Zelensky dreigt staken onderhandelingen met Moskou, maar bereid Poetin te treffen

De Oekraïense regering zal zich terugtrekken uit onderhandelingen met Moskou als het Russische leger de Oekraïense militairen in de Azovstal-fabriek in Marioepol doodt. Dat heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zaterdag gezegd op een persconferentie vanuit een metrostation in Kiev, meldt persbureau AFP. Wel zegt hij bereid zijn de Russische president Vladimir Poetin te treffen voor direct overleg.

De Russische krijgsmacht heeft Marioepol ingenomen, maar in de fabriek zitten nog circa tweeduizend militairen en duizend burgers verschanst. Zelensky riep Poetin op „de oorlog te beëindigen”. Verder veroordeelde hij de „onlogische” beslissing van secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres om Moskou te bezoeken vóór hij in Kiev is geweest.

‘Amerikaanse ministers naar Kiev’

De Oekraïense president liet verder op de persconferentie weten dat hij zondag in Kiev zal spreken met twee Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders: minister van Defensie Lloyd Austin en minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken. Hij zei dat onder meer over wapenleveranties gesproken zal worden en hoopte dat ook president Joe Biden in de toekomst Kiev kan bezoeken, als de veiligheidssituatie is verbeterd. Het Witte Huis heeft nog niet op de uitspraken gereageerd. Het zou het eerste bezoek van Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers zijn aan de Oekraïense hoofdstad sinds de Russische invasie van 24 februari.

Ook waarschuwde Zelensky opnieuw voor Russische pogingen om ‘referenda’ uit te schrijven, waarin het moet lijken alsof Oekraïense steden en regio’s zich willen aansluiten bij Rusland of de door Moskou gesteunde Volksrepublieken Donetsk en Loehansk. Een dergelijk referendum werd in 2014 georganiseerd om de annexatie van de Krim te legitimeren. „Als onze mannen worden gedood in Marioepol en als pseudo-referenda worden georganiseerd in de [zuidelijke] regio Cherson, dan zal Oekraïne zich terugtrekken uit ieder onderhandelingsproces”, aldus Zelensky.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Zelensky dreigt staken onderhandelingen met Moskou