slavernij wel compensatie voor de plantagehouders, terwijl slaafgemaakten niets kregen: geen geld, geen opleiding, geen land.”

Uw onderzoek is in Suriname destijds met grote interesse ontvangen, maar in Nederland werd u verguisd. Hoe is dat nu, twaalf jaar later, met een groeiende belangstelling in Nederland voor het slavernijverleden?

„Wat me opvalt, is dat Nederlandse onderzoekers die nu de eigen rol van Nederland en het slavernijverleden onderzoeken, wel putten uit mijn onderzoek en mijn bevindingen ook kennen. Zo identificeerde ik ook al de bankiersfamilie Hope & Co in mijn boek, en nog 83 andere Nederlandse instellingen die slaafgemaakten als onderpand voor leningen inzetten. Alleen neemt geen enkele Nederlandse wetenschapper mijn boek in zijn literatuurlijst op. Niemand noemt mijn onderzoek. Ik vind dat jammer, maar ook onwetenschappelijk.”

Waardoor komt dit denkt u?

„Geen idee, maar ik wacht al twaalf jaar op een antwoord op mijn wetenschappelijke analyse en conclusies. Misschien dat mijn berekening afschrikt? Hoewel het niet zozeer om het bedrag gaat, maar om het voortschrijdend inzicht: als je wetenschappelijk onderzoek gaat doen, dan ga je rekenen. De slavernij en het kolonialisme hebben Nederland grote rijkdommen opgeleverd en Suriname uitgehold.

„Bij de onafhankelijkheid in 1975 kreeg Suriname een bedrag van 3,5 miljard gulden van Nederland. Maar dat geld werd ingezet voor ontwikkelingshulp, en veel ervan is weer teruggevloeid naar Nederlandse bedrijven en de Nederlandse staat. Nooit is in Suriname bijvoorbeeld een goede eigen industriële basis gelegd. Suriname is door de eeuwen heen altijd een op Nederland gerichte importmaatschappij geweest, en het is nog steeds een importmaatschappij. Ook dat is een erfenis van het koloniaal verleden.”

Naast excuses beloofde ABN Amro vorige week ook om „concrete stappen te nemen om de structurele maatschappelijke achterstand te helpen verbeteren die nazaten van tot slaafgemaakten kunnen ervaren”, zo schrijven ze op hun website.

„Als ABN Amro echt iets terug wil doen, laat ze dan investeren in projecten in Suriname. Er wordt binnen de Caricom al sinds 2013 gepleit voor herstelbetalingen en reparatie van voormalige kolonisatoren en er ligt een heel programma klaar waar ik de bank graag over inlicht”, zegt hij opgetogen. Hij noemt het versterken van micro-ondernemingen als voorbeeld, maar ook het investeren in de mentale reparatie bij de nazaten. „Er moet aan traumaverwerking worden gedaan. Wat er is gebeurd in onze geschiedenis, met onze voorouders, heeft diepe mentale wonden en littekens achtergelaten: het werkt nog door.”

Tijdens zijn geplande bezoek aan Nederland in mei wil Zunder ook in gesprek gaan met organisaties in steden zoals Amsterdam, dat vorig jaar excuses voor zijn rol in de slavernij aanbood. En hij wil graag praten met ABN Amro. „En hun dan ook duidelijk maken wat we verwachten en een herstelprogramma voorstellen. Als ik het bekijk vanuit de Surinaamse kant, dan denk ik dat we een herstelprogramma van een jaar of tien tot twintig nodig hebben.”

Maar zijn de gevolgen van drie eeuwen slavernij nog te herstellen?

„Na de Tweede Wereldoorlog, die vijf jaar heeft geduurd en waarin zes miljoen Joden zijn vermoord, is er ook gestart met een herstelprogramma. In het geval van de slavernij en de koloniale tijd zijn de misdaden zeer groot en omvangrijk. Maar we moeten een begin maken. En daar wil ik me nu in Nederland hard voor maken.”