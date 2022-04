Onze jarige oom en tante hebben een airfryer op hun verlanglijstje staan. Zij zijn al op leeftijd en niet zo handig met knoppen en noviteiten dus voer ik op internet de volgende zoekopdracht in: airfryer voor senioren. In mijn nopjes met het resultaat open ik de website van dewinkelvoorsenioren.nl

Helaas, met pensioen.

