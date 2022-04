Zo’n zorgverzekeraar is glashelder. Toch?

Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Ze is initiatiefnemer en bestuursvoorzitter van Stichting Crispatus, waar een vrouwenonderzoekscollectief een vaginaal probioticum ontwikkelt. Sinds 2017 doet ze onderzoek naar het metabolisme van vaginale melkzuurbacteriën in het Systems Biology Lab aan de VU Amsterdam. Eerder was ze als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de afdeling moleculaire microbiologie van Washington University (St. Louis, Missouri, USA) en deed ze in samenwerking met Nestle Research Center promotie-onderzoek bij SILS, UvA & NIZO Food Research. Ze publiceerde twee boeken: ‘Het Grote Niets – waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap’ (2019) en ‘Ode aan de E-nummers -Waarom e-nummers, kant-en-klaar-maaltijden en conserveermiddelen ons leven beter maken‘ (2017). Meer over Rosanne Hertzberger is te lezen op haar site.

Zelfs voor gewone huis- tuin- en keukenhulpmiddelen als katheters en verband of een simpele bloeddrukmeting moet de Haagse huisarts Daisy Pors eindeloos formulieren invullen en verantwoording afleggen. Zes jaar na de vorige, deels geslaagde veldslag tegen de oprukkende papiermolen sijpelen de vragenlijstjes via de achterdeur naar binnen. Dat is vooral een probleem voor kleinere praktijken, zonder administratieve afdeling.

Juist het fijnmazige zorgnetwerk wordt met grote snelheid om zeep geholpen. De zorg die ongelijkheid tegengaat omdat ze dicht bij mensen blijft, vertrouwen geniet, preventief werkt en een kwetsbare, verouderende bevolking individueel benadert. De zorg moet vanuit steeds grotere organisaties worden geleverd, met minder werkplezier, minder zelfbeschikking, minder creativiteit, meer hoepels en meer beleid van boven. Schaalvergroting is kostenbesparing voor de verzekeraar die het liefst in één keer zaken doet met een zo groot mogelijke organisatie.

Ik vroeg eens rond bij huisartsen wie er verantwoordelijk is voor die administratieve marteling. Niemand kon het zeggen: in de zorg is alles altijd complex. Er zijn autoriteiten, inspecties, instituten, ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, apothekers, laboratoria. Verzekeraars zijn daar maar één deel van, verenigd in de koepel ‘Zorgverzekeraars Nederland’. De voorzitter van die koepel had zijn schouders opgehaald toen huisarts Pors hem die bureaucratische hel voorlegde en gezegd dat administratie er nu eenmaal bijhoort.

Grappig eigenlijk, die koepels waaronder de zorgverzekeraars zich verzamelen. Alsof er nooit marktwerking is ingevoerd. Aan de voorkant, bij het afsluiten van de verzekeringspolis, ziet het er niet uit als één ondoordringbare kluit, maar juist als een vrolijk assortiment van een twintigtal merken met grote reclamebudgetten. U weet wel: Het is glashelder. U plukt er de vruchten van. Even Apeldoorn bellen, want of u nu FBTO, Interpolis, de Friesland of een speciale pro life-polis (gegarandeerd zonder abortus en euthanasie) kiest, u komt altijd bij het kantoor van Achmea uit, de grootste van de vier grote zorgverzekeraars.

De markt werkt niet voor de huisarts. Die sluit een contract met de grootste verzekeraar in haar regio. Ook huisartsen halen hun schouders op wanneer je aan hen vraagt naar de beste zorgverzekeraar. Maar er blijkt wel degelijk licht te zitten in de opstelling van de verschillende verzekeraars. De een is een grotere bully dan de ander.

Dat een huisarts voor verband en katheters bij een soort anonieme zorg-Amazon formulieren moet invullen en dan moet hopen dat er iets gebeurt, is een idee van Achmea. Ook Achmea: de bekostiging van ondersteunend personeel voor huisartsen plotseling inperken. Dat zijn juist de verpleegkundigen die zich bezighouden met organiseren, nabellen en overleggen over de zorg voor complexere oudere diabetes- of hartpatiënten.

De huisarts kan niet kiezen, maar u wel. Met uw portemonnee. En hoe. Want u sluit bij hen niet alleen een verzekering af voor zorg, maar ook voor de auto en de inboedel. Wilt u echt steeds naar Apeldoorn blijven bellen wanneer dat bedrijf langzaam maar zeker uw thuiszorg, verloskundige, huisarts of apotheker wurgt?

Vraag uw zorgverlener eens naar zijn of haar voorkeur voor een zorgverzekeraar. Als kleine praktijk zal ze het niet van de daken schreeuwen, want Achmea heeft ook een stevige juristenafdeling. En laat dit bedrijf nu juist bekendstaan als één van de gemeenste. VGZ is overigens een goede tweede.

De Landelijke Huisartsenvereniging is er klip en klaar over; kleinere verzekeraars als DSW steken wat hen betreft met kop en schouders erboven uit. Van ‘de grote vier’ is alleen Menzis acceptabel.

Soms hebben partijen er nét iets te veel baat bij om onder een koepel te schuilen en het lekker complex te houden. Ze zullen, deels terecht, wijzen naar de politiek, de instituten, de autoriteiten. Maar mijn voorstel is jaarlijks de koepel te blijven oplichten om de grijstinten te beoordelen. Bij elke onderhandeling moeten de verzekeraars zich ervan bewust zijn dat wij consumenten luistervinken. En wanneer de overstapweken zich dan in december aandienen, moeten we goed nadenken of we nog wel maandelijks geld aan zo’n organisatie willen overmaken.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.

